Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.20

Deutsche Handballer ziehen in EM-Hauptrunde ein

TRONDHEIM (dpa) - Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft die Hauptrunde erreicht. Im abschließenden Vorrundenspiel setzte sich die DHB-Auswahl am Montagabend in Trondheim mit 28:27 (16:11) gegen Lettland durch. Bester Werfer der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop war vor 3540 Zuschauern Rückraumspieler Julius Kühn mit acht Treffern. Nach dem mühsamen Erfolg gegen den Außenseiter fliegt das deutsche Team am Dienstag (11.00 Uhr) von Norwegen nach Wien. Dort geht es dann ab Donnerstag in der nächsten Turnierphase mit dem Spiel gegen Weißrussland weiter.

Gensheimer nach Hauptrunden-Einzug: Ansprüche herunterschrauben

TRONDHEIM (dpa) - Nach der nächsten mühsamen Vorstellung bei der Europameisterschaft müssen die deutschen Handballer nach Ansicht von Kapitän Uwe Gensheimer ihre Ansprüche herunterschrauben. Man habe gesehen, «dass es hier noch nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen tut es uns vielleicht ganz gut, wenn wir nicht ganz so weit nach vorne schauen», sagte der 33-Jährige nach dem schmeichelhaften 28:27-Erfolg am Montag gegen Lettland und dem damit verbundenen Einzug in die Hauptrunde. Auf die Nachfrage eines Journalisten, wie weit die DHB-Auswahl die Ansprüche zurückschrauben solle, sagte Gensheimer lediglich: «Runter.»

Dänemark muss bei Handball-EM weiter um die Hauptrunde bangen

MALMÖ/TRONDHEIM/GRAZ (dpa) - Weltmeister und Olympiasieger Dänemark hat das drohende Vorrunden-Aus bei der Handball-EM vorerst abgewendet, muss nach einem 24:24 (11:13) gegen Ungarn aber weiter um das Erreichen der Hauptrunde bangen. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Russland belegt das Team um Superstar Mikkel Hansen mit 1:3 Punkten nur den dritten Rang hinter Island (4:0) und Ungarn (3:1).

Medien: Setién wird Barça-Trainer nach Valverde-Rauswurf

BARCELONA (dpa) - Der FC Barcelona hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Ernesto Valverde getrennt. Nachfolger soll Quique Setién sein, der früher selbst Profi unter anderem bei Atlético Madrid war und bis 2019 Betis Sevilla trainiert hatte. Eine Bestätigung des spanischen Fußballmeisters gab es zunächst nicht.

Tor nicht gegeben: Sportgericht weist Hannover-Protest erneut zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Knapp zwei Monate nach der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt 98 ist Fußball-Zweitligist Hannover 96 vor dem DFB-Sportgericht erneut mit seinem Einspruch gegen die Wertung dieses Spiels gescheitert. Die Niedersachsen hatten am 25. November kurz vor Schluss den vermeintlichen Ausgleich zum 2:2 erzielt. Das Tor von Marc Stendera wurde jedoch nicht gegeben, da der Ball zuvor von Schiedsrichter Martin Thomsen abgelenkt worden war.

Reitsport: Hertha-Teilhaber Windhorst steigt in Millionen-Serie ein

BERLIN (dpa) - Der Hertha-Investor Lars Windhorst hat sein Reitsport-Engagement massiv ausgeweitet. Mit seinem Unternehmen Tennor übernahm der deutsche Unternehmer Anteile an der Millionen-Serie Global Champions Tour. Die höchst dotierte Springsport-Serie der Welt schüttet ein Gesamtpreisgeld von mehr als 40 Millionen Euro aus. Zu den 18 Stationen gehören auch die Reitturniere in Hamburg und Berlin. Windhorst übernahm nach Angaben der Tour vom Montag die Anteile des US-Amerikaners Frank McCourt für einen nicht genannten Preis.

Rupp wechselt von Hoffenheim zu Norwich City

ZUZENHAUSEN (dpa) - Lukas Rupp wechselt vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum Premier-League-Letzten Norwich City. Das gaben die Kraichgauer am Montagabend bekannt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Sommer 2016 vom VfB Stuttgart gekommen und bestritt 43 Bundesliga-Einsätze, davon sieben in der aktuellen Saison. Sein Vertrag in Hoffenheim wäre im Sommer ausgelaufen. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben.

Konkurrenten sehen Leipzig als Titelfavorit: «Zurecht Tabellenführer»

BERLIN (dpa) - Vor dem Rückrunden-Auftakt am Freitag schieben die Konkurrenten aus München, Dortmund und Mönchengladbach Tabellenführer RB Leipzig die Favoritenrolle im spannenden Titelkampf der Fußball-Bundesliga zu. «Leipzig ist zurecht Tabellenführer mir vier Punkten Vorsprung», sagte Bayern-Trainer Hansi Flick in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den 18 Clubs zur Meisterfrage. Fünf Vereinsvertreter legten sich auf Leipzig als Favoriten fest, fünf auf die Bayern.

Kerber gewinnt Auftaktmatch bei Tennis-Turnier in Adelaide

ADELAIDE (dpa) - Angelique Kerber hat den ersten Sieg im neuen Tennis-Jahr geschafft. Die einstige Nummer eins gewann am Montag beim Turnier in Adelaide 6:1, 6:3 gegen Wang Qiang aus China und zog damit in das Achtelfinale ein. Gegnerin dort ist Dajana Jastremska aus der Ukraine. In der vergangenen Woche war Kerber beim Turnier in Brisbane gleich in ihrem Auftaktmatch gescheitert.

DHB-Präsident: Keine Diskussion um Handball-Bundestrainer Prokop

TRONDHEIM (dpa) - Der Deutsche Handballbund (DHB) zweifelt nicht an Bundestrainer Christian Prokop. «Wir haben keine Trainerdiskussion. Wir haben andere Probleme», sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann (60) dem Fachmagazin «Handballwoche» (Dienstag). Bei der Europameisterschaft hatte die DHB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (26:33) über weite Strecken schwach gespielt. Trotzdem kann Deutschland mit einem Erfolg gegen Außenseiter Lettland am Montagabend (18.15 Uhr/ZDF) den Einzug in die Hauptrunde schaffen.

Werder Bremen macht Vogt-Verpflichtung perfekt

BREMEN (dpa) - Werder Bremen hat die Verpflichtung des Defensivspielers Kevin Vogt von 1899 Hoffenheim endgültig perfekt gemacht. Der ehemalige TSG-Kapitän wird bis zum Saisonende vom Bundesliga-Rivalen ausgeliehen, gab der Tabellenvorletzte am Montagmorgen nach der Unterzeichnung aller Verträge bekannt.

Dänemark setzt nach EM-Auftaktpleite auf Hannover-Profi Olsen

KOPENHAGEN (dpa) - Nach seiner Auftaktniederlage bei der Handball-EM gegen Island hat Mitfavorit Dänemark Rückraumspieler Morten Olsen von TSV Hannover-Burgdorf ins Team geholt. Dänen-Coach Nikolaj Jacobsen machte am Montag von seiner ersten Wechselmöglichkeit Gebrauch und holte Olsen für Jacob Holm von den Füchsen Berlin in die Mannschaft, wie der dänische Handballverband mitteilte. Hannovers Leistungsträger Olsen - nicht zu verwechseln mit dem früheren dänischen Fußballtrainer und -spieler Morten Olsen - dürfte bereits am Abend (20.30 Uhr) im zweiten Gruppenspiel der Dänen gegen Ungarn spielen.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ohne Schempp und Lesser

RUHPOLDING (dpa) - Simon Schempp wird beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding pausieren. Damit ist neben Erik Lesser ein weiterer ehemaliger Staffel-Weltmeister beim zweiten Heim-Weltcup nicht am Start. Während Lesser (31) in dieser Woche im zweitklassigen IBU-Cup in Osrblie den Weg zurück in die A-Nationalmannschaft schaffen will, legt Schempp (31) eine Wettkampfpause ein und will sich im Training auf den Formaufbau konzentrieren. Neu ins Männer-Team für die Rennen in der bayerischen Biathlon-Hochburg kommen Philipp Nawrath (26) und Roman Rees (26), die zuletzt im IBU-Cup überzeugt haben.

NBA: Bonga und Washington verlieren - Denver gewinnt Spitzenspiel

WASHINGTON (dpa) - Die Washington Wizards mit dem deutschen Nationalspieler Isaac Bonga haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA trotz guter erster Halbzeit gegen die formstarken Utah Jazz verloren. Am Ende stand es am Sonntagabend (Ortszeit) 116:127 (66:56). Bonga kam auf vier Punkte, sieben Rebounds und zwei Assists, während der zweite Deutsche im Team der Wizards, Moritz Wagner, wegen einer Knöchelverletzung seit Mitte Dezember ausfällt.

NHL: Kahun gewinnt mit Pittsburgh nach Penaltyschießen

GLENDALE (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL den dritten Sieg in Serie eingefahren. Die Penguins gewannen am Sonntagabend (Ortszeit) mit 4:3 (1:1, 1:1, 1:1) nach Penaltyschießen bei den Arizona Coyotes und bleiben Dritter in der Eastern Conference.

Green Bay Packers komplettieren NFL-Playoff-Halbfinale

GREEN BAY (dpa) - Die Green Bay Packers haben sich das letzte Ticket für das Halbfinale der Playoffs in der National Football League gesichert. Green Bay gewann am Sonntagabend (Ortszeit) gegen die Seattle Seahawks mit 28:23.

Wegen Touchdown-Serie in NFL: Feuerwerk vorzeitig verpulvert

KANSAS CITY (dpa) - Mit ihrer explosiven Punkte-Serie haben die Kansas City Chiefs im NFL-Viertelfinale für einen Engpass beim üblichen Freuden-Feuerwerk gesorgt. Weil dem Football-Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes beim spektakulären 51:31-Heimsieg gegen die Houston Texans am Sonntag (Ortszeit) sieben Touchdowns nacheinander gelangen, ging Medienberichten zufolge im Stadion die für diese Fälle vorgesehene Pyrotechnik aus.

Zweiter PGA-Sieg: Australischer Golfer Smith triumphiert auf Hawaii

HONOLULU (dpa) - Der australische Golfprofi Cameron Smith hat auf Hawaii seinen zweiten Sieg auf der PGA-Tour perfekt gemacht. Der 26-Jährige aus Brisbane setzte sich am Sonntag (Ortszeit) bei der Sony Open in Honolulu im Stechen am ersten Extra-Loch gegen Brendan Steele aus den USA durch. Nach vier Runden lagen die beiden Spieler mit jeweils 269 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste. Smith kassierte für seinen Erfolg ein Preisgeld von rund 1,19 Millionen Dollar.

Rot-Sünder als Held: Madrid feiert «Vögelchen» Valverde

MADRID/DSCHIDDA (dpa) - Auch ein brutales Foul kann zu Ruhm beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid verhelfen. Nach dem Triumph der Königlichen im Finale des spanischen Supercups über Stadtrivale Atlético (0:0, 4:1 im Elfmeterschießen) wurde Rot-Sünder Federico Valverde von Medien, Fans und Teamkollegen auch und vor allem wegen einer spielentscheidenden Notbremse gefeiert. Die Madrider Fachzeitung «Marca» erhob am Montag das «Vögelchen» (Pajarito), wie der Mannschaftskollege von Toni Kroos gerufen wird, gleich zum «Helden». Sein Tritt gehe «in die Geschichte ein.»