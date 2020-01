Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.20

«Bild»: Bayern vor Verpflichtung von Real-Profi Álvaro Odriozola

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat laut Medienberichten den ersten Neuzugang in der Winterpause gefunden. Wie «Sport Bild» und «Bild» am Dienstag meldeten, wird der Fußball-Rekordmeister den Spanier Álvaro Odriozola von Real Madrid ausleihen. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger sei bereits auf dem Weg nach Deutschland, um in München den Medizincheck zu absolvieren. Der FC Bayern gab auf Anfrage keinen Kommentar zu dem Bericht ab. Der Wechsel nach München steht auch nach Informationen der spanischen Fachzeitung «Marca» kurz bevor.

Schiedsrichter-Chef Fröhlich will mehr Transparenz beim Videobeweis

DORTMUND (dpa) - Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat trotz der anhaltenden Kritik am Videobeweis eine positive Zwischenbilanz gezogen. So seien in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga bisher 53 Fehlentscheidungen verhindert worden. Verbesserungswürdig sei die Dauer der Unterbrechung von durchschnittlich 79 Sekunden und die hohe Zahl der Interventionen vor allem in der 2. Liga (10), ohne dass die finale Entscheidung falsch war. «Natürlich wollen wir diese Zahlen drücken. Aber alle erwarten, dass gewissenhaft überprüft wird», sagte Fröhlich am Dienstag bei einem Termin im Dortmunder Fußball-Museum. Zudem sprach er sich für mehr Transparenz bei dem Thema aus.

Schalke verleiht ausgemusterten Bentaleb zu Newcastle United

GELSENKIRCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat einen Abnehmer für den seit Monaten ausgemusterten Nabil Bentaleb gefunden. Der Mittelfeldspieler wechselt zunächst für ein halbes Jahr auf Leihbasis zu Newcastle United in die englische Premier League. Bentaleb war 2016 für 20 Millionen Euro von Newcastles Liga-Rivale Tottenham Hotspur nach Schalke gekommen. Er wurde jedoch mehrfach suspendiert oder ins Reserve-Team verbannt. In dieser Saison hat der Algerier noch keinen Einsatz für das Profi-Team absolviert.

Funktion noch offen: Aber Podolski kehrt zum 1. FC Köln zurück

KÖLN (dpa) - Die Träume von der Olympia-Teilnahme und der Rückkehr als Spieler zu seinem 1. FC Köln erfüllen sich für Lukas Podolski nicht. Allerdings kehrt der frühere Weltmeister zu seinem Herzensclub zurück. In dem lange angekündigten Gespräch wurde am Dienstag nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vereinbart, «sowohl eine kurzfristige Zusammenarbeit als auch eine Einbindung von Lukas in den Verein nach seiner aktiven Karriere anzugehen». Zudem wurde bekannt, dass Podolski nicht auf der 50 Kandidaten umfassenden Liste von Trainer Stefan Kuntz für das olympische Fußball-Turnier steht, berichtet die «Sport Bild» (Mittwoch).

DHB-Sportvorstand Kromer: Volles Vertrauen in Bundestrainer Prokop

WIEN (dpa) - DHB-Sportvorstand Axel Kromer hat Handball-Bundestrainer Christian Prokop trotz der verpassten EM-Medaille das volle Vertrauen des Verbandes ausgesprochen und eine Trainerdebatte kategorisch ausgeschlossen. «Wir als Verbandsführung wollen klarstellen, dass es intern nie eine Diskussion darüber gab, mit welchem Trainer wir künftig die Nationalmannschaft prägen wollen. Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen und die Sommerspiele anpeilen», sagte Kromer am Dienstag. Nach dem verfehlten Einzug ins Halbfinale war externe Kritik an Prokop, der beim DHB einen Vertrag bis zum Sommer 2022 besitzt, laut geworden.

Ferrari stellt neues Formel-1-Auto im Theater von Reggio Emilia vor

REGGIO EMILIA (dpa) - Vorhang auf für den neuen Ferrari: Das neue Dienstfahrzeug des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel wird an historischer Stätte im Theater von Reggio Emilia vorgestellt. Wie die Scuderia am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird der Bolide von Vettel und Teamkollege Charles Leclerc für die Saison 2020 am 11. Februar um 18.30 Uhr auf der Bühne des Teatro Valli enthüllt. Die gesamte Veranstaltung wird auf den digitalen Plattformen von Ferrari übertragen.

Tennisprofi Koepfer scheidet in erster Runde der Australian Open aus

MELBOURNE (dpa) - US-Open-Achtelfinalist Dominik Koepfer hat bei den Australian Open ein erneutes Duell mit dem Weltranglisten-Vierten Daniil Medwedew verpasst. Der 25-Jährige aus dem Schwarzwald unterlag am Dienstag in Melbourne in der ersten Runde dem spanischen Qualifikanten Pedro Martinez Portero 3:6, 4:6, 5:7. Im Falle eines Siegs wäre Koepfer erneut auf den Russen Medwedew getroffen, gegen den er bei den US Open erst in der Runde der besten 16 verloren hatte.

Wasserballerinnen siegen zum EM-Abschluss gegen Serbien

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Wasserballerinnen haben die Europameisterschaft mit einem Sieg beendet. Das Team von Coach Arno Troost siegte zum Abschluss in Budapest gegen Serbien nach Fünf-Meter-Werfen mit 15:13 (4:2, 1:2, 2:6, 4:1, 4:2). «Das war heute eine Riesenleistung und zeugt von starker Mentalität, die Mädchen können stolz darauf sein», sagte Troost nach der besten Turnierpartie seiner Sportlerinnen am Dienstag. Spielführerin Gesa Deike war mit drei Treffern die torgefährlichste Deutsche im Platzierungsspiel.