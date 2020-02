Von: Redaktion DER FARANG | 14.02.20

Doppelsitzer Wendl/Arlt WM-Dritte im Sprint - Taubitz Vierte

SOTSCHI (dpa) - Die erfolgsverwöhnten deutschen Rodel-Doppelsitzer haben sich bei der ersten Entscheidung der Weltmeisterschaften in Sotschi im Sprint-Wettbewerb mit einer Bronzemedaille begnügen müssen. Tobias Wendl und Tobias Arlt kamen am Freitag auf der Olympia-Bahn von 2014 auf den dritten Rang hinter den neuen Weltmeistern Alexander Denisew/Wladislaw Antonow aus Russland und den Italienern Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner. Die Titelverteidiger Toni Eggert/Sascha Benecken wurden genau wie Julia Taubitz im Sprintwettbewerb der Frauen Vierte. Neue Weltmeisterin wurde dort Jekatarina Katnikowa vor ihrer russischen Teamkollegin Tatjana Iwanowa und der Lettin Eliza Cauce.

Doll, Peiffer, Kühn und Horn für WM-Sprint nominiert

ANTHOLZ (dpa) - Olympiasieger Arnd Peiffer, Ex-Weltmeister Benedikt Doll, Johannes Kühn und WM-Debütant Philipp Horn gehen bei der Weltmeisterschaft im italienischen Antholz für das deutsche Team im Sprint an den Start. Über die zehn Kilometer hat am Samstag vor allem Doll gute Chancen, denn in dieser Saison konnte er bereits einen Sprint im Dezember in Le Grand-Bornand gewinnen. 2017 hatte Doll in Hochfilzen WM-Gold im Sprint gewonnen. Top-Favoriten sind aber der sechsfache Saisonsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen und der bisher fünf Mal erfolgreiche Franzose Martin Fourcade.

Wind zu stark: Skiflug-Qualifikation am Kulm abgesagt

BAD MITTERNDORF (dpa) - Wegen starken Windes ist die Qualifikation für den ersten Skiflug-Weltcup des Winters abgesagt worden. Nachdem Training und Qualifikation am Freitagmorgen zunächst verschoben worden waren, entschied sich die Wettkampfleitung am Kulm letztendlich doch für eine Absage. Am Samstag soll nun um 9.45 Uhr zunächst ein Trainingsdurchgang stattfinden. Ab 11.00 Uhr dürfen alle 53 Starter im Wettkampf dabei sein.

Großer Run auf Tickets für Klassiker Deutschland-Frankreich

NYON (dpa) - Die Europäische Fußball-Union könnte 710.000 Tickets für den Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und Fußball-Weltmeister Frankreich bei der EM-Vorrunde verkaufen. Damit ist die Nachfrage für das Gruppenspiel am 16. Juni rund zehn Mal höher als die Kapazität der Münchner Arena. Das gab die UEFA am Freitag bekannt. Nur das Endspiel in London am 12. Juli war mit 714.000 Kartenwünschen etwas stärker nachgefragt. Insgesamt gingen mehr als 28 Millionen Ticket-Anfragen für die Spiele der Endrunde in zwölf verschiedenen Ländern bei der UEFA ein, die damit die die höchste Nachfrage in der EM-Historie verzeichnet.

Pelé über seine Gesundheitsprobleme: «Mir geht es gut»

SAO PAULO (dpa) - Die brasilianische Fußball-Legende Pelé hat die Fans nach schlechten Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand ein wenig beruhigt. «Mir geht es gut. Ich werde dieses Jahr meinen 80. Geburtstag feiern. Ich habe gute Tage und andere, die nicht so gut sind, das ist normal für Leute in meinem Alter», teilte der dreimalige Weltmeister am Donnerstag (Ortszeit) in einer schriftlichen Erklärung mit, die von brasilianischen Medien verbreitet wurde.

Vettel bei Formel-1-Tests als erster Ferrari-Fahrer am Steuer

MARANELLO (dpa) - Sebastian Vettel unternimmt mit dem neuen Ferrari die erste Ausfahrt bei den Formel-1-Tests in Barcelona. Wie die Scuderia am Freitag mitteilte, steuert der viermalige Weltmeister den SF1000 zum Auftakt den ganzen kommenden Mittwoch auf dem Grand-Prix-Kurs in Spanien. Am Donnerstagvormittag ist dann Vettels Stallrivale Charles Leclerc an der Reihe, ehe der Deutsche wieder für den Nachmittag übernimmt. Leclerc ist für den kompletten Abschlusstag am Freitag vorgesehen. Die zweiten Testfahrten in Katalonien finden dann vom 26. bis zum 28. Februar statt. Der Finne Valtteri Bottas unternahm am Freitag in Silverstone die erste Ausfahrt mit dem neuen Formel-1-Wagen von Mercedes. Der erste Grand Prix der Saison wird am 15. März in Melbourne ausgetragen.

Quarterback Kaepernick hofft weiter auf NFL-Angebote

WASHINGTON (dpa) - Der arbeitslose Football-Star Colin Kaepernick hat seine Ambitionen auf eine Rückkehr in die NFL bekräftigt. «Mein Wunsch, Football zu spielen, ist immer noch da», sagte der 32-Jährige in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview der Zeitung «USA Today». Der damals bei den San Francisco 49ers beschäftigte Quarterback hatte 2016 eine Protestwelle zum Thema soziale Ungerechtigkeit in den USA gestartet - er war während der Nationalhymne auf die Knie gegangen. Seit 2017 hat er keinen Vertrag mehr bekommen.

Deutsche NHL-Spieler erleben bitteren Abend

TAMPA (dpa) - Die deutschen Nationalspieler haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen erfolglosen Abend erlebt. Topstar Leon Draisaitl verbuchte mit einem Assist zwar seinen 90. Scorer-Punkt der Saison, unterlag mit den Edmonton Oilers am Donnerstagabend (Ortszeit) aber mit 1:3 bei Tampa Bay Lightning. Der deutsche Torhüter Thomas Greiss musste beim 0:5 der New York Islanders bei den Nashville Predators bereits nach 13 Minuten vom Eis, nachdem er drei der ersten acht Schüsse auf sein Tor passieren ließ. Philipp Grubauer kassierte beim 2:3 seiner Colorado Avalanche gegen sein früheres Team Washington Capitals ebenfalls drei Gegentreffer, parierte allerdings auch 35 Schüsse.

Theis und Schröder gewinnen spektakuläre NBA-Spiele

BOSTON (dpa) - Die deutschen Nationalspieler Daniel Theis und Dennis Schröder bleiben mit ihren Teams in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Die Boston Celtics mit Theis gewannen am Donnerstagabend (Ortszeit) das Topspiel gegen die Los Angeles Clippers nach zweimaliger Verlängerung mit 141:133. . Theis stand in der Startformation und kam in 24 Minuten auf zwölf Punkte, fünf Rebounds und zwei Blocks. Schröders Oklahoma City Thunder steht nach dem 123:118-Erfolg bei den New Orleans Pelicans bei acht Auswärtssiegen in Serie. Der 26-jährige Spielmacher verbuchte von der Bank kommend 22 Punkte