Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.20

Großer Dämpfer für Geiger: Nur Platz acht in Innsbruck

INNSBRUCK (dpa) - Karl Geiger hat bei der Vierschanzentournee der Skispringer einen herben Dämpfer im Kampf um den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002 hinnehmen müssen. Der 26-Jährige konnte am Samstag in Innsbruck nicht an seine furiosen Auftritte von Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen anknüpfen und belegte in einem turbulenten Wettkampf nach Sprüngen auf 117,5 und 126 Meter nur den achten Platz. Den Sieg am Bergisel sicherte sich bei wechselnden und tückischen Wind- und Wetterbedingungen der Norweger Marius Lindvik vor Dawid Kubacki aus Polen und dem Norweger Daniel Andre Tande.

FC Bayern bestätigt Nübel-Wechsel zur Saison 2020/21

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. Darauf haben sich der FC Bayern und Nübel verständigt, bestätigten die Bayern am Samstag. Der 23-jährige Torwart steht noch bis zum 30. Juni beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nübel kommt zum 1. Juli ablösefrei und erhält in München einen Fünfjahresvertrag. Auch der FC Schalke bestätigte am Samstag den Wechsel. Nübel wird zunächst als Nummer 2 hinter Kapitän Manuel Neuer fungieren. Er soll zum Nachfolger des 33-jährigen Nationaltorhüters aufgebaut werden. Neuer steht in München noch bis 2021 unter Vertrag.

Barça-Keeper ter Stegen fällt weiter aus: Supercup unwahrscheinlich

BARCELONA (dpa) - Barça-Torhüter Marc-André ter Stegen wird wegen seiner Verletzung am rechten Knie wahrscheinlich auch den spanischen Fußball-Supercup in der nächsten Woche im saudi-arabischen Dschidda verpassen. Der 27-Jährige werde nicht nur bei der Partie gegen den Stadtrivalen und Liga-Schlusslicht Espanyol am Samstagabend fehlen, sondern auch für den Supercup sehe es «schwierig» aus, zitierte die Zeitung «Sport» Barcelona-Coach Ernesto Valverde.

Wegen Konflikts: US-Fußball-Team sagt Trainingslager in Katar ab

LOS ANGELES/DOHA (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat ihr ab Sonntag geplantes Trainingslager in Katars Hauptstadt Doha abgesagt. Grund sei die «sich entwickelnde Situation in der Region», teilte der Fußballverband am Samstag mit. Die Entscheidung, die Reise zu streichen, war am Freitag (Ortszeit) gefallen, nachdem Ghassem Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, in der Nacht zuvor bei einem Luftangriff nahe des Flughafens von Bagdad getötet worden war.

Dreifach-Erfolg für die deutschen Bobpilotinnen

Winterberg (dpa) Bobpilotin Stephanie Schneider hat beim Heim-Weltcup in Winterberg für den ersten deutschen Saisonsieg gesorgt. Mit ihrer Gladbecker Anschieberin Kira Lipperheide setzte sich die WM-Zweite vom BSC Sachsen Oberbärenburg am Samstag im Schneeregen mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung vor Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka durch. Die Pilotin vom BRC Thüringen fuhr erstmals in dieser Saison mit Annika Drazek vom TV Gladbeck, die zuletzt wegen muskulärer Probleme pausierte. Den deutschen Dreifach-Erfolg komplettierte Weltcup-Debütantin Laura Nolte mit Deborah Levi vom BSC Winterberg.

Klaebo und Lampic Tour-de-Ski-Sprintsieger - Eisenlauer im Halbfinale

VAL DI FIEMME (dpa) - Der Norweger Johannes Klaebo und die Slowenin Anamarija Lampic haben die vorletzte Etappe bei der Tour de Ski der Langläufer gewonnen. Beim Klassik-Sprint in Val di Fiemme schaffte es Sebastian Eisenlauer am Samstag als bester Deutscher ins Halbfinale, wurde dort dann aber nur Sechster und Letzter. Katharina Hennig - am Freitag Dritte über zehn Kilometer - scheiterte bei den Frauen im Viertelfinale.