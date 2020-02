Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.20

Wegen «Sabine»: Bundesligaspiel Mönchengladbach - Köln fällt aus

BERLIN (dpa) - Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntag ist wegen des Sturmtiefs «Sabine» abgesagt worden. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne. Auch die Nachholpartie der Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln fiel den Wetterbedingungen zum Opfer, der Fußballverband Niederrhein sagte alle Partien auf Verbands- und Kreisebene ab. Auch die Premier-League-Partie zwischen Manchester City und West Ham United musste angesichts des in Großbritannien «Ciara» getauften Orkan verschoben werden. Betroffen von Absagen waren auch das Basketball-Bundesligaspiel Telekom Baskets Bonn gegen ratiopharm Ulm und der Skisprung-Weltcup in Willingen.

Ausnahmeläuferin Klosterhalfen verbessert zwei deutsche Bestmarken

NEW YORK (dpa) - Die Weltmeisterschaftsdritte Konstanze Klosterhalfen läuft schon wieder auf Rekordniveau. Bei den Millrose-Games in New York verbesserte die 22 Jahre alte Ausnahmeläuferin von Bayer Leverkusen am Samstag (Ortszeit) die deutsche Hallen-Bestmarke über eine Meile auf 4:17,26 Minuten. Zugleich blieb sie als erste deutsche Leichtathletin mit der Durchgangszeit über 1500 Meter von 3:59,87 Minuten unter der Vier-Minuten-Grenze. Damit steigerte die in den USA trainierende Klosterhalfen ihren nationalen Rekord um fast drei Sekunden. Über die Meile führt der Deutsche Leichtathletik-Verband nur im Freien offizielle Rekorde.

Alster-Damen gewinnen deutsche Hallenhockey-Meisterschaft

STUTTGART (dpa) - Die Damen vom Club an der Alster sind zum fünften Mal deutscher Meister im Hallenhockey. Der Nordchampion gewann am Sonntag das Finale in Stuttgart gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 4:3 (1:2). Die Hamburgerinnen drehten dabei einen 0:2-Rückstand. Beide Teams standen sich bereits im dritten Jahr in Serie im Endspiel gegenüber.

Boll und Solja erreichen Endspiele beim Tischtennis-Top-16-Turnier

MONTREUX (dpa) - Der sechsmalige Sieger Timo Boll sowie Titelverteidigerin Petrissa Solja haben beim europäischen Top-16-Turnier im Tischtennis jeweils das Endspiel erreicht. Rekord-Europameister Boll gewann am Sonntag im Halbfinale in 4:1 Sätzen gegen Robert Gardos aus Österreich. Vorjahressiegerin Solja schlug die Ukrainerin Margarita Pesotska mit 4:1.

Borussia Mönchengladbach distanziert sich von Banner-Provokation

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat mit großem Unverständnis auf eine Provokation durch ein Banner mit sexistischem Inhalt beim Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten am Samstag reagiert. «Der Verein distanziert sich von dieser Wortwahl und wird sich intern damit beschäftigen. Wie wir das auch bei anderen Bannern machen, die im Stadion gezeigt werden und mit deren Wortwahl wir nicht einverstanden sind», sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Manchester United wegen Coronavirus-Sorgen ohne Ighalo nach Spanien

MANCHESTER (dpa) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United ist aus Sorge um mögliche Folgen des Coronavirus ohne Neuzugang Odion Ighalo ins Trainingslager nach Spanien gereist. Der 30 Jahre alte Nigerianer war erst Anfang Februar vom chinesischen Erstligisten Shanghai Shenhua ausgeliehen worden, und weil dies noch keine 14 Tage her sei, «sind wir nicht sicher, ob er wieder nach England einreisen dürfte», sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer im Vereins-TV vor der Abreise. «Er wird hier bleiben und individuell trainieren. Außerdem kann so seine Familie in Ruhe in England ankommen.»

Draisaitl führt Edmonton in NHL mit Doppelpack noch zum Sieg

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit zwei Treffern im Schlussdrittel noch zu einem Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Beim 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) über die Nashville Predators sorgte der Kölner am Samstag (Ortszeit) in der 44. und 54. Minute noch für die Wende zu Gunsten der Gastgeber. Für den deutschen NHL-Star waren es bereits die Saisontore 30 und 31.

Saison-Aus für Ski-Ass Rebensburg - Knieverletzung nach Sturz

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Die alpine Skisaison ist für Viktoria Rebensburg vorzeitig zu Ende. Die 30-Jährige verletzte sich bei ihrem Sturz im Super-G von Garmisch-Partenkirchen am Sonntag doch etwas schwerer am Knie und kann in diesem Winter nicht mehr antreten. Bei einer MRT-Untersuchung wurden eine Tibiakopfimpressionsfraktur im linken Knie und ein Innenbandüberdehnung diagnostiziert, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Rebensburg müsse nicht operiert werden, könne aber sechs bis acht Wochen nicht Skifahren. «Ich habe noch einmal Glück im Unglück gehabt. Alle Bänder haben gehalten», sagte sie und hofft, im kommenden WM-Winter wieder fit zu sein.

6:0: Bielefeld behauptet Zweitliga-Spitze - Siege für 96 und Bochum

DÜSSELDORF (dpa) - Arminia Bielefeld hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Ostwestfalen kamen am Sonntag zu einem 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen Jahn Regensburg und übernahmen mit nunmehr 41 Punkten wieder die kurzfristig an den Aufstiegskonkurrenten Hamburger SV (40 Punkte) verlorene Spitzenposition zurück. Im Kampf um den Klassenerhalt feierten Hannover 96 mit dem 3:1 (1:0) bei der SpVgg Greuther und der VfL Bochum mit dem 1:0 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden wichtige Siege.

Anriss des Außenbandes: BVB vorerst ohne Julian Brandt

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund muss vorerst auf Julian Brandt verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag bekanntgab, hat sich der Nationalspieler beim 3:4 in Leverkusen am Vortag einen Anriss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen. «Er wird in der kommenden Liga-Partie gegen Eintracht Frankfurt nicht zur Verfügung stehen», hieß es in der Erklärung. Darüber hinaus dürfte auch ein Einsatz des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers im ersten Achtelfinal-Duell der Champions League mit Paris St. Germain am 18. Februar stark gefährdet sein.

3. Liga: Ingolstadt verpasst Platz eins

WÜRZBURG (dpa) - Der FC Ingolstadt hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Schanzer unterlagen am Sonntag bei den Würzburger Kickers mit 1:3 (1:0). Damit kassierte der FCI die erste Pleite nach zuvor 13 Begegnungen ohne Niederlage. In der Tabelle belegt Ingolstadt mit 41 Punkten nach 23 Spieltagen den zweiten Platz.

Podolski bei Antalyaspor-Remis spät eingewechselt - und sieht Gelb

KAYSERI (dpa) - Der langjährige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski (34) hat am Sonntag sein Debüt für seinen neuen Club Antalyaspor gegeben. Der Weltmeister von 2014, der Ende Januar in die Türkei gewechselt war, wurde im Spiel beim Tabellenletzten Kayserispor in der 79. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt. Anschließend erzielte sein Teamkollege Fredy das Tor zum 2:2 (1:1)-Endstand, in der Nachspielzeit sah Podolski die Gelbe Karte. Als Tabellen-15. hat Antalyaspor sieben Punkte mehr als das Schlusslicht auf dem Konto.

Erstes Karriere-Podest: Skirennfahrer Schmid Dritter in Chamonix

CHAMONIX (dpa) - Alexander Schmid ist beim Parallel-Riesenslalom von Chamonix Dritter geworden und hat den ersten Podesterfolg seiner Weltcup-Karriere gefeiert. Der 25 Jahre alte Skirennfahrer aus dem Allgäu setzte sich am Sonntag in den französischen Alpen im Rennen um Platz drei gegen den Amerikaner Tommy Ford durch. Zuvor war ein sechster Platz Schmids bestes Ergebnis im Weltcup gewesen. Der Sieg bei dem K.o.-Wettkampf ging an den Schweizer Loic Meillard, der im Finale gegen seinen Teamkollegen Thomas Tumler gewann. Stefan Luitz war zuvor schon in der ersten Runde ausgeschieden, Linus Straßer danach im Achtelfinale.

Skispringerin Hölzl siegt weiter - Althaus Zehnte in Hinzenbach

HINZENBACH (dpa) - Die Österreicherin Chiara Hölzl hatte ihre Ausnahmestellung im Skisprung-Weltcup erneut unter Beweis gestellt. Die 22-Jährige siegte bei ihrem Heim-Weltcup in Hinzenbach am Sonntag vor ihrer Landsfrau Eva Pinkelnig und der Überraschungsdritten Lara Malsiner aus Italien. Hölzl, die schon am Samstag gewonnen hatte, feierte damit ihren vierten Sieg in Serie und baute ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf die Norwegerin Maren Lundby weiter aus. Lundby wurde Fünfte. Katharina Althaus belegte als beste deutsche Athletin den zehnten Platz.

Bolschunow und Johaug gewinnen Langlauf-Rennen in Falun

FALUN (dpa) - Der Russe Alexander Bolschunow und die Norwegerin Therese Johaug haben die Massenstart-Rennen der Langläufer in Falun gewonnen. Bei bauten damit ihre Führungen in der Gesamtwertung aus. Der 23 Jahre alte Bolschunow setzte sich am Sonntag in Schweden nach 15 Kilometern knapp vor dem Norweger Sjur Röthe durch. Für Bolschunow war es der sechste Weltcupsieg in dieser Saison. Johaug hat sogar noch fünfmal häufiger in Einzelwettkämpfen gewonnen. Die 31-Jährige setzte sich im Zehn-Kilometer-Rennen vor der Schwedin Ebba Andersson und ihrer Landsfrau Heidi Weng durch. Deutsche Sportler waren bei den Wettbewerben in der freien Technik nicht dabei.

Rekordmeister Köln erneut Hallenhockey-Meister der Herren

STUTTGART (dpa) - Die Herren von Rot-Weiss Köln haben zum elften Mal die deutsche Meisterschaft im Hallenhockey gewonnen. Der Rekordchampion setzte sich am Sonntag in Stuttgart im Endspiel mit 7:6 (4:2) gegen den Berliner HC durch. Matchwinner bei den Domstädtern war der ehemalige Berliner Jonas Gomoll (16./25./29./58.) mit vier Toren.