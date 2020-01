Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.20

Weltweit Trauer um verunglückten Ex-Basketball-Star Bryant

LOS ANGELES (dpa) - Der Tod des früheren Basketball-Superstars Kobe Bryant und seiner 13-jährigen Tochter erschüttert weltweit Fans und Prominente. Der 41-Jährige war am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Los Angeles zusammen mit weiteren acht Insassen verunglückt. Der deutsche Ex-Basketballstar Dirk Nowitzki schrieb danach bei Twitter, Bryant werde immer vermisst, in Erinnerung bleiben und geliebt werden. In der nordamerikanischen Profiliga NBA ging der Spielbetrieb weiter, die Partien begannen mit Schweigeminuten. IOC-Präsident Thomas Bach würdigte den zweimaligen Olympiasieger als «herausragenden und wahren olympischen Champion».

Zverev erstmals im Viertelfinale der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Alexander Zverev hat bei den Australian Open erstmals das Viertelfinale erreicht. Der beste deutsche Tennisspieler gewann am Montag in Melbourne gegen den Russen Andrej Rubljow 6:4, 6:4, 6:4 und machte damit sein drittes Grand-Slam-Viertelfinale nach den French Open 2018 und 2019 perfekt. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der 22 Jahre alte Hamburger am Mittwoch auf den früheren Australian-Open-Gewinner Stan Wawrinka aus der Schweiz. Noch nie stand der Weltranglisten-Siebte im Halbfinale eines der vier wichtigsten Tennis-Turniere. Außerdem treffen am Mittwoch der Spanier Rafael Nadal und der Österreicher Dominic Thiem aufeinander.

Kerber scheidet im Achtelfinale der Australian Open aus

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber ist im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden. Die beste deutsche Tennisspielerin verlor am Montag in Melbourne gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 2:6 und verpasste den Einzug ins Viertelfinale. Damit ist im Damen-Wettbewerb des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison keine der anfangs fünf deutschen Teilnehmerinnen mehr vertreten. Kerber hatte vor vier Jahren in Melbourne ihren ersten von mittlerweile drei Grand-Slam-Titeln gewonnen.

Ex-Langläufer Dürr bekennt sich bei Dopingprozess teils schuldig

INNSBRUCK (dpa) - Der ehemalige Langläufer Johannes Dürr hat sich im Prozess um seine Verwicklungen in das vermutete Doping-Netzwerk um einen Erfurter Sportmediziner teilweise schuldig bekannt. Dem 32 Jahre alten Österreicher wird neben dem eigenen Blutdoping auch vorgeworfen, zum Doping anderer Sportler beigetragen zu haben. Dürr erklärte am Montag vor dem Landgericht Innsbruck aber, dass er etwa die beiden bereits verurteilten Ex-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf nicht an den Erfurter Sportmediziner vermittelt habe. Die beiden Sportler behaupteten zuletzt das Gegenteil. Auch sei er kein Weiterverkäufer von Wachstumshormonen an andere Sportler gewesen oder habe einem anderen Sportler Blut intravenös rückgeführt.

Leipzig-Stürmer Augustin nach Leeds verliehen

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Stürmer Jean-Kévin Augustin an den englischen Zweitligisten Leeds United verliehen. Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum Saisonende, danach hat Leeds eine Kaufoption. Das teilten beide Clubs am Montag mit. Zuvor war die Leihe Augustins zur AS Monaco vorzeitig beendet worden. Im Fürstentum war der Angreifer seit Sommer nur zu 13 Einsätzen gekommen. Augustin war im Sommer 2017 für 16 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu RB gewechselt, hatte sich bei den Sachsen allerdings nicht dauerhaft durchsetzen können.

Torhüter Michael Ratajczak wechselt von Paderborn nach Hannover

PADERBORN (dpa) - Torhüter Michael Ratajczak wechselt vom Erstligisten SC Paderborn zu Hannover 96 in die Zweite Liga. Der 37 Jahre alte Torwart löste seinen Vertrag bei den Ostwestfalen auf, wie die Paderborner am Montag mitteilten. In Hannover erhält Ratajczak einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Die Niedersachsen reagieren mit der Verpflichtung auf die Verletzung von Neuzugang Martin Hansen, der sich kurz nach seiner Ankunft in Hannover verletzte und womöglich die komplette Rückrunde ausfällt. Ratajczak ist in Hannover als Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler vorgesehen.

Auschwitz-Gedenktag: DOSB entschuldigt sich für zu langes Schweigen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat sich am 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz für das zu lange Schweigen des deutschen Sports entschuldigt. «Wir haben uns zu wenig mit diesem beschämenden Teil unserer Geschichte beschäftigt», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Montag beim Neujahrsempfang in Frankfurt. «Dafür möchte ich mich als Präsident stellvertretend in aller Form entschuldigen. Auch wir im Sport tragen große historische Schuld.»

DEL-Club Krefeld Pinguinen droht endgültig Insolvenz

KREFELD (dpa) - Die von der Insolvenz bedrohten Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga haben ein Rettungsangebot des Gesellschafters Energy Consulting abgelehnt. Damit droht endgültig ein Insolvenzverfahren. In einer Mitteilung am Montag nannten die Pinguine als einzige Alternative die «schnellstmögliche» Übertragung der Anteile der Firma an einen anderen Gesellschafter. Dies hatte Energy Consulting in der vergangenen Woche jedoch noch abgelehnt. In der Erklärung attackierte der finanziell angeschlagene Club einen der beiden Hauptgesellschafter erneut scharf, obwohl dieser am vergangenen Freitag einem von zwei Lösungsvorschlägen zugestimmt hatte.