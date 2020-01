Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

Deutsche Handballer starten mit Sieg in die EM

TRONDHEIM (dpa) - Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Beim 34:23 (15:13)-Auftaktsieg am Donnerstagabend gegen die Niederlande hatte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop aber phasenweise überraschend schwer getan. Kai Häfner und Jannik Kohlbacher waren vor rund 5000 Zuschauern in der Arena im norwegischen Trondheim mit je fünf Treffern beste Werfer der DHB-Auswahl, die sich erst in der zweiten Halbzeit auch dank der starken Torhüter Andreas Wolff und Johannes Bitter steigerte.

Volleyballern fehlt nur noch ein Sieg zur Olympia-Qualifikation

BERLIN (dpa) - Die deutschen Volleyballer sind nur noch einen Sieg von Olympia entfernt. Die Mannschaft um Diagonalangreifer Georg Grozer bezwang am Donnerstag Bulgarien mit 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23) und zog ins Finale des entscheidenden Qualifikationsturniers ein. Gewinnen die Deutschen auch das Endspiel am Freitagabend (20.10 Uhr/Sport1) gegen Frankreich, sind sie im Sommer in Tokio dabei. Vor 4288 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle bot die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani viel Leidenschaft und dabei auch ihre beste Turnierleistung. Grozer war mit 17 Punkten bester deutscher Angreifer.

Volleyballerinnen vorzeitig im Halbfinale der Olympia-Qualifikation

APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben vorzeitig das Halbfinale in der Olympia-Qualifikation erreicht. Nach dem 3:1 von Belgien gegen Kroatien am Donnerstag in Apeldoorn ist die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski schon vor ihrem letzten Gruppenspiel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Nach zwei 3:1-Erfolgen sind die Deutschen, die am Donnerstag Ruhetag hatten, Erster in Gruppe B.

Herrmann beim Biathlon-Weltcup in Oberhof Zweite im Sprint

OBERHOF (dpa) - Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat den deutschen Biathletinnen zum Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof den ersten Podestplatz der Saison gesichert. Im Sprint über 7,5 Kilometer wurde die 31-Jährige aus Sachsen Zweite und musste sich am Donnerstag nur der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland geschlagen geben. Während Herrmann mit einer Strafrunde 33,1 Sekunden Rückstand hatte, blieb Röiseland bei teilweise starkem Nebel ohne Schießfehler und war nicht zu bezwingen. Den dritten Platz belegte die Französin Julia Simon (1 Fehler).

Atlético gewinnt zweites Halbfinale des spanischen Supercups

DSCHIDDA (dpa) - Atlético Madrid trifft im Finale des spanischen Supercups auf den Lokalrivalen Real Madrid. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann am Donnerstagabend im saudi-arabischen Dschidda das zweite Halbfinale gegen den FC Barcelona mit 3:2 (0:0). Real hatte am Vorabend 3:1 (2:0) gegen den FC Valencia gewonnen.

Tottenham-Angreifer Kane fällt nach Oberschenkel-OP bis April aus

LONDON (dpa) - Tottenham Hotspur muss unter anderem im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig auf Stürmerstar Harry Kane verzichten. Der 26-Jährige wird sich nach seiner schweren Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen und fällt bis April aus. Das teilte der Verein aus der Premier League am Donnerstag mit. Kane hatte sich am 1. Januar bei der 0:1 (0:1)-Niederlage seines Teams beim FC Southampton eine Sehnenverletzung am linken Oberschenkel zugezogen und das Stadion später auf Krücken verlassen. Im Achtelfinale der Fußball-Königsklasse treffen die Spurs am 19. Februar und am 10. März auf den Bundesliga-Tabellenführer Leipzig.

Stadionverbot für Fan wegen rassistischer Gesänge gegen Balotelli

ROM (dpa) - Ein italienischer Fußballfan darf wegen rassistischer Gesänge gegen Stürmerstar Mario Balotelli fünf Jahre lang europaweit kein Stadion mehr betreten. Das entschied die Polizeipräsidentin von Verona, Ivana Petricca, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag berichtete. Zuvor hatte die Polizei den 38 Jahre alten Verona-Fan anhand von Videoaufnahmen aus dem Marcantonio Bentegodi-Stadion der Stadt identifiziert. Dort war Balotelli am 3. November 2019 während des Serie-A-Spiels seines Vereins Brescia Calcio gegen Hellas Verona rassistisch beleidigt worden.