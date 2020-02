Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.20

Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl gegen San Francisco 49ers

MIAMI (dpa) - Die Kansas City Chiefs haben erstmals seit 50 Jahren wieder im Super Bowl triumphiert. Star-Quarterback Patrick Mahomes führte sein Team im packenden Finale der National Football League mit einer beeindruckenden Aufholjagd zum 31:20 gegen die San Francisco 49ers und deren deutschen Profi Mark Nzeocha. Die Chiefs feierten am Sonntag (Ortszeit) in Miami den ersten Titel seit 1970. Die 49ers müssen hingegen weiter auf ihren sechsten Gewinn des Super Bowls warten und bleiben damit hinter den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers.

Falscher Bundesstaat: Spott für Trump-Tweet nach Super Bowl

MIAMI (dpa) - Durch eine fehlerhafte Gratulation für den neuen Super-Bowl-Champion hat sich Donald Trump Spott im Internet eingehandelt. Der US-Präsident schrieb am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter über das «fantastische Comeback» des Sieger-Teams und fügte hinzu: «Ihr habt den großartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganze USA so gut vertreten. Unser Land ist STOLZ AUF EUCH!» Die Stadt Kansas City liegt allerdings nicht im US-Bundesstaat Kansas, sondern am westlichen Rand von Missouri an der Grenze zu Kansas.

Eintracht Frankfurt im Pokal gegen Leipzig ohne Stürmer Bas Dost

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auf seinen Stoßstürmer Bas Dost verzichten. Der 30 Jahre alte Niederländer ist nach seinem Magen-Darm-Infekt für die Partie am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen RB Leipzig noch nicht einsatzbereit, wie Trainer Adi Hütter bei der Pressekonferenz am Montag sagte. «Bas Dost ist noch nicht wieder im Training und steigt eventuell erst morgen wieder ein. Für das Spiel ist er kein Thema», sagte Hütter. Vertreten werden könnte Dost entweder von André Silva oder dessen portugiesischem Landsmann Goncalo Paciencia. Dost war auch beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag bereits aufgefallen.

Dortmund in Bremen wohl erstmals mit Neuzugang Can

DORTMUND (dpa) - Neuzugang Emre Can könnte im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen sein Debüt für Borussia Dortmund geben. «Er hat ganz normal trainiert. Wir müssen reden, ob er bereit ist zu spielen. Es ist möglich», sagte BVB-Coach Lucien Favre am Montag. Der Winter-Zugang von Juventus Turin hatte am Samstag beim 5:0 (2:0) gegen Union Berlin noch nicht im Kader gestanden. Im Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) sind bis auf den Ex-Bremer Thomas Delaney, der Knieprobleme hat, alle Dortmunder Spieler einsatzbereit.

Nagelsmann fordert Scharfsinn in Vorbild-Debatte

LEIPZIG (dpa) - In der Diskussion um die verschärfte Regelauslegung gegen Meckerer fordert Julian Nagelsmann mehr gesunden Menschenverstand. «Man muss unterscheiden zwischen Unsportlichkeiten wie Schwalben oder Zeitspiel und nervigen Situationen», sagte der 32 Jahre alte Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Montag. Die Debatte um das Vorbildverhalten von Fußballprofis hatte am Wochenende nach der Gelb-Roten Karte gegen Alassane Plea im Spiel zwischen Leipzig und Borussia Mönchengladbach erneut Fahrt aufgenommen.

Bayern-Stürmer Lewandowski zum achten Mal Polens Fußballer des Jahres

MÜNCHEN (dpa) - Robert Lewandowski vom FC Bayern ist zum achten Mal Fußballer des Jahres in Polen. Der Stürmer wurde am Sonntagabend ausgezeichnet, nachdem er sich einer Wahl des renommierten Magazins «Pilka Nozna» durchgesetzt hatte. Dem 31-Jährigen war bereits von 2011 bis 2017 die Ehre zuteil geworden, im Vorjahr ging der Preis an Torwart Lukasz Fabianski.

Djokovic zurück an Spitze der Tennis-Weltrangliste

MELBOURNE (dpa) - Dank seines achten Siegs bei den Australian Open ist Novak Djokovic nun auch wieder offiziell die Nummer eins der Tennis-Welt. In der am Montag neu veröffentlichten Weltrangliste löste der Serbe den Spanier Rafael Nadal an der Spitze ab. Anfang November war Djokovic von Platz eins verdrängt worden. Der österreichische Finalist Dominic Thiem rückt von Position fünf auf vier vor - direkt hinter dem Schweizer Roger Federer. In fünf Sätzen hatte der 26-jährige Thiem seinen ersten Grand-Slam-Titel gegen Djokovic am Sonntag im Endspiel in Melbourne verpasst.

Olympia-Gastgeber Japan kooperiert wegen Coronavirus mit WHO

TOKIO (dpa) - Japan verstärkt knapp ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen seine Bemühungen gegen eine Ausbreitung des neuen Coronavirus aus China. Man werde eng mit der Weltgesundheitsbehörde WHO kooperieren, um negative Auswirkungen auf die Vorbereitungen der Spiele zu vermeiden, sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag vor dem nationalen Parlament. Man sei dabei, einen Schnelltest zur Erkennung des neuen Erregers zu entwickeln, damit noch mehr Institutionen Untersuchungen bei Verdachtsfällen durchführen können. Bislang sind in Japan 20 Fälle des neuen Virus bestätigt worden.

Baldige Rückkehr von Skispringer Freund möglich

SAPPORO (dpa) - Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund kann sich nach zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen Hoffnungen auf ein baldiges Wettkampf-Comeback machen. «Er ist jetzt noch zwei Wochen im Training», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher der Deutschen Presse-Agentur. «Danach entscheiden wir, in welches Wettkampfsystem er einsteigen kann, wenn die Form stimmt.» Denkbar wäre ein Einsatz des 31 Jahre alten Sportlers aus Bayern im Weltcup oder im zweitklassigen Continental Cup, in dem Freund vor mehr als einem Jahr seinen bis dato letzten Wettbewerb bestritt.

Ex-Radprofi Denifl gesteht Blutdoping im Betrugsprozess

INNSBRUCK (dpa) - Der ehemalige österreichische Radprofi Stefan Denifl hat bei seinem Prozess vor dem Landgericht Innsbruck Blutdoping zugegeben. Der 32-Jährige bestritt aber, jemanden betrogen zu haben. «Ich bin kein Verbrecher», sagte er am Montag zum Prozessauftakt. Im Profiradsport würden Leistungen verlangt, die ohne Doping nicht möglich seien. Laut Anklagebehörde ist durch die Auszahlung von Prämien und Teamentgelt an Denifl ein Schaden von rund 580.000 Euro entstanden. Der Prozess wurde nach wenigen Stunden auf unbestimmte Zeit vertagt, da weitere Zeugen gehört werden sollen.