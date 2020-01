Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.20

Djokovic nach Sieg gegen Federer im Australian-Open-Endspiel

MELBOURNE (dpa) - Mit einem Sieg über Roger Federer hat Titelverteidiger Novak Djokovic zum achten Mal das Finale der Australian Open erreicht. Der serbische Tennis-Topspieler gewann am Donnerstag das Halbfinale 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Damit entschied der 32-Jährige auch das erste Grand-Slam-Duell mit dem sechs Jahre älteren Schweizer nach dem Wimbledon-Endspiel im vergangenen Sommer für sich. Djokovic ist mit sieben Titeln Rekordsieger von Melbourne und trifft am Sonntag im Endspiel auf Alexander Zverev oder den Österreicher Dominic Thiem. Der Hamburger Zverev tritt am Freitag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) zu seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale an.

Medien: Schalke-Keeper Nübel vor Rückkehr: Schubert verletzt

GELSENKIRCHEN (dpa) - Alexander Nübel steht vor der Rückkehr in das Tor des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Laut Medienberichten setzt Keeper Markus Schubert, dem Trainer David Wagner in den vergangenen Partien während Nübels Rot-Sperre das Vertrauen geschenkt hatte, wegen Problemen an der Patellasehne derzeit mit dem Training aus und steht auch für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC nicht zur Verfügung.

Witwe von Bryant äußert sich - LA Lakers zurück im Training

LOS ANGELES (dpa) - Die Witwe von US-Basketballstar Kobe Bryant hat sich drei Tage nach dem tragischen Hubschrauber-Unglück mit insgesamt neun Toten erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. «Meine Mädchen und ich möchten den Millionen von Menschen danken, die in dieser schrecklichen Zeit Unterstützung und Liebe gezeigt haben», schrieb Vanessa Bryant am Mittwochabend (Ortzeit) auf Instagram. Nach dem plötzlichen Verlust ihres Mannes - «der großartige Vater unserer Kinder» - und ihrer «schönen, süßen Gianna - eine liebevolle, fürsorgliche und wunderbare Tochter», seien sie «völlig zerstört». Bryants langjähriges Team, die Los Angeles Lakers nahmen unterdessen wieder das Training auf. «Wir wollen das verkörpern, was Kobe immer ausgezeichnet hat. Wir wollten ihn immer stolz machen, und daran hat sich nichts geändert», sagte Trainer Frank Vogel nach der Einheit.

Alcácer vor Rückkehr nach Spanien - Neuer Spielraum für Can-Wechsel

DORTMUND (dpa) - Für Paco Alcácer sind die Tage bei Borussia Dortmund nach nur eineinhalb Jahren offenbar gezählt. Der 26 Jahre alte Spanier fehlte am Donnerstagmorgen beim Training des Fußball-Bundesligisten. Dem Vernehmen nach soll er stattdessen einen Medizincheck beim FC Villarreal absolviert haben. Aus Frust über sein anhaltendes Reservistendasein strebt der Torjäger eine Rückkehr in seine Heimat an. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Dieser Verkaufserlös könnte der Borussia weiteren finanziellen Spielraum für die geplante Verpflichtung von Emre Can eröffnen.

Düsseldorf verpflichtet Mittelfeldspieler Berisha

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat den 26 Jahre alten kosovarischen Nationalspieler Valon Berisha verpflichtet. Wie der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, wurde der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler von Lazio Rom bis zum Saisonende mit Kaufoption ausgeliehen. «Mit seiner ideenreichen Spielweise wird er uns die Kreativität verleihen, die uns in dem einen oder anderen Spiel der bisherigen Saison gefehlt hat. Außerdem erhoffen wir uns von ihm als klassischen Box-to-Box-Spieler zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld», kommentierte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Wegen Coronavirus: China sagt Fußballspiele ab

PEKING (dpa) - Angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus hat China den Start der Fußball-Saison des Landes verschoben. Um die Gesundheit der Fans und Spieler zu schützen, werden alle geplanten Ligaspiele und Turniere verschoben, wie der chinesische Fußballverband CFA am Donnerstag mitteilte. Ein neuer Starttermin wurde zunächst nicht genannt. Die Liga wäre der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge am 22. Februar in die neue Saison 2020 gestartet. Auch der Motorsport-Weltverband (FIA) verfolgt die Situation in China mit Blick auf den Großen Preis in Shanghai am 19. April genau. Wie die FIA am Donnerstag mitteilte, beobachte man die Lage mit den zuständigen Behörden und Mitgliedsvereinen.

«Kicker»: Leipzig verhandelt mit Freiburg über Koch

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht vor einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Koch vom SC Freiburg. Das berichtet der «Kicker». Demnach sollen zwischen RB und Kochs Club SC Freiburg bereits die Ablöseverhandlungen laufen. Der noch bis Sommer 2021 gebundene Koch soll Freiburg für etwa 20 Millionen Euro verlassen können. Bisher hatte Leipzig in der am Freitag endenden Transferperiode nur Dani Olmo für 20 Millionen Euro von Dinamo Zagreb verpflichtet. Mit dem Transfer von Koch würde die bisher erfolglose Suche nach einem flexiblen Verteidiger enden. Da RB-Kapitän Willi Orban (Knie) und Ibrahima Konaté (Hüfte) noch länger ausfallen, besteht in der Abwehr dringend Handlungsbedarf.

Favoriten beziehen bei der EM ihre Quartiere in der Heimat

BERLIN (dpa) - Die großen Teams werden bei der paneuropäischen Fußball-EM im Sommer größtenteils in der Heimat ihr Quartier aufschlagen. Weltmeister Frankreich ist während des Turniers im eigenen Leistungszentrum in Clairefontaine beheimatet, ebenso wie Italien im Sportzentrum Coverciano nahe Florenz, Spanien im heimischen Ciudad del Fútbol in Madrid oder die niederländische Auswahl in Zeist. Das geht aus einer Liste der Europäischen Fußball-Union der 20 bereits qualifizierten Teams hervor.

«Kicker»: Angebote für Herthas Kalou und Selke aus England

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor einem turbulenten Ende der Transferperiode. Die Verpflichtung von Stürmer Krzysztof Piatek soll laut übereinstimmenden Medienberichte beim Berliner Team von Trainer Jürgen Klinsmann unmittelbar bevorstehen. Zudem besitzen mehrere Offensivspieler dem «Kicker» zufolge zumindest die Möglichkeit zu einem Wechsel. Für den nicht mehr berücksichtigten Salomon Kalou gebe es eine Anfrage von West Ham United, Angreifer Davie Selke würden zwei Anfragen aus der Premier League vorliegen, darunter soll Brighton and Hove Albion sein, berichtete das Fachmagazin (Donnerstag).