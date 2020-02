Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

Schalke kündigt Untersuchungen im Rassismus-Fall an

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 hat nach den mutmaßlich rassistischen Vorfällen beim Pokalsieg gegen Hertha BSC Untersuchungen angekündigt. Der Verein nehme «die Aussagen des Spielers von Hertha BSC, Jordan Torunarigha, hinsichtlich rassistischer Aussagen und Laute gegen ihn während des Pokalspiels am Dienstagabend sehr ernst», hieß es am Mittwoch in einer öffentlichen Stellungnahme des Fußball-Bundesligisten. Der Vorstand und Trainer David Wagner hatten sich schon direkt nach dem Achtelfinal-Spiel, das Schalke nach Verlängerung mit 3:2 gewonnen hatte, bei den Berlinern und dem dunkelhäuten Abwehrspieler entschuldigt und das Fan-Verhalten verurteilt. Torunarigha war von Zuschauern in der Veltins-Arena mit Affenlauten und Beleidigungen gekränkt worden.

Frankfurter Fans wollen Montagsspiel gegen Union Berlin boykottieren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die aktive Fanszene von Eintracht Frankfurt will aus Protest gegen die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga die Partie der Hessen gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin am 24. Februar boykottieren. Demnach soll der gesamte Stehplatzbereich der Nordwestkurve leer bleiben. Dies kündigten der Eintracht Frankfurt Fanclubverband e.V., die Ultras Frankfurt und die Fanvereinigung Nordwestkurve in einer gemeinsamen Erklärung an.

«Sport Bild»: Sané will weiter zum FC Bayern wechseln

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané soll der «Sport Bild» zufolge weiter einen Wechsel zum FC Bayern anstreben. Wie die Zeitschrift ohne Nennung von Quellen am Mittwoch schrieb, hat der noch verletzte Außenstürmer von Manchester City die entsprechende Absicht «auf höchster Ebene persönlich hinterlegt». Die Münchner wollten Sané bereits im Sommer verpflichten. Doch der Flügelspieler riss sich Anfang August das rechte Kreuzband an und musste operiert werden. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis zum Sommer 2021.

Vor Europa-League-Duell: Wolfsburg-Scout bei Malmö-Training erwischt

MARBELLA (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg soll den schwedischen Europa-League-Gegner Malmö FF beim Training im spanischen Marbella ausspioniert haben. Laut schwedischen Medienberichten habe sich der Wolfsburger Video-Analyst Martin Raschick im Ferienort als Journalist ausgegeben und den Club des früheren Stuttgarter Profis und heutigen Malmö-Trainers Jon Dal Tomasson beobachtet. Demnach ist Raschick allerdings erkannt worden. Die Niedersachsen wollten auf Nachfrage keine Stellungnahme dazu abgeben. Der Club bestätigte aber, dass sich Scout Raschick derzeit in Marbella aufhalte.

Mercedes weist Spekulationen über Formel-1-Ausstieg zurück

BRACKLEY (dpa) - Weltmeister-Rennstall Mercedes hat Spekulationen über einen baldigen Formel-1-Ausstieg zurückgewiesen. «Mercedes fährt mit Sicherheit 2021. Wir wollen dabeibleiben. Die Formel 1 macht für uns Sinn», sagte Motorsportchef Toto Wolff dem Fachmagazin «Auto, Motor und Sport». Die Formel 1 bekommt zur Saison 2021 einen neuen Grundlagenvertrag. Im Zuge dessen wurde auch immer wieder über die Zukunft der Rennställe in der Motorsport-Königsklasse spekuliert. «Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Die Formel 1 muss als solche funktionieren», sagte Wolff, unter dessen Führung Mercedes sechsmal nacheinander Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeister wurde.

David Schumacher steigt in Formel 3 auf

MÜNCHEN (dpa) - David Schumacher fährt künftig in der Formel 3. Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher geht in dieser Saison für das Team Charouz an den Start und steigt damit aus der europäischen Formel 4 auf. «Das ist eine große Aufgabe», bestätigte Ralf Schumacher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch das Engagement des 18-Jährigen für zunächst eine Saison. Zuerst hatte die «Sport Bild» über die Personalie berichtet. Der Cousin von Michael Schumachers Sohn Mick hatte bereits Ende vergangenen September sein Debüt in der Formel 3 für das Team Campos Racing gegeben.

Draisaitls Punkteserie in der NHL reißt nach elf Spielen

GLENDALE (dpa) - Die Punkteserie von Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist nach elf Spielen beendet. Draisaitl und die Edmonton Oilers unterlagen am Dienstagabend (Ortszeit) bei den Arizona Coyotes mit 0:3. Somit blieb der 24 Jahre alte deutsche Nationalspieler erstmals in diesem Jahr ohne Torbeteiligung. Draisaitl hatte zuletzt in elf Spielen sieben Treffer und 15 Torvorlagen verbucht und sich mit 83 Punkten an die Spitze der Scorer-Liste gesetzt.

Lakers gewinnen erstmals nach Bryant-Tod wieder ein Heimspiel

LOS ANGELES (dpa) - Die Los Angeles Lakers haben erstmals nach dem Tod von Superstar Kobe Bryant wieder ein NBA-Spiel im heimischen Staples Center gewonnen. Das Team um LeBron James besiegte am Dienstagabend (Ortszeit) die San Antonio Spurs deutlich mit 129:102. Nach dem emotionalen ersten Spiel nach Bryants Tod am vorigen Freitag (119:127 gegen die Portland Trail Blazers) versuchten die Lakers, nun wieder etwas Normalität ins Staples Center zu bringen.

Balotelli-Club Brescia trennt sich zum zweiten Mal von Trainer Corini

BRESCIA (dpa) - Der italienische Fußball-Club Brescia Calcio hat sich zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten von Trainer Eugenio Corini getrennt. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der Tabellen-Vorletzte der Serie A hatte den 49-Jährigen im vergangenen November das erste Mal rausgeworfen. Damals hatte der Club aus der Lombardei nach dem elften Spieltag auf dem drittletzten Rang gestanden und nur einen Punkt aus sechs Spielen geholt. Für ihn hatte Fabio Grosso übernommen. Nach sechs Niederlagen hatte Brescia Calcio allerdings auch ihn seines Amtes enthoben und Corini wieder eingesetzt.