Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.20

Deutsche Biathleten mit der Staffel auf Rang drei

OBERHOF (dpa) - Die deutschen Biathleten haben beim Heim-Weltcup in Oberhof durch zwei Strafrunden den möglichen ersten Staffelsieg seit drei Jahren knapp verpasst. Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll leisteten sich am Samstag bei teils schwierigen Windbedingungen Strafrunden durch Kühn und Doll sowie 14 Nachlader, liefen nach 4 x 7,5 Kilometern aber dennoch auf den dritten Platz. Den dritten Sieg im dritten Staffelrennen sicherten sich die Norweger vor Frankreich.

Deutsche Biathletinnen in Staffel Vierte

OBERHOF (dpa) - Die deutschen Biathletinnen sind beim Heim-Weltcup in Oberhof in der Staffel auf den vierten Platz gelaufen. Das in der Besetzung Vanessa Hinz, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann noch nie zusammen gelaufene Quartett leistete sich am Samstag eine Strafrunde und elf Nachlader. Deshalb war nach 4 x 6 Kilometern auch kein Angriff auf den ersten Podestplatz der Saison möglich. Den Sieg sicherte sich Norwegen vor Schweden und Frankreich. Deutschland fehlten 37,3 Sekunden auf Rang drei.

Kranjec gewinnt Riesenslalom in Adelboden

ADELBODEN (dpa) - Skirennfahrer Alexander Schmid hat beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden als bester Deutscher Platz 21 belegt. Nach seinem 13. Rang in Alta Badia kurz vor Weihnachten verpatzte der 25 Jahre alte Allgäuer am Samstag nach Platz acht im ersten Lauf den zweiten Durchgang und hatte am Ende 2,43 Rückstand auf den Sieger Zan Kranjec. Der Slowene feierte den zweiten Weltcup-Sieg seiner Karriere. Zweiter wurde der Kroate Filip Zubcic (+ 0,29 Sekunden) vor Victor Muffat-Jeandet (Frankreich) und dem zeitgleichen Norweger Henrik Kristoffersen (+ 0,64).

Rebensburg und Weidle schwach bei Abfahrt in Zauchensee

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (dpa) - Skirennfahrerin Corinne Suter hat die Weltcup-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee gewonnen. Die Schweizerin fuhr am Samstag auf der wegen schlechter Sicht etwas verkürzten Kälberloch-Piste in 1:18,79 Minuten überragende Bestzeit und freute sich über ihren ersten Weltcup-Sieg. Suter am nächsten kam die Italienerin Nicole Delago mit 0,29 Sekunden Rückstand, Dritte wurde die Schweizerin Michell Gisin (+0,98).

Kombinierer Vinzenz Geiger sichert sich zweiten Saisonsieg

VAL DI FIEMME (dpa) - Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat sich seinen zweiten Saisonsieg gesichert und Überflieger Jarl Magnus Riiber damit dessen zweite Niederlage in diesem Winter zugefügt. Der 22 Jahre alte Oberstdorfer setzte sich am Samstag nach einem Sprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf im italienischen Val di Fiemme vor seinem norwegischen Rivalen Riiber und dessen Landsmann Joergen Graabak durch. Fabian Rießle belegte den vierten Platz. Riiber war nach einem überragenden Sprung einmal mehr als Erster gestartet, wurde diesmal aber von einer großen Gruppe noch eingeholt. Im Schlussspurt zeigte Geiger dann seine ganze Klasse.

Rekord-Weltmeister Felix Loch fährt beim Rodel-Weltcup auf Rang drei

ALTENBERG (dpa) - Rekord-Weltmeister Felix Loch ist beim Rodel-Weltcup in Altenberg auf Platz drei gefahren. Der 30 Jahre alte Berchtesgadener verbesserte sich am Samstag mit einer sauberen Fuhre im zweiten Durchgang noch von Rang sieben auf Rang drei. Den Sieg sicherte sich Olympiasieger David Gleirscher aus Österreich, der zugleich den ersten Weltcupsieg in diesem Winter feierte. Zweiter wurde der Italiener Dominik Fischnaller.

Djokovic und Nadal mit Serbien und Spanien im Endspiel des ATP-Cups

SYDNEY (dpa) - Die Tennis-Teams aus Spanien und Serbien bestreiten das Endspiel beim ATP-Cup. Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal sorgte am Samstag im Halbfinale gegen Gastgeber Australien für den entscheidenden Punkt zum 2:0. Der 33-Jährige setzte sich in Sydney gegen Alex de Minaur nach verlorenem ersten Satz noch mit 4:6, 7:5, 6:1 durch. Roberto Bautista Agut hatte durch ein 6:1, 6:4 gegen Nick Kyrgios den Davis-Cup-Champion Spanien in Führung gebracht. Zuvor hatte der Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic die Serben in das Finale des neuen Mannschaftswettbewerbs geführt. Der 32-Jährige gewann 6:1, 5:7, 6:4 gegen den Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew und erhöhte gegen Russland uneinholbar auf 2:0.

Arsenal bei Crystal Palace nur Remis

LONDON (dpa) - Der leichte Aufwärtstrend des FC Arsenal um Ex-Weltmeister Mesut Özil ist schon wieder gestoppt. Die Gunners kamen am Samstag bei Crystal Palace nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und stehen in der Tabelle der Premier League weiter hinter dem Stadtrivalen. In der vorausgegangenen Ligapartie hatte Arsenal unter dem neuen Trainer Mikel Arteta gegen Manchester United gewonnen und war im Anschluss gegen Zweitligist Leeds in die vierte Runde des FA-Cups eingezogen.