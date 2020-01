Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.20

Nach Derby-Vorfällen: Sportgericht mit Rekordstrafe für Hertha BSC

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist nach den Vorfällen im Derby bei Union Berlin vom DFB-Sportgericht mit einer Rekordstrafe belegt worden. Die Hauptstädter müssen wegen «fortgesetzten unsportlichen Verhaltens» ihrer Anhänger eine Geldstrafe von 190.000 Euro bezahlen. Stadtrivale Union hingegen droht eine Strafe von 158.000 Euro. Der bisherige Höchstwert lag bei 166.000 Euro für den FSV Mainz 05. Etwa ein Drittel der Summe (63.000 Euro) kann die Hertha für gewaltpräventive und sicherheitstechnische Maßnahmen verwenden.

Medienberichte: Bundesliga plant Herabsetzung der Altersgrenze

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nuri Sahin könnte schon bald als jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte abgelöst werden. Die Deutsche Fußball Liga plant nach Informationen der «Bild»-Zeitung und der «Welt», die Altersgrenze im Profibereich herabzusetzen. Damit könnte das 15 Jahre alte Supertalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund womöglich schon bald sein Debüt im Fußball-Oberhaus geben. Eine Regeländerung bedarf der Zustimmung der DFL-Vollversammlung mit den 36 Clubs der 1. und 2. Liga. Aktuell sieht die Regelung vor, dass Spieler bei ihrem Liga-Debüt das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen oder zum jüngeren Jahrgang der U19 zählen.

Tennisprofis Zverev und Kerber erreichen dritte Runde

MELBOURNE (dpa) - Alexander Zverev ist Angelique Kerber bei den Australian Open der Tennisprofis in die dritte Runde gefolgt. Der Weltraglisten-Siebte setzte sich am Donnerstag in Melbourne gegen den Weißrussen Jegor Gerassimow 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 durch. Am Samstag hat der 22 Jahre alte Hamburger gegen Fernando Verdasco die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Gegen den Spanier hat Zverev bislang zweimal gewonnen und zweimal verloren. Vor Zverev hatte auch die Kielerin Kerber mit einem 6:3, 6:2 gegen die australische Außenseiterin Priscilla Hon ihre Zweitrunden-Aufgabe gemeistert.

Australian-Open-Aus für Tennis-Qualifikant Gojowczyk

MELBOURNE (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk hat sein Zweitrunden-Match bei den Australian Open verloren. Der 30 Jahre alte Qualifikant schied am Donnerstag in Melbourne durch das 4:6, 1:6, 6:1, 4:6 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta aus. Für acht von anfangs elf deutschen Tennisprofis sind die Australian Open jetzt beendet. Angelique Kerber, Alexander Zverev und Julia Görges stehen in der dritten Runde und haben die Chance auf das Achtelfinale.

Speerwerfer Seifert bekommt Fair-Play-Preis des Deutschen Sports

BERLIN (dpa) - Für seine starke Geste zugunsten eines Teamkollegen vor der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 bekommt Speerwerfer Bernhard Seifert den Fair-Play-Preis des Deutschen Sports. Dies teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der die Auszeichnung gemeinsam mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) vergibt, am Donnerstag mit. Seifert hatte die Norm für die WM in Doha/Katar im Vorjahr bereits früh erfüllt. Wegen einer Formkrise verzichtete der 26 Jahre alte Potsdamer zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt aber auf sein Startrecht. Davon profitierte sein Mainzer Speerwurf-Kollege Julian Weber, der schließlich WM-Sechster wurde.

Spekulation über Emre Can: Bevorzugt Borussia Dortmund

TURIN (dpa) - Seit Wochen wird über einen Abschied des deutschen Nationalspielers Emre Can bei Juventus Turin spekuliert - nun ist angeblich auch Borussia Dortmund im Rennen. Im Vergleich zwischen Dortmund und dem Premier-League-Club FC Everton bevorzuge Can den BVB, berichtete die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» am Donnerstag. Juve wolle die Aktion möglichst schnell zu einem Ende bringen. Der BVB und Juventus äußerten sich zu den Gerüchten bisher nicht. Can spielt seit 2018 beim italienischen Rekordmeister.

Herthas Ex-Star Marcelinho will Trainer-Praktikum in Berlin

BERLIN (dpa) - Hertha-Legende Marcelinho will Trainer werden und dabei auch ein Praktikum bei seinem ehemaligen Verein aus Berlin absolvieren. «Das wäre eine tolle Sache für mich, wenn ich mich bei meinem Lieblingsverein für den Trainerschein fortbilden kann», sagte der 44 Jahre alte Brasilianer der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Ein Wiedersehen mit Hertha auch ist immer wunderschön.» Der Mittelfeldspieler hatte von 2001 bis 2006 bei Hertha BSC gespielt und war zum Fan-Liebling geworden.

Hanning will Druck auf deutsche Handballer hoch halten

WIEN (dpa) - Bob Hanning will die deutschen Handballer um Bundestrainer Christian Prokop auch künftig immer wieder mit hohen Zielforderungen konfrontieren. «Ich finde, wir dürfen ruhig die Ziele hochhalten in unserem Land», sagte der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes nach dem 26:22-Sieg der DHB-Auswahl in Wien gegen Tschechien. «So lange ich dafür verantwortlich bin, bleibe ich dabei, den Druck bei allen Verantwortlichen hochzuhalten und das halte ich für wichtig und auch für richtig.» Die deutsche Mannschaft tritt bei der EM am Samstag (16.00 Uhr/ONE und sportschau.de) in Stockholm im Spiel um den fünften Platz gegen Portugal an.

Eisenbichler und Freitag kehren ins deutsche Skisprung-Team zurück

ZAKOPANE (dpa) - Die deutschen Skispringer Markus Eisenbichler und Richard Freitag kehrten für den Weltcup im polnischen Zakopane ins deutsche Aufgebot zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mit. Eisenbichler hatte nach einem kuriosen Sturz zuletzt wegen einer Handgelenksverletzung pausiert, Freitag war wegen Formschwäche für gut drei Wochen aus dem Team genommen worden. Neben Geiger, Eisenbichler und Freitag gehen auch Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid für den DSV an den Start.

Starker Schröder führt OKC in der NBA zum dritten Sieg in Serie

ORLANDO (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum dritten Erfolg nacheinander geführt. Mit 31 Punkten und neun Assists war der 26-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) beim 120:114-Sieg bei den Orlando Magic der Mann des Abends. «Ich war aggressiv, habe mit Selbstvertrauen geworfen und die Würfe gingen rein», sagte Schröder, der von der Bank kam und 13 seiner 18 Würfe verwandelte. In der Tabelle liegt OKC auf dem siebten Platz in der Western Conference.