Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.20

Bundestrainer Löw: Mit Kuntz über viele Olympia-Kandidaten gesprochen

OFFENBACH (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat eine konkrete Aussage zu einer möglichen Olympia-Teilnahme von Ex-Weltmeister Thomas Müller vermieden. «Das ist eine Sache von Stefan Kuntz. Er hat mir vor Weihnachten mal einige Namen genannt. Einige oder vielleicht sogar viele, die in Frage kommen», sagte der 59-Jährige am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach. Derzeit stehe nur fest, dass kein Spieler im Sommer bei der EM vom 12. Juni bis 12. Juli im A-Team und beim kurz danach beginnenden Olympia-Turnier in Tokio (24. Juli - 8. August) dabei sein solle.

BVB-Boss Rauball: FC Bayern im Titelkampf bloß nicht abschreiben

OFFENBACH (dpa) - Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball hat den FC Bayern München im Titelkampf der Fußball-Bundesliga noch ganz oben auf dem Zettel. «Wer glaubt, die Bayern abschreiben zu können, wird eines Tages eines Besseren belehrt werden. Die Bayern werden im Endspurt um die deutsche Meisterschaft mit vorne dabei sein. Ob ganz vorne - das ist eine andere Frage», sagte der 73-Jährige beim DFL-Neujahresempfang. Bundestrainer Joachim Löw sagte über Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig: «Sie haben gute Lösungen mit Ball, deswegen sind sie jetzt für mich ein ernster Meisterschaftskandidat geworden, wie sie im ersten halben Jahr agiert haben.»

Bayern-Star Gnabry geht es nach Achillessehnenproblemen besser

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern hat die Vorbereitung auf den Rückrundenstart mit Serge Gnabry aufgenommen. Der Flügelspieler, der im Trainingslager in Doha wegen Achillessehnenproblemen pausieren musste, konnte am Dienstag wieder auf dem Platz arbeiten. Neben verschiedenen Laufübungen kam auch der Ball zum Einsatz. Die Chancen auf einen Einsatz des Fußball-Nationalspielers am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC sind damit gestiegen.

Neuer Barça-Coach Setién mit großen Zielen: «Ich will alles gewinnen»

BARCELONA (dpa) - Quique Setién hat bei seiner Vorstellung als neuer Chefcoach des FC Barcelona große Ziele formuliert. «Mein Ziel ist es, alles zu gewinnen, was man gewinnen kann», sagte der 61-Jährige am Dienstag im Vereinsstadion Camp Nou. Kurz zuvor hatte er einen Vertrag bis 30. Juni 2022 unterzeichnet. «Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können», sagte Setién, der zuletzt Betis Sevilla trainiert hatte und seither eigentlich im Ruhestand war. Beim katalanischen Spitzenclub tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an.

Kompliment von Neuner für Herrmann vor Ruhpolding-Sprint

RUHPOLDING (dpa) - Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hat Denise Herrmann vor dem Heim-Weltcup in Ruhpolding für ihre Auftritte in Oberhof gelobt. «Sie hat richtig gute Wettkämpfe gemacht. Sie hat einen richtig guten Fortschritt gemacht am Schießstand. Sie ist ja noch nicht so lange Biathletin, dafür macht sie das extrem gut», sagte die zweimalige Olympiasiegerin der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, dass Denise in Ruhpolding sicher gut abschneiden wird.»

«Operation Aderlass»: Fünf Monate Haft auf Bewährung für Baldauf

INNSBRUCK (dpa) - Der im Zuge der «Operation Aderlass» aufgeflogene Ski-Langläufer Dominik Baldauf ist vom Landgericht Innsbruck wegen gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs zu fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zuvor hatte sich der 27-jährige Österreicher bei dem Prozess am Dienstag teilweise schuldig bekannt und Blutdoping sowie die Einnahme von Wachstumshormonen zugegeben. Baldauf gehört zu insgesamt 23 Sportlern, die in den Blutdopingskandal um den Erfurter Mediziner Mark S. verwickelt sind.

Rieseneinnahme für den FC Bayern - Stars fahren bis 2029 mit Audi

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat ein bedeutsames Sponsorengeschäft fix gemacht. Die Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters werden noch lange mit Audi fahren, was dem Club laut Spekulationen eine Einnahme von einer halben Milliarde Euro bringen soll. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der bis zum 30. Juni 2025 datierte Sponsorendeal um vier weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Rauch: Qualifikantin gibt nach Hustenanfall bei Australian Open auf

MELBOURNE (dpa) - Die schlechte Luftqualität in Melbourne durch die Buschfeuer in der Nähe der australischen Millionen-Metropole hat am Dienstag auch die Qualifikation für die Australian Open beeinträchtigt. Die Slowenin Dalila Jakupovic gab in der ersten Runde nach einem Hustenanfall auf. Im Match der 28-Jährigen gegen die Schweizerin Stefanie Vögele hatte es zu diesem Zeitpunkt 6:4, 5:6 gestanden. Jakupovic kniete zunächst nieder und wurde dann von einer Betreuerin vom Platz geführt.

Torwart Esser wechselt von Hannover 96 zu 1899 Hoffenheim

HANNOVER (dpa) - Torwart Michael Esser wechselt mit sofortiger Wirkung von Fußball-Zweitligist Hannover 96 zu 1899 Hoffenheim in die Bundesliga. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Der 32-Jährige verlor vor dieser Saison seinen Stammplatz in Hannover an Ron-Robert Zieler und wollte die Niedersachsen deshalb unbedingt verlassen. «Für diesen Wunsch haben wir volles Verständnis», sagte Geschäftsführer Martin Kind. «Michael Esser hat sich bei 96 voll mit dem Verein und der Stadt identifiziert und sich auch in schwierigeren Zeiten professionell und fair verhalten.»

DOSB-Vize Niroomand schließt Olympia-Bewerbung Berlins nicht aus

BERLIN (dpa) - DOSB-Vizepräsident Kaweh Niroomand schließt eine Olympia-Bewerbung Berlins für 2032 nicht aus. «Nordrhein-Westfalen ist unterwegs, aber das heißt keineswegs, dass andere, zum Beispiel Berlin, nicht nachfolgen können», sagte Niroomand im Interview des Berliner «Tagesspiegel» (Dienstag). Der Manager vom deutschen Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys hält aber auch eine Kandidatur der Hauptstadt für 2036 für denkbar: «Ich kann mir beide Jahre für Berlin vorstellen.»

Görges und Struff gewinnen Auftaktmatches bei Turnier in Adelaide

ADELAIDE (dpa) - Nach Angelique Kerber hat auch Julia Görges ihre Auftaktpartie beim Tennis-Turnier in Adelaide gewonnen und ist in das Achtelfinale eingezogen. Die Schleswig-Holsteinerin siegte am Dienstag mit einiger Mühe 7:6 (9:7), 6:3 gegen die Australierin Priscilla Hon und benötigte für den Erfolg 1:47 Stunden. Bei den Herren zog Jan-Lennard Struff dank eines glatten Erfolges unter die letzten 16 ein. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein besiegte den italienischen Lucky Loser Salvatore Caruso 6:4, 6:2.

Jordi Cruyff neuer Fußball-Nationaltrainer in Ecuador

QUITO (dpa) - Jordi Cruyff statt Jürgen Klinsmann: Der Sohn der niederländischen Fußball-Legende Johan Cruyff übernimmt das Traineramt der Nationalmannschaft Ecuadors und soll die Südamerikaner zur WM 2022 führen. Das gab der Verband FEF am Montag (Ortszeit) bekannt. Im vergangenen Jahr war zunächst Klinsmann als neuer Chefcoach gehandelt worden, ehe der frühere Bundestrainer schließlich bei Hertha BSC einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb. Cruyff tritt die Nachfolge des Kolumbianers Hernan Dario Gomez an, der mit Ecuador bei der Copa America in der Vorrunde ausgeschieden war.