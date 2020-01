Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.20

Zverev verliert Halbfinale der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Tennisspieler Alexander Zverev ist trotz eines starken Auftritts im Halbfinale der Australian Open ausgeschieden. Der 22-jährige Hamburger musste sich in einer hochklassigen und mitreißenden Partie am Freitag in Melbourne dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7) geschlagen geben. Der Weltranglisten-Fünfte Thiem spielt am Sonntag (09.30 Uhr MEZ/Eurosport) gegen den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic um den Titel bei dem Grand-Slam-Turnier.

BVB vor nächstem Transfercoup: Can trifft zum Medizincheck ein

DORTMUND (dpa) - Erst Erling Haaland, nun Emre Can: Borussia Dortmund hat einen weiteren Spieler im Visier. Rund zwei Wochen nach der vielbeachteten Verpflichtung des norwegischen Angreifers Haaland (Salzburg) steht der Fußball-Bundesligist vor einem zweiten namhaften Zukauf. Der 26 Jahre alte deutsche Nationalspieler Can von Juventus Turin traf am Freitag wenige Stunden vor dem Ende der Wechselfrist zum Medizincheck in Dortmund ein. Seine Verpflichtung gilt deshalb nur noch als Formsache.

Keine Bayern-Strafe nach Trainingszoff zwischen Boateng und Goretzka

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Trainer Hansi Flick hat den Trainingszoff zwischen Jérôme Boateng und Leon Goretzka ausgeräumt. Eine Strafe für die beiden Stars wird es demnach nicht geben. «Wir haben das als Team besprochen. Grundsätzlich halte ich nicht viel von Strafen», sagte Flick am Freitag. Fußball-Weltmeister Boateng und Nationalspieler Goretzka waren am Mittwoch bei einem Turnier im Training der Münchner aneinandergeraten. Nach der Einheit zeigten sich die beiden Profis in Sozialen Netzwerken aber wieder versöhnt.

Chinesische Frauenfußballerinnen nach Quarantäne in Sydney am Start

HAMBURG (dpa) - Die chinesische Frauenfußball-Nationalmannschaft wird an der olympischen Qualifikation in Sydney teilnehmen, befindet sich wegen des Ausbreitungsrisikos des Coronavirus derzeit aber noch in einem Hotel in Brisbane in Quarantäne. Australische Behörden hatten die unmittelbare Isolation des Teams bei seiner Ankunft in Australien angeordnet. Das Olympia-Qualifikationsturnier der asiatischen Liga war aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos des Virus aus China zunächst von Wuhan nach Nanjing und später nochmals nach Sydney verlegt worden.

Tokio hält trotz Coronavirus an Olympia-Plänen fest

TOKIO (dpa) - Trotz der rasanten Ausbreitung des Coronavirus halten die Olympia-Macher von Tokio an den Sommerspielen fest und stemmen sich gegen Gerüchte um eine mögliche Absage. «Wir haben nie diskutiert, die Spiele abzusagen», teilte das Organisationskomitee in Tokio am Freitag in einer Stellungnahme mit. Im Internet hatten zuvor entsprechende Gerüchte kursiert. Man werde weiterhin mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und relevanten Organisationen kooperieren und falls nötig, Gegenmaßnahmen überprüfen, hieß es weiter. «Vorbereitungen für Tokio 2020 gehen wie geplant weiter», teilte zudem das IOC mit.

Russland setzt Zulassung für Leichtathletikverband kurzzeitig aus

MOSKAU (dpa) - Russland hat seinem Leichtathletikverband im Zuge eines drohenden Ausschlusses aus der Weltorganisation die staatliche Zulassung für mindestens einen Monat entzogen. Die Akkreditierung soll bis zum 1. März ausgesetzt werden, teilte das russische Sportministerium am Freitag in Moskau mit. Die Führung des Leichtathletikverbandes Rusaf habe keine notwendigen Maßnahmen ergriffen, um eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Weltverband zu ermöglichen und die Situation zu lösen, hieß es.

Skandal um Missbrauch: Turnverband bietet Millionen-Entschädigung

INDIANAPOLIS (dpa) - Im Missbrauchsskandal um den früheren Arzt Larry Nassar bietet der US-Turnverband den Opfern Entschädigungen in Höhe von insgesamt 215 Millionen Dollar an. Man strebe eine einvernehmliche Lösung mit den Vertretern der betroffenen Sportlerinnen an, sagte Verbandschefin Li Li Leung. Mit einer Einigung auf Abfindungszahlungen von umgerechnet 195 Millionen Euro will der Verband die drohenden Gerichtsverfahren mit Nassars Opfern abwenden.