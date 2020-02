Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.20

DHB trennt sich von Bundestrainer Prokop - Gislason Nachfolger

BERLIN (dpa) - Der Deutsche Handballbund (DHB) hat sich von Männer-Bundestrainer Christian Prokop getrennt. Elf Tage nach der Europameisterschaft entschied sich der Verband am Donnerstag nun doch zu einem Wechsel. Nachfolger des 41-Jährigen wird der Isländer Alfred Gislason. Der ehemalige Erfolgstrainer des deutschen Rekordmeisters THW Kiel wird nach Angaben des DHB am Freitag offiziell vorgestellt. Erste Aufgabe des 60-Jährigen ist es, die Mannschaft auf das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio im April in Berlin vorzubereiten. Sein Vertrag läuft bis nach der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei. Erstmals wird Gislason die DHB-Auswahl im Länderspiel am 13. März gegen die Niederlande betreuen.

Herthas Torunarigha: Kann Äußerungen von «Idioten» nicht verstehen

BERLIN (dpa) - Jordan Torunarigha hat sich erstmals nach den Rassismus-Vorwürfen gegen Zuschauer im Pokalspiel beim FC Schalke 04 zu Wort gemeldet und sich deutlich gegen Diskriminierung ausgesprochen. «Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, habe hier mein Abitur gemacht, spreche Deutsch wie alle anderen, deshalb kann ich diese Äußerungen, wie sie von einigen Idioten während des Spiels gemacht wurden, in keinster Weise verstehen», schrieb der 22 Jahre alte frühere Junioren-Nationalspieler von Hertha BSC bei Instagram.

U21-Nationalspieler Felix Agu wechselt von Osnabrück nach Bremen

BREMEN (dpa) - Werder Bremen hat U21-Nationalspieler Felix Agu vom Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück verpflichtet. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger wechselt zum Sommer an die Weser, wie beide Clubs am Donnerstag mitteilten. Über die Länge des Vertrages machten die Bremer wie immer keine Angaben. Agu wurde im Nachwuchs der Osnabrücker ausgebildet und zählt in dieser Saison zu den Leistungsträgern beim Überraschungsteam der Zweiten Liga.

Verletzter Ex-Dortmunder Dembélé wird am Dienstag operiert

MADRID (dpa) - Fußball-Profi Ousmane Dembélé vom FC Barcelona wird am kommenden Dienstag am rechten Oberschenkel operiert. Der Eingriff wegen eines Sehnenrisses werde in Finnland durchgeführt, teilte der spanische Meister am Donnerstag mit. Einzelheiten zur Länge der Genesungszeit sollen nach der OP bekanntgegeben werden. Laut Beobachtern könnte die Saison für den 22 Jahre alten Ex-Dortmunder vorbei sein. Es handelt sich um genau die gleiche Verletzung, die Dembélé Ende 2017 im Spiel beim FC Getafe erlitt, damals am linken Oberschenkel. Der Franzose wurde daraufhin ebenfalls in Finnland operiert und musste eine viermonatige Zwangspause einlegen.

Siegemund eröffnet deutsche Fed-Cup-Partie in Brasilien

FLORIANOPOLIS (dpa) - Laura Siegemund bestreitet bei der Fed-Cup-Partie der deutschen Tennis-Damen in Brasilien an diesem Freitag das erste Einzel. Die 31-jährige Schwäbin geht als klare Favoritin in das Match gegen die Weltranglisten-359. Teliana Pereira. Danach trifft Tatjana Maria in Florianopolis auf Gabriela Cé, die Nummer 225 der Welt. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Die weiteren beiden Einzel sowie das Doppel folgen am Samstag. Der Sieger der Qualifikationsrunde darf an der erstmals stattfindenden Endrunde mit zwölf Teams Mitte April in Budapest teilnehmen.

Paralympics von Corona noch unbeeinflusst - OK richtet Taskforce ein

BONN (dpa) - Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) ist angesichts des Coronavirus noch unbesorgt in Bezug auf die Austragung der Paralympics in Tokio vom 25. August bis zum 6. September. Das Organisationskomitee hat vorsichtshalber aber bereits eine Taskforce eingerichtet. «Der Ausbruch des Coronavirus hatte bislang nur minimale Auswirkungen auf die Vorbereitung der Spiele», sagte IPC-Sprecher Craig Spence: «Sowohl das IPC als auch das Organisationskomitee von Tokio 2020 verfolgen ihre Pläne aktuell normal weiter.»

Turner kämpfen in zwei Qualifikationen um Olympia-Tickets

DÜSSELDORF (dpa) - Für die deutschen Turnerinnen und Turner steht der Weg nach Tokio fest. Sie müssen sich in zwei Qualifikationswettkämpfen um einen Platz im Olympia-Team bewerben. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern stehen jeweils vier Plätze in den Mannschaften der Chefcoaches Ulla Koch und Andreas Hirsch zur Verfügung. Beide Teams hatten sich bei der WM in Stuttgart im Vorjahr für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die erste Qualifikation steigt bei den deutschen Meisterschaften am 6. und 7. Juni in Oberhausen. Die zweite und entscheidende Ausscheidung wird am 20. Juni wie vor den Spielen 2012 und 2016 in Frankfurt/Main ausgetragen. Das teilte der Deutsche Turner-Bund am Donnerstag mit.

FIFA: Verbände sollen null Toleranz für Rassismus zeigen

BERLIN (dpa) - Nach dem Rassismus-Vorwurf beim Pokal-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC hat der Fußball-Weltverband FIFA grundsätzlich die Notwendigkeit zum Kampf gegen Diskriminierung betont. Man habe Mitgliedsverbände, Ligen und Clubs aufgefordert, «ein ähnliches Verfahren wie die FIFA und eine Null-Toleranz-Politik für alle Formen von Diskriminierung im Fußball anzuwenden und scharfe Sanktionen für jede Art solchen Verhaltens auszusprechen», teilte der Weltverband am Donnerstag auf Anfrage mit. Zum konkreten Fall im DFB-Pokal äußerte sich die FIFA wie auch der Europäische Fußball-Union UEFA zunächst nicht.

Fußball-Weltmeister Toni Kroos: Kein Spieler, der bis 38 spielt

MADRID (dpa) - Fußball-Nationalspieler Toni Kroos macht sich schon Gedanken über den Zeitpunkt seines Karriereendes. «Ich bin sicher nicht ein Spieler, der bis 38 spielt. Ich habe jetzt noch dreieinhalb Jahre Vertrag bis Sommer 23. Dann bin ich 33. Das ist ein gutes Alter, um sich final Gedanken zu machen, was will ich noch, ohne dann noch Vertrag zu haben, der vier Jahre läuft», sagte der Profi des spanischen Rekordmeisters am späten Mittwochabend in der ARD-Sendung «Sportschau Club». «Lange wird's dann nicht mehr gehen.»

Mainz 05 verlängert Vertrag mit Sportvorstand Schröder bis 2024

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Sportvorstand Rouven Schröder langfristig an sich gebunden. Der 44-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis zum Jahr 2024, wie die Rheinhessen am Donnerstag mitteilten. «Ich habe richtig Lust, perspektivisch die vor uns liegenden Projekte im sportlichen Bereich, bei den Profis und im Nachwuchsleistungszentrum, aber auch bei der Infrastruktur und im Gesamtverein voranzutreiben und mit zu gestalten», sagte Schröder laut Mitteilung. Er arbeitet bereits seit März 2016 für die 05er.

Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach Rassismus-Vorwürfen

GELSENKIRCHEN (dpa) - Nach den Rassismus-Vorwurf beim Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC ermittelt jetzt die Polizei Gelsenkirchen. «Wir haben von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Im Pokal-Achtelfinale am Dienstag soll der Berliner Jordan Torunarigha laut Aussagen der Gäste mehrfach rassistisch beleidigt worden sein. Es gehe um den Anfangsverdacht der Beleidigung, sagte der Polizeisprecher.

Premier-League-Clubs wollen Sommer-Transferfenster verlängern

LONDON (dpa) - Die Fußballclubs der englischen Premier League haben sich darauf geeinigt den Zeitraum der Sommer-Transferperiode zu verlängern und damit wieder an die anderen europäischen Topligen anzupassen. Das gab die Premier League am Donnerstag bekannt. In Zukunft soll das Transferfenster wieder «zum traditionellen Zeitpunkt», also Ende August/Anfang September, schließen. Im kommenden Sommer endet die Frist für Spielerwechsel am 1. September, weil der 31. August in Großbritannien ein Feiertag ist. Mit der Verlängerung wollen die Clubs einen möglichen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz in Europa vermeiden.

Kroate Skocic neuer Fußball-Nationaltrainer in Iran

TEHERAN (dpa) - Der Kroate Dragan Skocic ist neuer Fußball- Nationaltrainer in Iran. Dies teilte der iranische Fußballverband (FFI) am Donnerstag laut Agentur Isna mit und bestätigte damit mehrere Medienberichte. Der 51 Jahre alte Skocic tritt die Nachfolge des Belgiers Marc Wilmots an.

Formel-1-Rennen in China könnte ans Jahresende verlegt werden

SHANGHAI (dpa) - Angesichts des grassierenden Coronavirus hält die Formel-1-Führung eine Verschiebung des Grand Prix von China vom 19. April ans Jahresende für möglich. «Ich denke, dass wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es nicht im April stattfindet, wird es verschoben», sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn mehreren Medien, darunter dem Internetportal «motorsport.com». «Wir werden uns die Möglichkeit offenlassen, um zu sehen, ob das Rennen später im Jahr stattfinden kann.»

NBA: Schröder führt OKC mit sechs Punkten in Schlussminute zum Sieg

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder zum dritten Sieg nacheinander geführt. In der nordamerikanischen Profiliga NBA kam der 26-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) beim 109:103-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers auf 30 Punkte. Dadurch unterstrich er seine derzeit starke Form, in den vergangenen acht Partien erzielte er immer mindestens 20 Punkte. Dabei kam er sieben Mal von der Bank. In der Schlussminute avancierte Schröder mit sechs Punkten zum Matchwinner. OKC liegt in der Western Conference mit 31 Siegen und 20 Niederlagen auf Playoff-Kurs.

Basketball-Bundestrainer der Damen legt sein Amt nieder

HAGEN (dpa) - Der Deutsche Basketball Bund befindet sich mal wieder auf der Suche nach einem Bundestrainer für sein Damen-Nationalteam. Patrick Unger, der die Mannschaft bislang als Honorar-Bundestrainer betreute, steht nicht mehr zur Verfügung, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Unger wird in Zukunft beim Herren-Erstligisten Gießen 46er im Nachwuchsbereich tätig sein.