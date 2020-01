Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.20

Geiger bei Innsbruck-Quali auf Rang drei - Lindvik wieder vorne

INNSBRUCK (dpa) - Skispringer Karl Geiger hat seine starke Form auch auf der dritten Station der Vierschanzentournee bestätigt. Bei der Qualifikation von Innsbruck wurde der 26 Jahre alte Allgäuer am Freitag mit einem Sprung auf 131,5 Meter Dritter. Der Quali-Sieg am Bergisel ging an Garmisch-Gewinner Marius Lindvik aus Norwegen, Geigers direkter Tournee-Rivale Ryoyu Kobayashi (130 Meter) belegte den fünften Rang. Auch Stephan Leyhe (10.), Markus Eisenbichler (12.), Constantin Schmid (15.), Pius Paschke (25.) und Moritz Baer (48.) sind dabei.

FC Bayern reist ohne Lewandowski und Coman nach Katar

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München muss ohne Torjäger Robert Lewandowski und Flügelstürmer Kingsley Coman in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde starten. Beide Fußball-Profis werden wie die verletzten Abwehrspieler Niklas Süle und Javi Martínez am Samstag nicht mit ins Trainingslager nach Katar reisen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Lewandowski wird in Absprache mit Trainer Hansi Flick nach seiner Leisten-Operation unmittelbar nach dem letzten Hinrundenspiel am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg erst am kommenden Dienstag seine Reha in München aufnehmen.

Lukas Nmecha kehrt von Wolfsburg zu Manchester City zurück

WOLFSBURG (dpa) - Lukas Nmecha wird den VfL Wolfsburg nach nur einem halben Jahr schon wieder verlassen. Der U21-Nationalspieler kehrt zu Manchester City in die englische Premier League zurück, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Der Verein von Trainer Pep Guardiola zog eine entsprechende Option und verlieh den Angreifer gleich an den englischen Zweitligisten Middlesbrough FC weiter.

Medien: Mark Uth vor Wechsel vom FC Schalke zum 1. FC Köln

KÖLN (dpa) - Der Wechsel des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Mark Uth vom FC Schalke 04 zum Bundesliga-Kontrahenten 1. FC Köln ist perfekt. «Es ist alles unterschrieben. Ein Leihvertrag bis zum 30. Juni 2020», sagte Uth-Berater Volker Struth am Freitag der «Bild». Demnach sollte der 28 Jahre alte Angreifer noch am Nachmittag den Laktattest mit seinen neuen Kollegen absolvieren. Uth ist bis 30. Juni 2022 vertraglich an den Revierclub gebunden, galt aber zuletzt als Wechselkandidat.

Fortuna Düsseldorf leiht Skrzybski von Schalke 04 aus

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat sich für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga mit Steven Skrzybski verstärkt. Der Offensivspieler wechselt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Schalke 04 zum Tabellen-16. Das teilten beide Vereine am Freitag mit. Das Leihgeschäft beinhaltet laut Information der Fortuna zudem eine Kaufoption. Der 27 Jahre alte Skrzybski hat bei den Schalkern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021.

Rätselhafter Zverev-Auftritt besiegelt Tennis-Niederlage beim ATP Cup

BRISBANE (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren um Spitzenspieler Alexander Zverev haben zum Auftakt des neuen ATP Cups eine Niederlage gegen Gastgeber Australien kassiert. Der 22-jährige Zverev verlor mit einem rätselhaften und am Ende peinlichen Auftritt am Freitag in Brisbane gegen Alex de Minaur 6:4, 6:7 (3:7), 2:6. Weil auch Jan-Lennard Struff zuvor gegen Nick Kyrgios den Kürzeren gezogen hatte, lag die deutsche Auswahl von Teamkapitän Boris Becker mit 0:2 zurück. Das abschließende Doppel wurde bedeutungslos.

Tour de Ski: Katharina Hennig mit starkem dritten Platz

VAL DI FIEMME (dpa) - Skilangläuferin Katharina Hennig hat bei der Tour de Ski mit Platz drei auf der drittletzten Etappe ihr bestes Resultat im Weltcup erreicht. Die Oberwiesenthalerin musste sich am Freitag im Massenstartrennen in klassischer Technik über zehn Kilometer im Schlussspurt nur der Norwegerin Astrid Uhrenholdt Jacobsen und der Schwedin Ebba Andresson geschlagen geben. Hennig hatte im italienischen Val di Fiemme in einer siebenköpfigen Spitzengruppe über weite Strecken das Tempo mitbestimmt.

Eiskunstläufer Fentz holt dritten deutschen Meistertitel

OBERSTDORF (dpa) - Zum dritten Mal in Serie hat Paul Fentz bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf den Titel gewonnen. Mit einer überzeugenden Kür am Freitag verdrängte der 27 Jahre alte Berliner seinen Berliner Vereinskollegen Thomas Stoll von Platz eins. Stoll hatte nach dem Kurzprogramm in Führung gelegen und fiel noch auf Rang drei. Zweiter wurde Jonathan Heß aus Mannheim.

Ghana stellt Trainer seiner Fußball-Nationalteams frei

ACCRA (dpa) - Der ghanaische Fußball-Verband (GFA) hat die Trainerteams aller seiner Nationalmannschaften freigestellt. Dies geschehe mit sofortiger Wirkung und betreffe sowohl die Männer- als auch Frauenteams, hieß es in einer Mitteilung auf der Website des Verbands. Gründe wurden in dem knappen Beitrag nicht genannt. Nach einem Korruptionsskandal hatte der im vergangenen Oktober neu gewählte Verbandspräsident Kurt Okraku gesagt, er wolle den ghanaischen Fußball wieder auf Kurs bringen.

Grubauer und Avalanche siegen im Spitzenspiel der NHL

DENVER (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche das Topspiel der NHL gegen die St. Louis Blues gewonnen. Dem Team aus Denver gelang am Donnerstagabend (Ortszeit) beim 7:3 gegen den Meister der nordamerikanischen Profiliga nach drei Niederlagen nacheinander wieder ein Sieg. Grubauer parierte 24 von 27 Schüssen. Derweil verlor Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers. bei den Buffalo Sabres mit 2:3. Draisaitl gelang sein 40. Assist in dieser Saison. Dominik Kahun verlor mit den Pittsburgh Penguins gegen die San Jose Sharks mit 2:3.

NBA: Neuer Saisonbestwert für Kleber bei Mavericks-Sieg

DALLAS (dpa) - Dank eines neuen Saisonbestwerts von Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihren Negativlauf beendet. Nach zwei Niederlagen gewannen die Texaner am Donnerstag (Ortszeit) zu Hause mit 123:111 gegen die Brooklyn Nets. Kleber erzielte in knapp 31 Minuten 18 Punkte. Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder gewann mit 109:103 bei den San Antonio Spurs. Schröder war mit 19 Punkten der zweitbeste Schütze seiner Mannschaft.