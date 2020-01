Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.20

Alexander Czudaj gewinnt Bob-Gold bei Jugend-Winterspielen

LAUSANNE (dpa) - Alexander Czudaj hat bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne die Goldmedaille im Monobob gewonnen. Der 17 Jahre alte Sohn von Lillehammer-Olympiasieger Harald Czudaj war am Montag im Eiskanal von St. Moritz nach zwei Läufen in 2:24,80 Minuten zeitgleich mit dem Rumänen Andrei Nica. Quentin Sanzo aus Liechtenstein belegte mit einem Rückstand von 0,38 Sekunden Platz drei.

Darts-Spielerin Sherrock bei Premier-League-Premiere gegen Durrant

LONDON (dpa) - Fallon Sherrock bekommt es beim ersten Auftritt einer Frau in der Darts-Premier-League mit dem dreimaligen BDO-Weltmeister Glen Durrant zu tun. Dies ergab die Ansetzung des Weltverbandes PDC am Montag. Die 25 Jahre alte «Queen of the Palace», die bei der WM im Dezember zwei historische Siege gegen Männer eingefahren hatte, ist am 13. Februar in Nottingham erstmals als Contenderin für einen Abend dabei. Ihre Spiele zählen - wie die Partien der acht weiteren Contender - nicht für die Tabelle der Premier League.

Schock für Norwegen und Flensburg: Handball-Ass Rød verletzt

MALMÖ/FLENSBURG (dpa) - Schock für Norwegen und die SG Flensburg-Handewitt: Rückraumspieler Magnus Rød hat im EM-Hauptrundenspiel gegen Schweden einen Haarriss im rechten Fuß erlitten und fällt mehrere Wochen aus. Der 22-Jährige fehlt damit nicht nur dem WM-Zweiten im Kampf um eine EM-Medaille, sondern auch dem deutschen Handball-Meister im Titelrennen der Bundesliga. Flensburgs Trainer Maik Machulla sprach von einer «Katastrophe».

Glück im Unglück: Man-United-Torwart Romero übersteht Autounfall

MANCHESTER (dpa) - Manchester-United-Torwart Sergio Romero hat einen Autounfall unverletzt überstanden. Der 32 Jahre alte Argentinier, die Nummer zwei im Tor des englischen Fußball-Rekordmeisters, war am Montag in Carrington nahe Manchester in den Unfall mit seinem Sportwagen verwickelt, wie sein Verein laut «Daily Mirror» bestätigte. Auf Fotos in britischen Medien soll Romero angeblich neben seinem verunglückten Luxuswagen zu sehen sein, der unter einer Leitplanke klemmte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Bö und Eckhoff als Anführer: Norweger nominieren früh für Biathlon-WM

OSLO (dpa) - Die beiden Mehrfach-Weltmeister Johannes Thingnes Bö und Tiril Eckhoff führen Norwegens Aufgebot für die Biathlon-WM in Antholz an. Als erste Top-Nation gaben die Skandinavier überraschend bereits am Montag und noch vor der WM-Generalprobe in dieser Woche beim Weltcup im Pokljuka per Pressemitteilung ihre Mannschaft für das Saison-Highlight bekannt. Die Titelkämpfe in Italien finden erst vom 13. bis 23. Februar statt, zuvor stehen von Donnerstag bis Sonntag in Slowenien noch sechs Rennen auf dem Programm.

Ex-Nationalkeeper Pätzold verlässt von Insolvenz bedrohte Pinguine

KREFELD (dpa) - Der frühere Eishockey-Nationaltorhüter Dimitri Pätzold verlässt die von der Insolvenz bedrohten Krefeld Pinguine und spielt von nun an für den Zweitligisten EV Landshut. Das teilten die Pinguine am Montag mit. Zum Jahreswechsel hatten die Rheinländer bereits Verteidiger Mark Cundari verloren, der zum Villacher SV nach Österreich gewechselt. Trotz der unsicheren Zukunft der Pinguine gelang es nun, den Schweden Oskar Östlund als Torhüter für Pätzold unter Vertrag zu nehmen.

Görges gewinnt Tennis-Auftakt - Auch Kohlschreiber und Federer weiter

MELBOURNE (dpa) - Julia Görges hat für einen erfolgreichen deutschen Auftakt bei den Australian Open gesorgt. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Oldesloe ließ am Montag in Melbourne ihrer Erstrunden-Gegnerin Viktoria Kuzmova keine Chance und gewann gegen die Slowakin deutlich mit 6:1, 6:2. In nur 56 Minuten beendete die Weltranglisten-39. ihren überzeugenden Auftritt. Philipp Kohlschreiber setzte sich gegen den US-Amerikaner Marcos Giron 7:5, 6:1, 6:2 durch. In der zweiten Runde fordert der Weltranglisten-79. den Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Auch der 20-fache Grand-Slam-Sieger Roger Federer gewann sein Auftaktspiel. Der Schweizer bezwang den US-Amerikaner Steve Johnson 6:3, 6:2, 6:2.

NFL: Kansas und San Francisco spielen um Super Bowl

KANSAS CITY/SANTA CLARA (dpa) - Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers haben in der National Football League das Endspiel erreicht. Die 49ers setzten sich im zweiten Halbfinale am Sonntag (Ortszeit) mit 37:20 (27:0) gegen die Green Bay Packers durch. Zuvor waren die Chiefs beim 35:24 (21:17)-Heimsieg gegen die Tennessee Titans ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das Super-Bowl-Finale wird in der Nacht zum 3. Februar (MEZ) in Miami ausgetragen. Die 49ers stehen nach dem ungefährdeten Erfolg im kalifornischen Santa Clara erstmals seit sieben Jahren im Finale und greifen nach ihrer sechsten Trophäe. Zuletzt gelang 1995 ein Super-Bowl-Triumph. Für San Francisco überzeugte vor allem Raheem Mostert mit 220 gelaufenen Yards und vier Touchdowns.

Liverpool baut Vorsprung aus - Klopp: «Noch nicht Teil dieser Party»

LIVERPOOL (dpa) - Trotz des komfortablen 16-Punkte-Vorsprungs in der Premier League will sich Liverpools Trainer Jürgen Klopp noch nicht der frühen Meisterschaftsparty der Fans anschließen. Nach dem 2:0-Sieg zu Hause gegen Manchester United am Sonntagabend stimmten die Fans «Wir werden die Liga gewinnen» an. Natürlich dürften sie das singen, sagte Klopp nach dem Spiel. «Aber wir werden noch nicht Teil dieser Party sein», zitierte die englische BBC den deutschen Fußballtrainer. «Wir sind hier, um zu arbeiten. Die Atmosphäre ist sehr positiv, aber ich muss konzentriert bleiben.»

Sydney Wanderers trennen sich von Trainer Babbel

CANBERRA (dpa) - Die Western Sydney Wanderers haben sich von ihrem Trainer Markus Babbel getrennt. Dies teilte der Fußball-Verein am Montag mit, nachdem die Wanderers am Sonntagabend im Heimspiel mit 0:1 gegen Perth Glory verloren hatten. Die Wanderers blieben damit im unteren Drittel der Tabelle der australischen A-League. In einer Video-Stellungnahme bedankte sich der frühere Profi Babbel, der unter anderen beim FC Bayern und FC Liverpool spielte, bei Fans, Medien und Verein für die Zusammenarbeit und die Unterstützung. Er habe die beste Zeit seines Lebens gehabt, sagte der 47-Jährige.

Hockey-Olympiasieger Rabente hört im Nationalteam auf

HAMBURG (dpa) - Hockey-Olympiasieger Jan Philip Rabente hat seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft beendet. Dies gab der 32-Jährige am Sonntag nach dem gewonnenen Finale bei der Hallen-EM in Berlin bekannt. «Das war mein persönlicher Abschluss und mein letztes Länderspiel», sagte der Wahl-Hamburger nach dem 6:3 gegen Weltmeister Österreich.Rabente hat 163 Mal das Nationaltrikot auf dem Feld getragen. Seinen größten Erfolg feierte er 2012 in London, als er die DHB-Auswahl mit seinen beiden Toren zum 2:1 im Olympia-Finale gegen die Niederlande schoss.