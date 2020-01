Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

Handballer bezeichnen Spanien als Favoriten - Alle Spieler fit

TRONDHEIM (dpa) - Die deutschen Handballer weisen Spanien vor dem ersten Topspiel bei der Europameisterschaft am Samstag (18.15 Uhr/ARD) die Favoritenrolle zu. «Spanien ist eine Top-Mannschaft im internationalen Handball, das beweisen sie jedes Turnier», sagte Bundestrainer Christian Prokop am Freitag in Trondheim. «Sie gehen sicher auch ins morgige Spiel als Favorit, sie dürfen in Top-Besetzung spielen.» Auch bei der deutschen Mannschaft sind alle Spieler fit. Der nach dem 34:23-Auftaktsieg gegen die Niederlande leicht angeschlagene Paul Drux ist ebenfalls einsatzbereit. Die ersten beiden Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die nächste Turnierphase, die Punkte gegen das ebenfalls qualifizierte Team werden mitgenommen.

Biathlet Kühn sprintet in Oberhof auf Platz drei - Sieg für Fourcade

OBERHOF (dpa) - Biathlet Johannes Kühn hat im Sprintrennen beim Heim-Weltcup in Oberhof als Dritter den zweiten Podestplatz seiner Karriere erkämpft. Der 28 Jahre alte Bayer sicherte sich sein bestes Saisonergebnis am Freitag in Thüringen trotz einer Strafrunde mit 33,0 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Franzosen Martin Fourcade. In Abwesenheit des fünfmaligen Saisonsiegers Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der wegen der anstehenden Geburt seines ersten Kindes auf Oberhof und Ruhpolding in der kommenden Woche verzichtet, wurde der Franzose Emilien Jacquelin (1 Fehler) bei Dauerregen über zehn Kilometer Zweiter.

Flick zieht positives Trainingslager-Fazit - «Wermutstropfen» Gnabry

DOHA (dpa) - Hansi Flick hat auf dem Rückflug des FC Bayern München aus dem Trainingslager in Katar ein positives Fazit gezogen. «Für mich war es ein sehr gutes, sehr gelungenes Trainingslager mit sehr intensiven Tagen», sagte der Trainer des Fußball-Rekordmeisters am Freitag. «Die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen, die Intensität war sehr hoch.» Die Pause für Serge Gnabry, der wegen Achillessehnenproblemen nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, sei der «einzige Wermutstropfen» der Tage in Doha gewesen. Flick bekräftigte die Bayern-Planung, dass Torjäger Robert Lewandowski nach seiner Leistenoperation zum Rückrundenstart in einer Woche bei Hertha BSC wieder zurückkehrt.

Haaland bereit für Einsatz in Augsburg: «Mir geht es gut»

MARBELLA (dpa) - Borussia Dortmunds neuer Star-Stürmer Erling Haaland ist bereit für den Rückrundenstart am 18. Januar beim FC Augsburg. «Es ist viel besser jetzt. Mir geht es gut», sagte der 19 Jahre alte Norweger am Freitag in Marbella bei seiner offiziellen Vorstellung als BVB-Profi. Das Sturm-Talent war nach seinem Wechsel von RB Salzburg erst einen Tag zuvor aufgrund von Knieproblemen ins Mannschaftstraining eingestiegen. Am Freitag machte er die Vormittagseinheit im Trainingslager in Andalusien nur in Teilen mit. Dennoch hofft er, bereits am Samstag in den Testspielen gegen Feyenoord Rotterdam oder den FSV Mainz 05 zum Einsatz zu kommen.

Nächster Kombinierer-Sieg für Riiber - Geiger auf dem zweiten Platz

VAL DI FIEMME (dpa) - Norwegens Nordischer Kombinierer Jarl Magnus Riiber ist auch zum Start in das neue Jahr der Maßstab für die Konkurrenz. Der 22-Jährige gewann am Freitag im italienischen Val di Fiemme nach einem Sprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf klar vor dem Deutschen Vinzenz Geiger und Joergen Graabak aus Norwegen. Für den Weltcup-Führenden Riiber war es der siebte Saisonsieg im achten Rennen, nur Geiger musste er sich vor Weihnachten einmal geschlagen geben. Auch Fabian Rießle (4.), Johannes Rydzek (5.) und Eric Frenzel (9.) schafften es unter die Top 10. Manuel Faißt wurde nach dem Springen wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Fans wählen Gladbacher Ginter zum «Nationalspieler des Jahres 2019»

DÜSSELDORF (dpa) - Die Fußball-Fans haben Matthias Ginter zum «Nationalspieler des Jahres 2019» gewählt. Bei der Abstimmung auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes erhielt der 25 Jahre alte Abwehrspieler des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach 37 Prozent (10 099) der insgesamt 27 328 abgegebenen Stimmen. Wie der DFB am Freitag mitteilte, landete Ginter damit klar vor den beiden Nationalspielern des FC Bayern München, Serge Gnabry (28,3 Prozent/7734 Stimmen) und Joshua Kimmich (8,4/2307).

Genug Schnee auf der Streif: Hahnenkammrennen in Kitzbühel gesichert

KITZBÜHEL (dpa) - Der Skiweltverband FIS hat zwei Wochen vor den Hahnenkammrennen in Kitzbühel grünes Licht gegeben und die Schneebedingungen auf der legendären Streif für gut genug befunden. «Der Maschinenschnee hat eine hohe Qualität», sagte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl am Freitag nach der offiziellen Schneekontrolle für das wichtigste Weltcup-Rennen der Saison. In Kitzbühel hat es in diesem Winter noch nicht so viel geschneit. Nach Angaben der Veranstalter wurden daher 90 000 Kubikmeter Schnee für die Rennstrecke produziert. An den wichtigsten Stellen auf der Streif seien so 70 Zentimeter Schneeauflage erreicht worden. Die Hahnenkammrennen sind vom 24. bis 26. Januar geplant. Im vergangenen Jahr gewann Josef Ferstl den Super-G, vor zwei Jahren holte Thomas Dreßen den Sieg in der Abfahrt.

Deutsche Volleyballerinnen als Gruppensieger im Halbfinale

APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen sind als Gruppensieger ins Halbfinale der Olympia-Qualifikation eingezogen. Die bereits für die Vorschlussrunde qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang am Freitag in Apeldoorn Kroatien klar mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) und feierte ihren dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel. Camilla Weitzel, Kimberly Drewniok und Hanna Orthmann waren mit jeweils zehn Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferinnen. Mit der makellosen Bilanz von neun Punkten sammelten die Schmetterkünstlerinnen viel Selbstvertrauen für das Halbfinale, in dem Mit-Favorit und Gastgeber Niederlande am Samstag Gegner sein dürfte. Nur der Turniergewinner sichert sich das letzte europäische Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

Aus für Görges und Siegemund bei Tennis-Turnier in Auckland

AUCKLAND (dpa) - Titelverteidigerin Julia Görges und Laura Siegemund sind beim Damentennis-Turnier in Auckland im Viertelfinale ausgeschieden. Görges, die in den vergangenen beiden Jahren den Titel in Neuseelands Metropole geholt hatte, verlor am Freitag 1:6, 4:6 gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Vor zwei Jahren hatte sich die Schleswig-Holsteinerin an gleicher Stelle noch im Endspiel durchgesetzt, diesmal verlor sie vier der letzten fünf Spiele im Match gegen Wozniacki, die ihre Karriere nach den anstehenden Australian Open beenden wird. Siegemund verlor trotz einer guten Leistung 4:6, 3:6 gegen die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA.

Djokovic und Nadal ziehen mit Serbien und Spanien ins Halbfinale ein

SYDNEY (dpa) - Trotz einer überraschenden Niederlage im Einzel hat der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal die spanische Tennis-Auswahl ins Halbfinale des neuen ATP Cus geführt. Ein spannendes Duell mit Belgien entschied der Davis-Cup-Sieger am Freitag in Sydney mit 2:1 für sich. Das entscheidende Doppel gewann Nadal gemeinsam mit Pablo Carreno Busta gegen Sander Gille und Joran Vliegen 6:7 (7:9), 7:5, 10:7. Zuvor hatte Nadal überraschend sein Einzel gegen den Weltranglisten-Elften David Goffin 4:6, 6:7 (3:7) verloren. Sein spanischer Teamkollege Roberto Bautista Agut hatte mit dem 6:1, 6:4 gegen Kimmer Coppejans für die Führung gesorgt. Im Halbfinale am Samstag treffen die Spanier nun auf Gastgeber Australien. Der Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic kämpft mit Serbien gegen Russland um den Einzug ins Endspiel.