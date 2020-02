Written by: Redaktion DER FARANG | 02/02/2020

Tennisprofi Djokovic feiert achten Australian-Open-Titel

MELBOURNE (dpa) - Novak Djokovic hat zum achten Mal die Australian Open der Tennisprofis gewonnen. Der serbische Titelverteidiger setzte sich im Endspiel von Melbourne am Sonntag mit 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 gegen den Österreicher Dominic Thiem durch. Damit löst er den Spanier Rafael Nadal am Montag an der Spitze der Weltrangliste ab. Für seinen insgesamt 17. Grand-Slam-Erfolg erhielt Djokovic umgerechnet ein Preisgeld von rund 2,5 Millionen Euro. Der 32-Jährige bleibt damit auch in seinem achten Endspiel der Australian Open unbesiegt. Thiem, der im Halbfinale Alexander Zverev bezwungen hatte, verpasste auch in seinem dritten Grand-Slam-Endspiel den ersten Titel.

Nürnberg verlässt die Abstiegsränge - Dresden holt Punkt

DÜSSELDORF (dpa) - Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr hat der 1. FC Nürnberg die Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Franken gewannen am Sonntag gegen den SV Sandhausen mit 2:0 (1:0) und verbesserten sich auf den 13. Platz. Schlusslicht Dynamo Dresden erkämpfte sich zwar einen wichtigen Punkt mit dem 0:0 beim 1. FC Heidenheim, bleibt aber mit 17 Punkten Tabellen-18. hinter dem Karlsruher SC. Darmstadt 98 und der VfL Osnabrück trennten sich im dritten Sonntagsspiel 2:2 (1:1).

Nach Gelb-Rot für Pléa: DFB stärkt Referee Stieler den Rücken

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schiedsrichter Tobias Stieler hat nach seinem heftig kritisierten Platzverweis gegen den Mönchengladbacher Alassane Pléa Rückendeckung vom Deutschen Fußball-Bund erhalten. Es sei eine «klare Linie zum Vorgehen gegen Unsportlichkeiten im Vorfeld der Rückrunde definiert und kommuniziert» worden, sagte Peter Sippel, der Leiter Training und Qualifizierung im DFB, am Sonntag. Er sprach von «klaren Unsportlichkeiten». Pléa hatte im Spiel bei RB Leipzig zunächst ein angebliches Foul an ihm reklamiert und die dafür von Stieler ausgesprochene Verwarnung mit einer respektlosen Geste in Richtung des Unparteiischen quittiert.

Kombinierer Riiber gewinnt Seefeld-Triple - Geiger auf Rang drei

SEEFELD (dpa) - Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat das Seefeld-Triple gewonnen und damit für den ersten norwegischen Titel bei dem prestigeträchtigen Event gesorgt. Der 22-Jährige siegte am Sonntag in Tirol nach einem Sprung von der Normalschanze und dem 15-Kilometer-Lauf, sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten Joergen Graabak aus Norwegen betrug 50,2 Sekunden. Das Podium komplettierte der Deutsche Vinzenz Geiger. Auch Triple-Rekordsieger Eric Frenzel auf Platz fünf und Fabian Rießle als Zehnter schafften den Sprung unter die besten Zehn. Der Weltcup-Führende Riiber hatte auch die Teilstücke am Freitag und Samstag schon deutlich für sich entschieden.

Aus gegen Weltmeister: Ovtcharov verpasst Finale der German Open

MAGDEBURG (dpa) - Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov hat bei den German Open in Magdeburg das Endspiel verpasst. Einen Tag nach seinem Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong aus China verlor der 31-Jährige am Sonntag im Halbfinale in 2:4 Sätzen gegen Weltmeister und Olympiasieger Ma Long. Den ebenfalls 31 Jahre alten Chinesen hat Ovtcharov noch nie besiegt. Ma Long verlor im Anschluss das Endspiel in 0:4 Sätzen gegen seinen Landsmann Xu Xin, der erstmals bei den German Open triumphierte.

Rodeln: Erster Weltcupsieg für 20 Jahre alte Anna Berreiter

OBERHOF (dpa) - Anna Berreiter hat ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 20 Jahre alte Rennrodlerin vom RC Berchtesgaden setzte sich am Sonntag nach Bestzeiten in beiden Durchgängen in Oberhof durch. Zweite wurde beim letzten Weltcup vor der WM in zwei Wochen im russischen Sotschi die Russin Tatjana Iwanowa vor der Amerikanerin Summer Britcher. Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal schaffte es auf den vierten Rang und verlor dadurch die Führung im Gesamtweltcup an Iwanowa.

Pinturault gewinnt Riesenslalom in Garmisch - Luitz auf Platz neun

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Skirennfahrer Stefan Luitz hat sich in der Weltspitze zurückgemeldet und beim Heim-Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen sein bestes Saison-Resultat eingefahren. Der 27-Jährige fuhr am Sonntag beim Sieg des Franzosen Alexis Pinturault auf den neunten Rang und erreichte sein erstes Top-Ten-Ergebnis seit über einem Jahr. Alexander Schmid kam als zweitbester DSV-Fahrer auf Platz 13.

Max Weißkirchen und Yvonne Li erneut Badminton-Meister

BIELEFELD (dpa) - Max Weißkirchen und Yvonne Li haben bei den deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld ihre Einzel-Titel erfolgreich verteidigt. Der 23 Jahre alte Weißkirchen besiegte am Sonntag im Endspiel Lars Schänzler mit 21:18, 14:21, 21:14 und triumphierte damit zum dritten Mal in Serie. Die 21-jährige Yvonne Li, die auf bestem Wege zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist, setzte sich in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels mit 21:12, 16:21, 21:8 gegen Fabienne Deprez durch. Zusammen mit ihrer Vereinskollegin aus Lüdinghausen Linda Efler gewann sie auch den Doppel-Wettbewerb.