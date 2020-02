Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

Handball-Bundestrainer Gislason freut sich auf Job beim DHB

HANNOVER (dpa) - Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason geht seinen Job beim DHB mit großer Freude an. «Ich freue mich riesig, Bundestrainer zu sein. Natürlich fühle ich mit Christian Prokop, dass es so gekommen ist. Aber ich kenne das aus meiner Karriere», sagte der 60 Jahre alte Isländer am Freitag bei seiner Vorstellung in Hannover. Er habe schon 2017 wegen der damaligen Nachfolge von Dagur Sigurdsson mit dem Deutschen Handballbund in engem Kontakt gestanden. Der Verband hatte am Donnerstag die Trennung von Prokop als Bundestrainer bekanntgegeben.

Nach Rassismus-Vorwurf: Hertha-Profi Torunarigha stellt Strafanzeige

BERLIN (dpa) - Jordan Torunarigha von Fußball-Bundesligist Hertha BSC leitet nach den Rassismus-Vorwürfen gegen Zuschauer im Pokalspiel beim FC Schalke 04 rechtliche Schritte ein. Der Spieler stelle «mit Unterstützung des Vereins Strafanzeige gegen Unbekannt», teilte der Berliner Club am Freitag auf Anfrage mit und bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung.

Keine Sperre für Schalke-Coach Wagner

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Rote Karte für David Wagner im DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) hat für den Schalker Fußball-Lehrer keine Konsequenzen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wird das Verfahren gegen den 48-Jährigen eingestellt. Wagner hatte den Berliner Spieler Jordan Torunarigha nach dessen Sturz aufgeholfen. «David Wagner ist kein unsportliches Verhalten vorzuwerfen», sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.

Spielabsage wegen drohenden Unwetters nicht vor Sonntag

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Ob wegen des drohenden Sturmtiefs am Sonntag die Austragung des Fußball-Bundesligaspiels in Mönchengladbach gefährdet ist, kann erst am Spieltag geklärt werden. Dies teilte der Club am Freitag vor dem Derby gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Das kann man letztlich erst am Spieltag sagen», sagte ein Sprecher des Clubs. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) warnt vor starken Sturm- und sogar vor Orkanböen.

Coronavirus: Hockey-Weltverband sagt Spiele China - Australien ab

LAUSANNE/HAMBURG (dpa) - Der Hockey-Weltverband (FIH) hat erneut auf den Ausbruch des Coronavirus in China reagiert und zwei weitere Pro-Leaque-Spiele abgesagt. Wie der Internationale Verband am Freitag in Lausanne/Schweiz mitteilte, finden die für den 14. und 15. März geplanten Spiele der Damen-Nationalteams aus China und Australien nicht in Changzhou statt. Wo und wann die Partien stattdessen ausgespielt werden sollen, stehe derzeit noch nicht fest, hieß es.

Polizei-Gewerkschaft warnt vor Pyro-Test in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Einen Tag vor dem Hamburger Test warnt die Gewerkschaft der Polizei vor dem kontrollierten Abrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien. Es bestehe die Gefahr, dass Ultragruppierungen durch die Aktionen eher provoziert als zur Einsicht geführt werden könnten, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek am Freitag in Hannover. Im Hamburger Volksparkstadion wird am Samstag vor dem Zweitliga-Spiel des HSV gegen den Karlsruher SC erstmals kontrolliert Pyrotechnik abgebrannt.

NHL: Draisaitl bleibt blass - Sieg für Greiss

EDMONTON (dpa) - Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ist zum zweiten Mal nacheinander ohne Scorerpunkt für die Edmonton Oilers geblieben. Die Kanadier mussten am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der 3:6-Niederlage gegen die San Jose Sharks die zweite Pleite in Folge hinnehmen. Erfolgreich war Torhüter-Kollege Thomas Greiss mit den New York Islanders. Greiss verzeichnete beim 5:3-Heimsieg gegen die Los Angeles Kings 22 Paraden.

US-Medien: Gedenkveranstaltung für Bryant im Staples Center geplant

LOS ANGELES (dpa) - Nach dem Tod von Kobe Bryant ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge eine Gedenkveranstaltung für den Basketball-Superstar im Heimstadion der Los Angeles Lakers geplant. Die Feier soll am 24. Februar im Staples Center stattfinden, wie unter anderem CNN am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Bryant war am 26. Januar bei einem Hubschrauber-Absturz gemeinsam mit acht weiteren Menschen - darunter auch seine 13 Jahre alte Tochter Gianna - ums Leben gekommen.