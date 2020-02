Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.20

DFB erteilt HSV Genehmigung für kontrolliertes Pyro-Abbrennen

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV darf kontrolliert Pyrotechnik im eigenen Stadion abbrennen. Die Genehmigung für die einmalige Ausnahme an diesem Samstag erteilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag. «Nach der behördlichen Genehmigung durch die zuständigen Stellen in Hamburg hat die Kommission 'Prävention & Sicherheit & Fußballkultur' des DFB einen Antrag des Hamburger SV bewilligt, wonach der Club vor Anpfiff seines Heimspiels gegen den Karlsruher SC am 8. Februar im Volksparkstadion zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen darf», teilte der Verband mit. Die Aktion soll ein Test sein, inwieweit Fans künftig auf das unkontrollierte Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Zuschauerbereich verzichten werden.

Bayern länger ohne verletzten Perisic

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München muss das Pokal-Achtelfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim ohne Ivan Perisic bestreiten. Der Flügelspieler verletzte sich am Dienstag im Abschlusstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der 31 Jahre alte Kroate habe sich eine Fraktur am Außenknöchel zugezogen, die «verschraubt werden» müsse, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor dem Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky). Der Profi wird länger ausfallen.

Neue Verletzung: Dembélé droht Zwangspause bis Saisonende

MADRID (dpa) - Das Verletzungspech von Ousmane Dembélé nimmt kein Ende. Der Fußball-Profi des FC Barcelona habe sich einen kompletten Sehnenriss am Schenkelbeuger des rechten Oberschenkels zugezogen, teilte der spanische Meister am Dienstag mit. Für den Ex-Dortmunder könnte die Saison damit vorbei sein. Es handelt sich um genau die gleiche Verletzung, die Dembélé Ende 2017 im Spiel beim FC Getafe erlitt, damals am linken Oberschenkel. Der Franzose musste damals eine viermonatige Zwangspause einlegen.

Schiedsrichter im Gesicht getroffen: Lange Sperre für Adler-Profi

MANNHEIM (dpa) - Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für neun Spiele auf Verteidiger Thomas Larkin verzichten. Die DEL verkündete am Dienstag die drastische Sperre für den 29-Jährigen, der am vergangenen Wochenende im Spiel bei den Pinguins Bremerhaven dem Schiedsrichter aus Ärger über eine Abseitsentscheidung den Puck ins Gesicht geschossen hatte. Der Unparteiische Marian Rohatsch wurde dabei so verletzt, dass er das Spiel nicht mehr weiterleiten konnte.

HC Erlangen trennt sich von Handball-Trainer Eyjolfsson

ERLANGEN (dpa) - Handball-Bundesligist HC Erlangen hat sich von seinem Trainer Adalsteinn Eyjolfsson getrennt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, übernimmt Rolf Brack bis zum Saisonende als Interimscoach. In der Spielzeit 2020/21 soll dann wie geplant der frühere Nationalspieler Michael Haaß das Kommando übernehmen.

Schwedische Olympia-Ringerin Fransson unter Dopingverdacht

STOCKHOLM (dpa) - Die schwedische Ausnahme-Ringerin Jenny Fransson ist positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden. Sie verstehe nicht, wie es dazu gekommen sei, sagte die 32-Jährige am Dienstag dem schwedischen Radio. Nach Angaben des Schwedischen Olympischen Komitees wurden bei ihr Spuren des anabolen Steroids Methyltestosteron gefunden. Mit den Ergebnissen der B-Probe wird im Laufe der nächsten Woche gerechnet. Fransson wurde bis auf Weiteres suspendiert, ihr droht eine vierjährige Dopingsperre.

Ringer Stäbler kämpft in Bundesliga weiter

MÜNCHEN (dpa) - Deutschlands Ausnahme-Ringer Frank Stäbler will nach dem Ende seiner internationalen Karriere bei den Olympischen Spielen in Tokio noch zwei Jahre in der Bundesliga weiterkämpfen. Das sagte der 30-Jährige am Dienstag in seinem Heimatort Musberg, wo er im früheren Hühnerstall des elterlichen Bauernhofes eine Trainingshalle vorstellte. Dort bereitet sich der dreimalige Weltmeister auf die anstehende EM und danach auf Olympia vor, weil es im jahrelangen Streit um eine städtische Trainingshalle weiter keine Lösung gibt.

Der Weltverband FIFA hat vier Fußballspieler wegen Spielmanipulation teils lebenslang gesperrt.

ZÜRICH (dpa) - Die Kenianer Moses Chikati, Festus Okiring und Festo Omukoto werden vier Jahre lang vom Weltfußball ausgeschlossen, George Mandela aus Uganda darf wegen seiner zentralen Rolle in dem Skandal nie wieder im Fußball tätig sein. Die FIFA hatte zuvor in Zusammenarbeit mit den Behörden mehrere Partien der kenianischen Liga im Jahr 2019 untersucht. Die vier sanktionierten Spieler standen zuletzt beim Kakamega Homeboyz FC unter Vertrag.

Chinas Handballerinnen verzichten auf Olympia-Quali

HAMBURG (dpa) - Die chinesische Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt. Ein Sprecher der Internationalen Handball-Föderation (IHF) bestätigte am Dienstag den Rückzug des Teams, das sich über den dritten Platz bei der vergangenen Asienmeisterschaft für das Turnier in Ungarn qualifiziert hatte. Zudem wurden Spiele in der asiatischen Fußball-Champions-League, an denen chinesische Vereine beteiligt sind, verschoben. Betroffen sind die vier Teams Chiangrai United Peking, Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG und Shanghai Shenhua.

Wegen Coronavirus: Formel-1-Teams sprechen über China-Rennen

SHANGHAI (dpa) - Die Formel-1-Rennställe diskutieren am Mittwoch angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus über eine mögliche Absage oder Verlegung des Großen Preises von China in Shanghai. Das bestätigte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei einem Medientermin in London. «Im Moment könnten wir niemanden dort hinschicken, weil niemand dort hinkommen würde», sagte Horner dem Fachportal «motorsport.com». Das Rennen auf dem Shanghai International Circuit am Rande der Millionen-Metropole ist für den 19. April geplant. Zuvor hatte der Motorsport-Weltverband (FIA) bereits mitgeteilt, die Situation in China zu beobachten.

Bayern-Präsident Hainer stellt Flick Weiterbeschäftigung in Aussicht

PASSAU (dpa) - Der Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer, kann sich Hansi Flick sehr gut auch über das Ende der laufenden Saison als Cheftrainer beim Fußball-Rekordmeister vorstellen. «Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative», sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß laut «Passauer Neue Presse» (Dienstag) beim Besuch des Fanclubs Red Bulls Taubenbach im niederbayerischen Simbach.

Hoffenheim mit Torwart Pentke in München - Adamyan-Einsatz offen

ZUZENHAUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim will die DFB-Pokal-Überraschung beim FC Bayern München mit dem zuletzt so starken Torhüter Philipp Pentke schaffen. Der 34-Jährige, der derzeit den verletzten Stammkeeper Oliver Baumann vertritt, wird auch am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) zwischen den Pfosten stehen, wie Trainer Alfred Schreuder am Dienstag sagte. Offen ist dagegen der Einsatz von Sargis Adamyan, der zuletzt umgeknickt war und mit einer Sprunggelenksverletzung kämpft.

Verstappen will Hamilton herausfordern: «Er ist nicht Gott»

MILTON KEYNES (dpa) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton einen harten Titelkampf angekündigt. «Lewis ist sehr gut, er ist ganz bestimmt einer der Besten, aber er ist nicht Gott», sagte zitierten englische Medien den 22 Jahre alten Niederländer am Dienstag. «Vielleicht ist Gott mit ihm, aber er ist nicht Gott.» Während Mercedes-Fahrer Hamilton in der vergangenen Saison zum sechsten Mal Weltmeister wurde, schloss Verstappen das Jahr auf Platz drei ab.

Interviewverbot für BVB-Star Haaland vor EM-Playoffspiel

OSLO (dpa) - Borussia Dortmunds Sturmtalent Erling Haaland wird einem Medienbericht zufolge vor dem EM-Playoffspiel Norwegens gegen Serbien keine individuellen Interviews geben. Damit der 19-Jährige nach der Anreise nach Oslo vor der wichtigen Begegnung am 26. März keine Energie verliere, habe der norwegische Fußballverband (NFF) ein Interviewverbot verhängt, berichtete die norwegische Zeitung «Verdens Gang». Nur der TV-Rechteinhaber bekommt demnach ein Interview vor dem Serbien-Spiel. Statt Gesprächen mit einzelnen Journalisten soll es drei Tage vor dem Spiel eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Der NFF äußerte sich auf Anfrage am Dienstag zunächst nicht dazu.

Skilanglaufstar Klaebo bricht sich an Boxmaschine Finger

OSLO (dpa) - Norwegens Skilanglaufstar Johannes Klaebo hat sich beim privaten Kräftemessen an einer Boxmaschine einen Finger gebrochen und fällt damit bis auf Weiteres im Weltcup aus. Er sei mit drei Freunden beim Bowling gewesen, woraufhin sie die Maschine entdeckt hätten, berichtete der 23-Jährige am Montagabend in einem Video auf seinem Youtube-Kanal. Bei einem Schlag sei er abgerutscht und habe die Kante einer daneben befindlichen Maschine aus Eisen getroffen. Seine Hand darf er zunächst bis zum 13. Februar nicht belasten.

Ohne NBA-Stars: Rödl nominiert Kader um Benzing für Länderspiele

HAGEN (dpa) - Ohne die Profis aus der NBA und den Euroleague-Teams FC Bayern München und Alba Berlin treten die deutschen Basketballer zu ihren Länderspielen im Februar an. Bundestrainer Henrik Rödl nominierte am Dienstag 14 Spieler für den vorläufigen Kader, der von Kapitän Robin Benzing von Basket Saragossa angeführt wird. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Rahmen der Qualifikation zur EM 2021 am 21. Februar in Vechta auf Frankreich und drei Tage später in Newcastle auf Großbritannien. Die NBA-Profis wie Dennis Schröder, Daniel Theis und Maximilian Kleber stehen dafür ebenso nicht zur Verfügung wie die Spieler aus der Euroleague. Beide Ligen unterbrechen ihren Spielbetrieb nicht für die Länderspielfenster.

Familiäre Gründe: Trainer Greve verlässt Gummersbach am Saisonende

GUMMERSBACH (dpa) - Handball-Zweitligist VfL Gummersbach muss sich einen neuen Trainer suchen. Torge Greve wird seinen auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängern und den zwölfmaligen deutschen Meister am Saisonende verlassen. Das gab der VfL am Dienstag bekannt.

Wada beantragt öffentliche Anhörung zu Russland-Doping

MONTREAL (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur will eine öffentliche Anhörung im russischen Doping-Verfahren. Ein entsprechendes Schreiben hat die Wada nach Angaben vom Montagabend beim Internationalen Sportgerichtshof Cas im Schweizer Lausanne eingereicht. Wada-Direktor Oliver Niggli begründete den Antrag mit dem «großen Interesse rund um die Welt». Ein öffentliches Forum könne sicher stellen, «dass jeder das Verfahren versteht und die Argumente hört». Die Wada hatte den russischen Sport wegen der Manipulation von Daten aus dem Moskauer Labor für vier Jahre ausgeschlossen und unter anderem einen Olympia-Bann für die russische Mannschaft ausgesprochen. Die russische Antidoping-Agentur legte dagegen Einspruch beim Cas ein, sie rechnet mit einem Urteil im April oder Mai.