Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

Neu-Vorstand Kahn: «Heute beginnt es mit 100 Prozent Bayern München»

MÜNCHEN (dpa) - Oliver Kahn sieht in der Aufgabe als designierter Vorstandschef des FC Bayern München eine «besondere Herausforderung» nach seiner Vergangenheit als Profi beim deutschen Rekordmeister. «Heute beginnt es mit 100 Prozent Bayern München», sagte der 50 Jahre alte Ex-Nationaltorhüter am Dienstag bei seiner Vorstellung in der Münchner Allianz Arena. Sein Ziel sei es, «die Erfolgsgeschichte des Vereins fortzuschreiben. Das ist schon ziemlich reizvoll, und vielleicht noch eine Schippe draufzulegen», sagte das neue Vorstandsmitglied. «Das entspricht mir selbst und meinem Charakter.»

Guardiola rechnet mit Sané-Rückkehr in wenigen Wochen

MANCHESTER (dpa) - Trainer Pep Guardiola rechnet mit einer Rückkehr des deutschen Fußball-Nationalspielers Leroy Sané bei Manchester City im kommenden Monat. «Sein Knie sieht wirklich gut aus, es wird nicht mehr so lange dauern, bis er wieder mit uns trainieren kann. Ich denke, in den nächsten Wochen», sagte Guardiola auf der Homepage des Clubs aus der englischen Premier League. Sané, der am kommenden Samstag 24 Jahre alt wird, hatte sich im August vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss am rechten Knie zugezogen.

«Bild»: Götze vor Abschied aus Dortmund - Haaland fühlt sich wohl

MARBELLA (dpa) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mario Götze steht nach Informationen der «Bild» vor dem Abschied aus Dortmund. Wie die Zeitung (Dienstag) berichtet, will der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag mit der Borussia auslaufen lassen und im Sommer ablösefrei wechseln. Die Verhandlungen zwischen dem Bundesligisten und dem Edeltechniker über eine Verlängerung der Zusammenarbeit verlaufen seit Monaten erfolglos. Dem Vernehmen nach will Götze eine vom BVB geplante deutliche Gehaltskürzung nicht hinnehmen.

TSG Hoffenheim verpflichtet Munas Dabbur vom FC Sevilla

MARBELLA (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den israelischen Nationalspieler Munas Dabbur vom FC Sevilla verpflichtet. Der 27 Jahre alte Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Kraichgauern, bei denen er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhält. Nach Informationen des «kicker» soll die Ablöse rund zwölf Millionen Euro betragen.

Bayern-Basketballer trennen sich von Trainer Radonjic

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern hat sich trotz einer makellosen Bundesliga-Saison nach knapp zwei Jahren von Trainer Dejan Radonjic getrennt. Das teilten die Münchner am Dienstag mit. Nachfolger des 49-jährigen Montenegriners wird bis auf Weiteres der bisherige Co-Trainer Oliver Kostic. «Wir haben die Lage rund um die Mannschaft immer wieder zusammen analysiert, auch in den vergangenen Wochen. Wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Impuls und Ansatz zu benötigen», sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic.

Volleyballerinnen starten mit Überraschungssieg in Olympia-Quali

APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Überraschungssieg in die Olympia-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang den EM-Zweiten aus der Türkei am Dienstag im niederländischen Apeldoorn nach einer Klasseleistung mit 3:1 (25:15, 21:25, 25:21, 25:21). Die Deutschen verschafften sich mit dem Erfolg vor 890 Zuschauern gegen den Mit-Favoriten in Gruppe B eine optimale Ausgangslage für den Einzug ins Halbfinale. Hanna Orthmann war gegen die Mannschaft des früheren Bundestrainers Giovanni Guidetti mit 23 Punkten beste deutsche Angreiferin. In ihrer zweiten Vorrundenpartie treffen Koslowskis Spielerinnen am Mittwoch (16.00 Uhr) auf Belgien.

Volleyballer Grozer fehlt im Training - Untersuchung am Mittag

BERLIN (dpa) - Ohne ihren angeschlagenen Star-Angreifer Georg Grozer haben die deutschen Volleyballer am Dienstag ihr Vormittagstraining absolviert. Der 35-Jährige fehlte in der Berliner Max-Schmeling-Halle ebenso wie die anderen fünf Stammspieler, die tags zuvor beim 3:0 im zweiten Vorrundenspiel gegen Belgien begonnen hatten. Für die Anfangsformation stand Regeneration auf dem Programm. Grozer sollte am Mittag eingehend ärztlich untersucht werden, was es mit seiner Wadenblessur auf sich hat.

Red Bull verlängert den Vertrag mit Verstappen bis Ende 2023

MILTON KEYNES (dpa) - Red Bull hat den Vertrag mit Max Verstappen bis Ende 2023 verlängert. Das gab der Formel-1-Rennstall des österreichischen Milliardärs Dietrich Mateschitz am Dienstag bekannt. Verstappen belegte in der vergangenen Saison hinter dem sechsmaligen Weltmeister Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas den dritten WM-Rang. Teamchef Christian Horner sprach von einer «fantastischen Neuigkeit».

Deutsche Handballer mit 17 Spielern zur EM

WIEN (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist am Dienstag mit 17 Spielern zur Europameisterschaft aufgebrochen. Bundestrainer Christian Prokop verzichtete nach dem 32:28 im letzten Test gegen Österreich vorerst auf eine Reduzierung des Kaders auf 16 Spieler, die er spätestens bis zum Mittwochabend vornehmen muss. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde in Trondheim zum Auftakt am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) auf die Niederlande. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Spanien und Lettland.

Aus für deutsches Tennis-Team bei ATP Cup: 1:2 gegen Kanada

BRISBANE (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren sind beim ATP-Cup in Australien ausgeschieden. Das DTB-Team unterlag in seinem letzten Gruppenspiel 1:2 gegen Kanada, das sich damit den zweiten Platz in der Gruppe A sicherte. Im entscheidenden Doppel unterlagen die beiden French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies am Dienstag in Brisbane 3:6, 6:7 (4:7) gegen Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov. Zuvor hatte Alexander Zverev das Spitzeneinzel gegen Shapovalov 2:6, 2:6 verloren und erneut eine erschreckend schwache Leistung gezeigt.

Tennis: Görges startet Titelverteidigung in Auckland mit Sieg

AUCKLAND (dpa) - Titelverteidigerin Julia Görges und Laura Siegemund sind mit Siegen beim Damentennis-Turnier in Auckland erfolgreich in die neue Saison gestartet. Görges setzte sich am Dienstag in der neuseeländischen Metropole mit 6:1, 7:6 (7:4) gegen Qualifikantin Greet Minnen aus Belgien durch. Gegnerin im Achtelfinale des prominent besetzten Turniers ist die Schweizerin Jil Teichmann. Görges hat bei der mit knapp 252.000 Dollar dotierten Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren triumphiert.

NBA: Bongas Wizards überraschen trotz Verletzungsproblemen

WASHINGTON (dpa) - Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga hat mit den Washington Wizards das deutsche Duell gegen Daniel Theis und die Boston Celitcs gewonnen. In der nordamerikanischen Profiliga NBA setzten sich die Hauptstädter am Montagabend (Ortszeit) mit 99:94 durch. Sie belegen in der Eastern Conference mit zwölf Siegen und 24 Niederlagen den zwölften Platz. Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder kassierten nach zuvor fünf Siegen eine Niederlage. Bei den Philadelphia 76ers zog OKC mit 113:120 den Kürzeren. Schröder war mit 21 Punkten der zweitbeste Schütze seines Teams und stand 37 Minuten auf dem Parkett. Länger durfte kein Mitspieler ran.

Draisaitl punktet beim Oilers-Sieg in der NHL

UNIONDALE (dpa) - Leon Draisaitl hat sein Scorerkonto weiter ausgebaut. Der 24 Jahre alte deutsche Superstar der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL steuerte beim 6:4 (1:0, 3:3, 2:1) der Edmonton Oilers bei den Toronto Maple Leafs ein Tor (47.) und eine Vorlage bei (22.). Tom Kühnhackl und die New York Islanders schafften nach vier Heimniederlagen wieder einen Heimsieg. Der Angreifer gewann mit seinem Team 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) gegen die Colorado Avalanche. Während Kühnhackl in knapp elf Minuten zwei Schüsse blockte, blieb das deutsche Torhüterduell aus: Islanders-Keeper Thomas Greiss und Philipp Grubauer von den Avalanche mussten ihren Teamkollegen den Vortritt lassen.