Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.20

Deutsche Fußball Liga startet Verkauf der TV-Rechte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Montag die Ausschreibung der Medienrechte für die Bundesliga angekündigt und die Registrierungsphase gestartet. Zu vergeben sind laut DFL die Medienrechte an den Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des Supercups sowie der Relegation für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25. Diese Ankündigung ist der erste formale Schritt beim Verkauf der Rechte. An den Bundesliga-Rechten interessierte Unternehmen müssen sich bei der DFL registrieren. Frühestens ab 27. Februar versendet die DFL Ablaufpläne, in denen Verfahrensregeln, Fristen und Kriterien erläutert werden.

Neuer «Goldener Plan»: Bund plant Sportstättenmodernisierung ab 2021

FRANKFURT/BERLIN (dpa) - Der Bund will vom kommenden Jahr an tausende von Sportstätten in Deutschland sanieren, modernisieren oder neu bauen. Dafür soll ein Sportstätteninvestitionsprogramm aufgelegt werden. «Nach meinen Informationen werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplanentwurf für 2021 von Bundesinnenminister Horst Seehofer eingesetzt», sagte Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Bereits in den 1960er Jahren und nach dem Mauerfall in den 90ern waren zwei «Goldene Pläne» für den Sportstättenbau erst in West- und danach in Ostdeutschland initiiert worden.

Videobeweis: Dresden legt Protest gegen Spielwertung ein

DRESDEN (dpa) - Dynamo Dresden hat beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Einspruch gegen die Wertung des Heimspiels gegen Darmstadt 98 eingelegt. Dies teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der Tabellenletzte hatte die Partie am vergangenen Freitag 2:3 verloren. Dabei war der Ausgleich nach Videobeweis zurückgenommen worden. Dynamos Stürmer Patrick Schmidt hatte in der 72. Minute das vermeintliche 3:3 erzielt, bevor das Tor nach Intervention des Videoschiedsrichters und Überprüfung durch Referee Michael Bacher wegen Abseits aberkannt wurde.

Handball-Nationalspieler Strobel kündigt Karriere-Ende an

BALINGEN (dpa) - Handball-Nationalspieler Martin Strobel wird seine Karriere am Ende dieser Saison beenden. «Das ist mir nach 17 Jahren Profisport nicht leicht gefallen. Allerdings sehe ich jetzt den richtigen Zeitpunkt», sagte der 33-Jährige am Montag in Balingen. «Was mir schon immer wichtig war, ist, dass ich meine Karriere auf einem guten sportlichen Niveau beende.» Ob der Spielmacher der HBW Balingen-Weilstetten damit nach dem letzten Bundesliga-Spieltag aufhört oder für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio noch einmal ins Nationalteam zurückkehrt, ließ er offen.

Coronavirus: Alle Zuschauer bei Champions League in Asien mit Masken

SEOUL (dpa) - Beim Eröffnungsspiel der asiatischen Fußball-Champions League am Mittwoch in Südkorea müssen alle Zuschauer Gesichtsmasken tragen. Das ist laut Nachrichtenagentur AP eine der Maßnahmen der Asiatischen Fußball-Förderation (AFC) gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Die Körpertemperatur der Besucher darf nicht über 37,5 Grad liegen. Im ersten Spiel des Wettbewerbs stehen sich in Jeonju die Meister aus Südkorea und Japan gegenüber: Jeonbuk Motors und Yokohama F. Marinos.

Schiedsrichter Aytekin: Verhältnis zu Trainern deutlich verbessert

BERLIN (dpa) - Fußball-Schiedsrichter Deniz Aytekin hält die Diskussion über Konflikte zwischen Unparteiischen und Trainern für überzogen. «So vertrackt, wie es öffentlich und medial gerade rüberkommt, sehe ich das Verhältnis gar nicht», sagte der 41-Jährige im Interview des «Kicker» (Montag). «Im Gegenteil: Wenn ich zehn Jahre zurückblicke, hat sich vieles, sehr, sehr positiv verändert. Beide Seiten sind deutlich offener und respektvoller geworden.»

NBA: Pleiten für deutsches Trio - Theis schlägt Schröder

WASHINGTON (dpa) - Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat mit 19 Punkten und neun Rebounds eine ordentliche Leistung gezeigt. Dennoch unterlagen die Washington Wizards am Sonntagabend (Ortszeit) mit 99:106 den Memphis Grizzlies. In der Tabelle der nordamerikanischen Profiliga NBA liegen die Hauptstädter mit 18 Siegen aus 51 Spielen auf Platz neun in der Eastern Conference und damit außerhalb der Playoff-Ränge. Zuvor hatte Daniel Theis mit den Boston Celtics das deutsche Duell bei Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder mit 112:111 gewonnen. Es war Bostons siebter Sieg nacheinander.

Eishockey-Nationalkeeper Grubauer sieht NHL-Sieg von der Bank aus

SAINT PAUL (dpa) - Ohne Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer haben die Colorado Avalanche ihre Auswärtstour in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit einem Sieg beendet. Beim 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)-Erfolg bei den Minnesota Wild erhielt am Sonntagabend (Ortszeit) Pavel Francouz den Vorzug zwischen den Pfosten. Nach fünf Auswärtsspielen nacheinander stehen für Colorado vier Siege zu Buche. In der Tabelle belegt das Team aus Denver den zweiten Platz in der Western Conference. Die Anaheim Ducks mit Korbinian Holzer setzten sich mit 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) bei den Buffalo Sabres durch.