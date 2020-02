Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.20

VfB Stuttgart dank Gomez wieder Zweiter vor dem HSV

DÜSSELDORF (dpa) - Der VfB Stuttgart ist wieder auf den zweiten Rang der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der Aufstiegsfavorit kam am Samstag dank des späten Ausgleichtores von Mario Gomez zu einem 1:1 (0:0) beim FC St. Pauli und zog mit 35 Punkten am Hamburger SV (34 Punkte) vorbei. Der HSV tritt zum Abschluss des 20. Spieltages am Montagabend beim VfL Bochum an. Hannover 96 kam im Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Tief im Abstiegskampf steckt der Karlsruher SC nach einem 0:2 (0:2) gegen Holstein Kiel.

Tischtennis-Ass Ovtcharov schlägt Weltranglisten-Ersten

MAGDEBURG (dpa) - Dimitrij Ovtcharov hat bei den German Open im Tischtennis den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong geschlagen und das Halbfinale erreicht. Der 31-Jährige vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg besiegte den Chinesen am Samstag in Magdeburg in 4:3 Sätzen, nachdem er in diesem hochklassigen Viertelfinal-Match bereits mit 1:3 zurückgelegen und im fünften Durchgang drei Matchbälle abgewehrt hatte. Sein Halbfinalgegner ist am Sonntag Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus China. Der 23-jährige Fan Zhendong hatte am Vorabend Europameister Timo Boll mit 4:2 ausgeschaltet.

Lochner stoppt in St. Moritz Siegesserie von Friedrich im Zweierbob

ST. MORITZ (dpa) - Johannes Lochner hat die Siegesserie von Rekordweltmeister Francesco Friedrich im Zweierbob gestoppt und sich sein WM-Ticket gesichert. Mit dem Winterberger Anschieber Christopher Weber hatte der Berchtesgadener am Samstag nach zwei Läufen auf der Naturbahn in St. Moritz 0,21 Sekunden Vorsprung vor Doppel-Olympiasieger Friedrich, der zuvor vier Rennen gewonnen hatte. Dritter wurde der Lette Oskars Kibermanis Friedrich. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther vom BSC Sachsen Oberbärenburg kam mit Paul Krenz auf Platz sechs.

Weltcup-Sieg für Doppelsitzer Wendl und Arlt in Oberhof

OBERHOF (dpa) - Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt haben zwei Wochen vor der WM ihren zweiten Weltcup-Sieg dieser Saison gefeiert. Das Duo aus Berchtesgaden und Schönau am Königssee setzte sich am Samstag bei Dauerregen im thüringischen Oberhof vor allem dank seiner Bestzeit im ersten Durchgang mit 0,117 Sekunden Vorsprung auf die lettischen Brüder Andris und Juris Sics durch. Robin Geueke und David Gamm aus Winterberg kamen nach Addition beider Läufe auf den dritten Platz. Toni Eggert und Sascha Benecken fielen von Platz vier im zweiten Durchgang auf Rang sechs zurück. Damit behielten die fünfmaligen Weltmeister noch knapp ihre Führung im Gesamt-Weltcup und liegen zehn Punkte vor Wendl und Arlt.

Riiber-Festspiele in Seefeld - Kombinierer Geiger wieder auf Podest

SEEFELD (dpa) - Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber ist beim prestigeträchtigen Seefeld-Triple weiterhin nicht zu schlagen und hat seine Vormachtstellung erneut unter Beweis gestellt. Am Samstag sicherte sich der 22 Jahre alte Norweger am zweiten Tag den zweiten Erfolg bei dem Kombinierer-Event im WM-Ort von 2019 in Tirol. Diesmal betrug sein Vorsprung 1:07 auf den Zweiten Joergen Graabak aus Norwegen. Rang drei belegte der Deutsche Vinzenz Geiger, der es nach Rang zwei am Freitag wieder auf das Podest schaffte. Beim Triple finden an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Wettkämpfe statt, bei denen die Punkte und Zeitdifferenzen jeweils in den Wettbewerb des nächsten Tages mitgenommen werden.

Skicrosser Hronek beim Weltcup in Megève auf Rang drei

MEGÈVE (dpa) - Skicrosser Tim Hronek ist erstmals seit 2017 bei einem Weltcup-Rennen wieder auf das Podest gefahren. Der 24-Jährige wurde im Finale am Samstag im französischen Megève Dritter und landete damit knapp vor seinem Teamkollegen Florian Wilmsmann. Es gewann der Kanadier Kevin Drury vor Bastien Midol aus Frankreich. Bei den Damen verpasste Daniela Maier das Finale der besten Vier. Im kleinen Finale musste sich die 23 Jahre alte Schwäbin nur der Schweizerin Fanny Smith geschlagen geben und belegte insgesamt Platz sechs. Den Weltcup-Sieg sicherte sich Marielle Thompson aus Kanada.

Doppelpack von Antonio Rüdiger: FC Chelsea mit 2:2 bei Leicester City

LEICESTER (dpa) - Dank des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger hat der FC Chelsea im Auswärtsspiel bei Leicester City ein Unentschieden geholt. Beim 2:2 (0:0) am Samstag in Leicester traf der Chelsea-Verteidiger erst zur Führung (46. Minute) und später zum Ausgleich (71.) für die Blues, die in der Premier-League-Tabelle als Vierter direkt hinter den Foxes auf Platz drei liegen.

Antalyaspor spielt ohne Podolski 0:0 gegen Konyaspor

ANTALYA (dpa) - Lukas Podolskis neuer Verein Antalyaspor ist im Punktspiel der türkischen Liga gegen Konyaspor nur zu einem 0:0 gekommen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 kam am Samstag noch nicht zum Einsatz. Der 34-Jährige hatte zuletzt in Japan gespielt und mit Vissel Kobe den Pokalwettbewerb gewonnen, ehe er einen Vertrag bei Antalyaspor unterschrieb.

FIFA-Präsident: Afrika-Cup nur alle vier statt zwei Jahre

RABAT (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich für einen veränderten Spielrhythmus beim Afrika-Cup ausgesprochen. Statt wie bisher alle zwei Jahre sollte die Fußball-Afrikameisterschaft nur noch alle vier Jahre ausgetragen werden, sagte Infantino am Samstag auf einer Konferenz in Marokkos Hauptstadt Rabat. Dadurch könnten die Einnahmen auf das Sechsfache steigen und zu einem «must see Event» werden, «nicht nur für Afrika, sondern für die ganze Welt.» Die Idee des Weltverbands-Chefs würden möglicherweise auch europäische Vereine unterstützen, weil diese dann nicht mehr alle zwei Jahre während der Saison afrikanische Nationalspieler abstellen müssten. Der nächste Afrika-Cup findet im Januar 2021 statt.

Dreßen gewinnt Heim-Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Skirennfahrer Thomas Dreßen hat als erster Deutscher seit 1992 das Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. In Abwesenheit des erkrankten Kitzbühel-Siegers Matthias Mayer aus Österreich raste der 26-Jährige am Samstag auf der leicht verkürzten Kandahar-Strecke mit der Startnummer eins in 1:39,31 Minuten zur Bestzeit. Letzter deutscher Sieger beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen war der zweimalige Olympiasieger Markus Wasmeier im Januar vor 28 Jahren. Zweiter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor Johan Clarey aus Frankreich.

Kenin gewinnt bei Australian Open ersten Grand-Slam-Titel

MELBOURNE (dpa) - Sofia Kenin hat erstmals die Australian Open gewonnen. Die amerikanische Tennisspielerin setzte sich am Samstag im Überraschungsfinale von Melbourne gegen die Spanierin Garbine Muguruza 4:6, 6:2, 6:2 durch. Damit feierte die 21-Jährige ihren ersten Grand-Slam-Titel, nachdem sie zuvor nie über das Achtelfinale hinausgekommen war. Muguruza verpasste ihren dritten Grand-Slam-Titel nach den French Open 2016 und Wimbledon 2017.

Skispringer Geiger verliert Gesamtführung in Japan - Sato siegt

SAPPORO (dpa) - Der Japaner Yukiya Sato hat das Weltcup-Skispringen in Sapporo gewonnen. Der 24-Jährige setzte sich bei wechselnden und teilweise schwierigen Windbedingungen am Samstag vor dem Österreicher Stefan Kraft durch, der damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden von Karl Geiger eroberte. Der Oberstdorfer belegte mit Sprüngen auf 132 und 116,5 Meter Rang elf. Bester Deutscher war Stephan Leyhe nach Sätzen auf 130,5 und 129,5 Meter als Fünfter. Dritter wurde Dawid Kubacki aus Polen.

Ludwig beim Regen-Rennrodeln: Zweiter Sieg in einer Woche

OBERHOF (dpa) - Rennrodler Johannes Ludwig hat vor der WM binnen einer Woche seinen zweiten Saisonerfolg gefeiert. Mit der Bestzeit im zweiten Durchgang fuhr der 33-Jährige am Samstag im thüringischen Oberhof bei regnerischen Bedingungen vom 24. Rang nach dem ersten Lauf noch zum Sieg. Ludwig verwies den Russen Semjon Pawlitschenko und Inars Kivlenieks aus Lettland auf die Plätze. Auf Rang fünf kam der dreimalige Olympiasieger Felix Loch (31).

Schneefälle: Damen-Abfahrt auf Olympia-Strecke in Russland abgesagt

KRASNAJA POLJANA (dpa) - Die Damen-Abfahrt auf der Olympia-Strecke im russischen Krasnaja Poljana ist am Samstagmorgen abgesagt worden. Der Skiweltverband FIS begründete das mit dem Zustand der Piste nach den starken Schneefällen zuletzt. Die Skirennfahrerinnen um die beiden besten Deutschen, Viktoria Rebensburg und Kira Weidle, hatten bislang noch kein Training fahren können.

Fußbruch: Zweitliga-Spitzenreiter Bielefeld länger ohne Voglsammer

BIELEFELD (dpa) - Spitzenreiter Arminia Bielefeld muss in der 2. Fußball-Bundesliga längere Zeit auf Stürmer Andreas Voglsammer verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Punktspiel am Freitagabend beim FC Erzgebirge Aue (0:0) einen Mittelfußbruch zu. Voglsammer liegt mit zehn Toren und fünf Torvorlagen auf Rang drei der Scorerliste.

Bobpilotin Jamanka Zweite vor Schneider beim Weltcup in St. Moritz

ST. MORITZ (dpa) - Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka ist beim Bob-Weltcup in St. Moritz auf Rang zwei gefahren. Nach zwei Läufen musste sie sich am Samstag mit Anschieberin Kira Lipperheide nur der zweimaligen kanadischen Olympiasiegerin Kaillie Humphries geschlagen geben. Auf Platz drei landeten Stephanie Schneider und Leonie Fiebig. Die deutsche Meisterin Laura Nolte kam bei ihrem fünften Weltcup-Rennen als Sechste erstmals nicht aufs Podest.

Basketballprofi Schröder führt Oklahoma mit 24 Punkten zum Sieg

PHOENIX (dpa) - Der deutsche Basketballprofi Dennis Schröder hat am siebten Sieg der Oklahoma City Thunder aus den vergangenen acht Spielen der nordamerikanischen Profiliga NBA einen großen Anteil gehabt. Der Braunschweiger kam am Freitag (Ortszeit) beim 111:107 bei den Phoenix Suns auf 24 Punkte. Maximilian Kleber verlor dagegen mit den Dallas Mavericks bei den Houston Rockets 121:128.

Draisaitl mit zwei Toren beim Sieg der Edmonton Oilers

EDMONTON (dpa) - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat beim Sieg seines NHL-Teams Edmonton Oilers einmal mehr eine glänzende Leistung gezeigt. Der Nationalstürmer schoss am Freitag (Ortszeit) beim 4:2 der Oilers gegen die St. Louis Blues zwei Treffer. Draisaitl wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. In der Scorerwertung der NHL-Saison sammelte der 24-jährige Kölner die Punkte 76 und 77 und schloss zu seinem in der Wertung führenden Teamkollegen Connor McDavid auf.