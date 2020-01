Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

BISCHOFSHOFEN (dpa) - Tournee-Triumph für Kubacki - Geiger auf Gesamtrang drei

Skisprung-Weltmeister Dawid Kubacki aus Polen hat sich erstmals den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee gesichert. Der 29-Jährige feierte am Montag beim abschließenden Springen in Bischofshofen seinen ersten Tageserfolg und siegte als dritter Pole nach Adam Malysz und Kamil Stoch bei dem Traditionsevent. Karl Geiger aus Oberstdorf sicherte sich mit Platz zwei den dritten Gesamtrang bei der 68. Vierschanzentournee. Gesamtzweiter wurde der Norweger Marius Lindvik. Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi aus Japan musste sich mit Gesamtrang vier begnügen.

Deutsche Handballer gewinnen letzten EM-Test in Österreich

WIEN (dpa) - Deutschlands Handballer haben die Generalprobe für die Europameisterschaft ohne Glanz und Gloria bestanden. Im letzten Testspiel vor der Endrunde vom 9. bis 26. Januar präsentierte sich die DHB-Auswahl am Montag beim 32:28 (15:14) gegen Österreich noch nicht in Topform. Vor 5.000 Zuschauern in Wien waren Linksaußen Patrick Zieker mit sechs Toren und Kreisläufer Jannik Kohlbacher (5) die besten Werfer für den WM-Vierten. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop fliegt am Dienstag nach Trondheim, wo es in der Vorrunde auf die EM-Neulinge Niederlande und Lettland sowie Titelverteidiger Spanien trifft.

Volleyballer vor Halbfinaleinzug in Olympia-Qualifikation

BERLIN (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben auch ihr zweites Vorrundenspiel in der Olympia-Qualifikation gewonnen und können für das Halbfinale planen. Die Mannschaft des italienischen Trainers Andrea Giani bezwang am Montag in der Berliner Max-Schmeling-Halle Belgien klar mit 3:0 (25:18, 25:23, 26:24). Einen Tag nach dem 3:0 zum Auftakt in Gruppe A gegen Tschechien konnten sich die Deutschen vor 2519 Zuschauern noch einmal steigern. Mit einem Sieg in seinem letzten Vorrundenspiel am Dienstag (20.10 Uhr/Sport1) gegen den EM-Zweiten Slowenien zieht Gianis Team sogar auf jeden Fall als Erster ins Halbfinale ein. Nur der Turniersieger qualifiziert sich für Tokio im Sommer.

Polizei: Keine Beweise für rassistische Rufe gegen Rüdiger

LONDON (dpa) - Die Londoner Polizei hat keine Beweise für rassistische Beleidigungen gegen den deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger gefunden. Der 26-Jährige vom FC Chelsea hatte entsprechende Vorwürfe nach dem Gastspiel bei Tottenham Hotspur am 22. Dezember erhoben. Über den Ausgang der Ermittlungen informierten die Spurs am Montag auf ihrer Internetseite.

FA Cup: FC Arsenal zieht in vierte Runde ein

LONDON (dpa) - Der FC Arsenal hat mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil in der Startelf die vierte Runde im englischen FA Cup erreicht. Der Rekordsieger des traditionsreichen Fußball-Wettbewerbs gewann am Montagabend mit 1:0 (0:0) gegen Zweitliga-Tabellenführer Leeds United. Der frühere Bundesliga-Profi Reiss Nelson (TSG Hoffenheim) traf in der 55. Minute zur Führung, Özil wurde in der 77. Minute ausgewechselt. In der kommenden Runde (24. bis 27. Januar) spielen die Londoner beim AFC Bournemouth.

AC Mailand beim Ibrahimovic-Einstand mit Remis

MAILAND (dpa) - Auch mit Neuzugang Zlatan Ibrahimovic kommt der AC Mailand in der italienischen Serie A nicht in Tritt. Gegen das abstiegsbedrohte Sampdoria Genua kam der 18-malige Meister am Montag nicht über ein 0:0 hinaus. Der 38 Jahre alte Ibrahimovic, der am Freitag in Mailand vorgestellt worden war und einen Vertrag zunächst bis zum Saisonende unterschrieben hatte, wurde in der 55. Minute eingewechselt. Der Schwede fügte sich sofort als zentraler Stürmer in das Angriffsspiel der Gastgeber ein - der Traum-Einstand mit einem Tor gelang ihm aber nicht. Mailand rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab.

Serbischer Zeitungsbericht: Bayern-Basketballer entlassen Trainer

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern trennt sich einem Medienbericht aus Serbien zufolge von Trainer Dejan Radonjic. Das meldete das Boulevardblatt «Vecernje novosti» am Montagabend auf seiner Internetseite. Demnach habe der deutsche Meister entschieden, die Zusammenarbeit mit dem 49 Jahre alten Coach aus Montenegro zu beenden. Die Bayern waren auf Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Radonjic hatte München 2018 übernommen und zweimal zum Meistertitel in der Bundesliga gefühlt.

Ex-Bundestrainer Bauermann unterschreibt bei Basketball-Zweitligist

ROSTOCK (dpa) - Der frühere Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann heuert beim Zweitligisten Rostock Seawolves an. Der 62-Jährige, der in seiner Karriere neun deutsche Meisterschaften und viermal den Pokal gewonnen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Bauermann wird Nachfolger von Milan Skobalj, in der Tabelle der ProA-Liga belegen die Seawolves derzeit Platz zwölf.

Wada ermittelt nach Vorwürfen gegen Gewichtheber-Weltverband

MONTREAL (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat nach den Vorwürfen gegen den Gewichtheber-Weltverband IWF Ermittlungen aufgenommen. Dies bestätigte die Wada am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Untersucht werden die in der ARD-Dokumentation «Geheimsache Doping - Der Herr der Heber» erhobenen Anschuldigungen durch die unabhängige Wada-Abteilung für Ermittlungen, die von dem deutschen Polizisten Günter Younger geleitet wird. In der ARD-Doku wurden dem IWF und seinem Präsidenten Tamas Ajan Doping-Betrug und Korruption vorgeworfen.

Ex-Nationaltorwart Hans Tilkowski gestorben

DORTMUND (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorwart Hans Tilkowski ist tot. Der einstige Schlussmann von Borussia Dortmund, starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit, wie der BVB unter Berufung auf Tilkowskis Familie am Montag bestätigte. Sein Name ist eng verknüpft mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966. Obwohl der Ball nicht in vollem Umfang die Linie überschritt, entschied der Schweizer Referee Gottfried Dienst auf Tor. Das ebnete den Engländern den Weg zum 4:2-Erfolg über Deutschland und brachte den Keeper des BVB um den größten Erfolg seiner Karriere.

Kerber startet mit Niederlage in Tennis-Saison

BRISBANE (dpa) - Tennisstar Angelique Kerber ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die Wimbledonsiegerin von 2018 unterlag am Montag gleich in der ersten Runde des WTA-Turniers von Brisbane gegen die Australierin Samantha Stosur mit 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). In einer umkämpften Partie musste sich die 31 Jahre alte Kielerin nach 1:54 Stunden der Weltranglisten-98. geschlagen geben und kassierte so einen Dämpfer in der Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 20. Januar.

Bericht: Drei zusätzliche Bundesligaspiele im Free-TV

BERLIN (dpa) - Von 2021 an soll es drei weitere Bundesliga- Übertragungen im frei zu empfangenden TV geben. Die beiden Relegationsspiele zwischen 1. und 2. Liga sowie der Zweitliga-Auftakt werden laut einem Bericht der «Bild» in der kommenden Rechteperiode nicht mehr für Pay-TV-Anbieter ausgeschrieben. «Die Anzahl der Spiele im Free-TV wird bei der nächsten Ausschreibung größer sein», hatte DFL-Chef Christian Seifert der «Bild am Sonntag» gesagt. Derzeit sind drei Erstligaspiele, die Relegation (2./3. Liga) sowie der Supercup im Free-TV zu sehen. Die Deutsche Fußball Liga will die Medienrechte ab der Saison 2021/22 zu Beginn dieses Jahres ausschreiben.

Nübel-Transfer für Neuer «unerheblich» - Kein Verzicht auf Spiele

DOHA (dpa) - Für Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer spielt die Verpflichtung von Schalke-Keeper Alexander Nübel keine maßgebliche Rolle für die eigene Zukunftsplanung beim FC Bayern München. «Das ist eine Entscheidung des Vereins im Hinblick auf die nächsten Jahre. Alex Nübel ist ein Top-Torwart, dem vielleicht auch irgendwann die Zukunft gehört. Aber für mich spielt das keine Rolle, dass er zum FC Bayern kommt», sagte der Kapitän am Montag im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Katar. Es sei «unerheblich» für ihn. Der 33 Jahre alte Neuer will in der kommenden Saison auch keine Spiele an den designierten Nachfolger als Nummer 1 abtreten.

Leipzig-Spielmacher Kampl fällt zum Rückrundenstart aus

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig muss auch zum Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga auf Kevin Kampl verzichten. Der Spielmacher verpasste aufgrund der Reha nach einer Knöchel-OP den Trainingsauftakt am Montag. Erst in der kommenden Woche soll der Slowene am Mannschaftstraining teilehmen. «Geht alles gut, brauche ich von da an drei Wochen, um wieder auf dem Platz zu stehen», sagte Kampl der «Bild» (Montag).

RB Leipzig verleiht Saracchi an Galatasaray Istanbul

LEIPZIG (dpa) - Der Wechsel von Marcelo Saracchi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum türkischen Spitzenclub Galatasaray ist perfekt. Der Herbstmeister verleiht den uruguayischen Nationalspieler bis Sommer 2021 ohne Kaufoption nach Istanbul. Galatasaray bestätigte den Transfer am Montag via Twitter. Durch den Abgang des linken Verteidigers dürfte RB seine Bemühungen um den deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs von der AS Monaco intensivieren. Mit dem Spieler ist sich RB einig, liegt bei der Ablöse mit den Monegassen aber noch auseinander.

Fehlstart ins EM-Jahr: Gnabry weiter nicht im Bayern-Training

DOHA (dpa) - Für Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verläuft der Start ins EM-Jahr äußerst frustrierend. Der 25 Jahre alte Angreifer konnte wegen Achillessehnenproblemen auch am Montag im Trainingslager des FC Bayern München in Katar weiterhin nicht mit der Mannschaft trainieren. Ob Gnabry in Doha noch voll belastet werden kann, ist offen. Bis zum Freitag bleiben die Münchner in Katar. Ein Einsatz zum Bundesliga-Rückrundenstart am 19. Januar in Berlin gegen Hertha BSC ist offen, die Aussichten werden aber geringer.

Oberhof-Weltcup ohne Lesser - Fratzscher für Oberhof nominiert

OBERHOF (dpa) - Ohne Ex-Weltmeister Erik Lesser bestreiten die deutschen Biathleten um Olympiasieger Arnd Peiffer den Heim-Weltcup in dieser Woche in Oberhof. «Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten. Er wird im IBU-Cup in Osrblie an den Start gehen», teilte Chef-Bundestrainer Mark Kirchner am Montag mit. In der Slowakei stehen ein Einzel und ein Sprint auf dem Wettkampfprogramm. Für den 31 Jahre alten Thüringer wurde Lucas Fratzscher nominiert.

Wieder Kreuzbandriss: Skirennfahrerin Schmotz fällt lange aus

ZAGREB (dpa) - Die deutsche Skirennfahrerin Marlene Schmotz hat erneut einen Kreuzbandriss erlitten und fällt wieder lange aus. Die 25 Jahre alte Oberbayerin zog sich die Blessur im rechten Knie bei ihrem Sturz im Slalom von Zagreb am Samstag zu. Eine Untersuchung in München am Sonntag ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im rechten Knie, wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte. Noch in dieser Woche soll die Sportlerin operiert werden. Kreuzbandrisse ziehen normalerweise Zwangspausen von etlichen Monaten nach sich.

US-Golfer Thomas siegt erneut beim Turnier der Champions auf Hawaii

KAPALUA/HAWAII (dpa) - Golfprofi Justin Thomas hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Tournament of Champions auf Hawaii gewonnen. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim ersten Turnier des neuen Jahres auf der PGA-Tour im Stechen gegen seine Ryder-Cup-Kollegen Patrick Reed und Xander Schauffele durch. Nach vier Runden lagen die drei Spieler mit jeweils 278 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste. An der mit 6,7 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung auf dem Plantation Course von Kapalua durften nur die Sieger der US-Tour von 2019 teilnehmen.

NBA: Lakers gewinnen dank Davis-Schlussspurt gegen Pistons

LOS ANGELES (dpa) - Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihr fünften Spiel in Serie gewonnen. Das Team um Superstar LeBron James, der ein Triple Double schaffte, besiegte am Sonntagabend (Ortszeit) die Detroit Pistons mit 106:99 (56:47). Der 35 Jahre alte James erzielte 21 Punkte, 14 Rebounds und elf Assists. Anthony Davis erzielte zwölf seiner 24 Punkte in den letzten sechs Minuten. Bester Korbjäger der Pistons war Derrick Rose mit 28 Punkten. Die Lakers bleiben mit dem Sieg an der Spitze der Western Conference.