Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

Kreisläufer Golla vorerst aus Handball-Kader gestrichen

TRONDHEIM (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet bei der Europameisterschaft zunächst auf Kreisläufer Johannes Golla. Der 22-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt schaffte es nicht in den finalen 16er-Kader für das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am Donnerstag gegen die Niederlande. «Die Entscheidung habe ich ihm mitgeteilt. Das heißt, dass wir mit den anderen 16 morgen in unser erstes Turnierspiel starten», sagte Prokop.

Schwerer Unfall bei Proben für Feier der Olympischen Jugendspiele

LAUSANNE (dpa) - Bei den Proben für die Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele in Lausanne ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 35 Jahre alte russische Eiskunstläuferin mit Wohnsitz in Deutschland stürzte am Dienstag aus fünf Metern Höhe auf den Boden der Eishalle Vaudoise Aréna in Malley, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie sei lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe bei einer Flugnummer das Gleichgewicht verloren und sei abgestürzt. Unklar war noch, ob sie angeseilt war. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet.

Oberhof-Weltcup ohne Franziska Preuß

OBERHOF (dpa) - Franziska Preuß wird trotz überstandener Erkrankung den Heim-Weltcup in Oberhof verpassen. Zwar wurde die 25-Jährige für die ersten Rennen des neuen Jahres provisorisch gemeldet. Aber ein Einsatz am Sonntag im Massenstart, wo sie aufgrund ihrer Weltcup-Platzierung dabei sein könnte, ist nahezu ausgeschlossen. Für den Sprint am Donnerstag und die Staffel am Samstag war sie ohnehin nicht eingeplant.

Pechstein-Partner Große will Eisschnelllauf-Präsident werden

BERLIN (dpa) - Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große hat am Mittwoch seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft eingereicht. «Ich will das Schiff in ruhigeres Fahrwasser bringen», sagte Große der Deutschen Presse-Agentur. Er habe das Bewerbungsschreiben an die verbliebenen Präsidiums-Mitglieder Uwe Rietzke und Dieter Wallisch gesandt und darin sein erstes Konzept vorgestellt. «Mein Team für den Fall einer Präsidentschaft steht. Es gibt Leute, die bereit sind, ab sofort vieles im Verband zu verändern: als erfahrener Sportdirektor, als Verbandsarzt oder auch Sponsoren, die helfen könnten», sagte Große.

Haaland bestreitet erstes BVB-Training auf dem Rasenplatz

MARBELLA (dpa) - Neuzugang Erling Haaland hat am Mittwoch erstmals eine Trainingseinheit im Dress des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auf dem Rasenplatz absolviert. Im Rahmen des BVB-Vorbereitungscamps im spanischen Marbella führte der 19 Jahre alte Norweger eine kleine Gruppe an, die gemeinsam mit dem Ball arbeitete. Zuvor wurde Haaland, der in der Winterpause für 20 Millionen Euro vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt war, aufgrund von Knieproblemen im Mannschaftstraining geschont.

«Sport Bild»: HSV will Hecking auch bei Nichtaufstieg halten

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV will nach Informationen der «Sport Bild» auch im Fall des Nichtaufstiegs mit Trainer Dieter Hecking weiter zusammenarbeiten. In der vergangenen Woche hatte der 55-Jährige bereits in der «Bild» sein grundsätzliches Interesse geäußert, in Hamburg zu bleiben. Laut «Sport Bild» hatte Hecking schon vor seinen Aussagen vom Vorstand und dem Aufsichtsrat die Zusage bekommen. Bedingung sei, dass die Mannschaft nicht wie in der Rückrunde der vergangenen Saison deutlich abfallen darf.

Stefan Ilsanker will RB Leipzig im Winter verlassen

LEIPZIG (dpa) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Stefan Ilsanker will RB Leipzig in der Winterpause verlassen. Als Grund nannte der 30-Jährige die mangelnde Chance auf Einsätze beim Bundesliga-Tabellenführer. «In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen», sagte der Defensiv-Allrounder den «Salzburger Nachrichten» (Mittwoch). Die «Bild» hatte zuvor berichtet, der chinesische Zweitligist Shijiazhuang Ever Bright habe Interesse an Ilsanker.

Bayern-Angreifer Lewandowski: Zum ersten Spiel werde ich fit sein

MÜNCHEN (dpa) - Robert Lewandowski geht von seinem Einsatz zum Rückrundenstart des FC Bayern bei Hertha BSC aus. Keine Sorge, versicherte der 31 Jahre alte Angreifer des Titelverteidigers aus München in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch): «Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles nach Plan läuft, fit sein.» Die Partie findet am 19. Januar im Berliner Olympiastadion statt. Lewandowski hatte sich nach dem letzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga einer notwendigen Leistenoperation unterziehen müssen.