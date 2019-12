Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.19

Aus Hoffenheim nach Stuttgart: Matarazzo Nachfolger von Tim Walter

STUTTGART (dpa) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat den in der breiten Öffentlichkeit nahezu unbekannten Trainer Pellegrino Matarazzo als Nachfolger des entlassenen Tim Walter verpflichtet. Wie der VfB eine Woche nach der Trennung von Walter am Montag mitteilte, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2021. Der fast zwei Meter große Mann mit amerikanischem und italienischem Pass war in den vergangenen beiden Jahren Co-Trainer beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und arbeitete davor lange im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. In Stuttgart soll er den Tabellendritten der 2. Liga zum Aufstieg führen. Das erste Spiel ist am 29. Januar gegen den 1. FC Heidenheim.

DFB-Boss: Stehplatztickets bei Länderspiel gegen Italien in Nürnberg

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Präsident Fritz Keller hat für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien angekündigt, dass es Stehplätze zu einem günstigen Preis gibt. Dies sagte der 62 Jahre alte Freiburger in einem Beitrag für den «Kicker» (Montag). «Denn Fußball ist für jeden da. Und muss für jeden erschwinglich sein», erklärte Keller. Der Deutsche Fußball-Bund nehme das Anliegen aus Fankreisen ernst und er sei der UEFA sehr dankbar, dass sie bei einem ersten Test mit Stehplätzen zugestimmt habe.

Rückkehr in Assistenten-Rolle für Flick «nicht vorstellbar»

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Trainer Hansi Flick will bei den Münchnern nach seiner Beförderung zum Chefcoach nicht wieder in die Assistenten-Rolle zurückkehren. «Ich kann mir vieles vorstellen, aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen», sagte Flick dem «Kicker» (Montag). Der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw hatte die Mannschaft nach der Trennung von Niko Kovac Anfang November übernommen und war nach dem letzten Hinrunden-Spiel «mindestens» bis zum Saisonende» als Cheftrainer bestellt worden.

Zabrze und Chicago nach Medienbericht an Podolski interessiert

KOBE (dpa) - Ex-Nationalspieler Lukas Podolski könnte seine Karriere auch nach dem Ende seines derzeit noch bis Ende Januar laufenden Vertrages bei Vissel Kobe in Japan fortsetzen. Nach Informationen des «Kölner Stadt-Anzeigers» haben Chicago Fire - der Ex-Club seines Kumpels Bastian Schweinsteiger - und Gornik Zabrze aus Podolskis polnischer Heimat starkes Interesse am 34-Jährigen. Zudem werden auch CF Monterrey aus Mexiko und Flamengo Rio de Janeiro als mögliche neue Arbeitgeber Podolskis genannt, der am Neujahrstag die Chance auf eine weitere Trophäe hat. Am 1. Januar (6.35 Uhr/MEZ) trifft Podolski mit Kobe und seinem Coach Thorsten Fink im japanischen Pokalfinale auf Kashima Antlers.

Skispringer Freitag bei Vierschanzentournee ausgestiegen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Für Team-Weltmeister Richard Freitag ist die 68. Vierschanzentournee der Skispringer vorzeitig beendet. Der 28 Jahre alte Sachse wird wegen Formschwäche schon bei der zweiten Station in Garmisch-Partenkirchen an Neujahr (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) nicht mehr an den Start gehen, wie Bundestrainer Stefan Horngacher am Montagmorgen mitteilte. Freitag war in Oberstdorf nur 59. in der Qualifikation geworden und hatte den Wettkampf daher verpasst.

Einschaltquoten: Millionenmarke bei Darts-WM 2020 erstmals geknackt

LONDON (dpa) - Die Viertelfinals bei der Darts-Weltmeisterschaft in London haben dem TV-Sender Sport1 am Sonntag erstmals in diesem Jahr eine Einschaltquote von über einer Million Zuschauer beschert. Sowohl am Nachmittag als auch am Abend schalteten in der Spitze bis zu 1,04 Millionen Menschen ein, wie der Sender am Montag mitteilte. 630 000 Zuschauer sahen am Abend durchschnittlich zu. Das WM-Finale sahen in den vergangenen Jahren meist deutlich über eine Million Zuschauer. In diesem Jahr findet das Endspiel im Alexandra Palace an Neujahr (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) statt.

Tönnies will Afrika-Projekte der Kindernothilfe unterstützen

GELSENKIRCHEN (dpa) - Schalke-Boss Clemens Tönnies will nach seinen vielfach als rassistisch eingestuften Äußerungen Afrika-Projekte der Kindernothilfe unterstützen. Nach Beratung mit Jürgen Borchardt, dem Finanz-Vorstand des Kinderhilfswerks, habe Tönnies nach einem «Bild»-Bericht (Montag) entschieden, in Tansania, Sambia, Ruanda und Uganda ein länderübergreifendes Frauen-Netzwerk aufzubauen. Mädchen und Frauen sollten so in ihrer zentralen Zukunftsrolle für Afrika gestärkt werden. «Da, wo's wehtut, will ich im Stillen helfen», sagte Tönnies der Zeitung. «Ich rufe alle auf, Afrika zu unterstützen - diesem wunderbaren Kontinent und seinen wunderbaren Menschen zu helfen.»

Berater: Sturmtalent Ragnar Ache wechselt im Sommer nach Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Transfer von Stürmer Ragnar Ache von Sparta Rotterdam zu Eintracht Frankfurt ist nach Angaben seines Beraters Godwin Falix perfekt. «Die Clubs sind sich einig», sagte Falix der niederländischen Tageszeitung «AD» (Montag). Es gehe jetzt nur noch um ein paar kleinere Details zwischen der Eintracht und Ache. Der 21-jährige Fußballprofi soll allerdings erst im Sommer zum hessischen Bundesligisten wechseln und dort einen Fünfjahresvertrag erhalten. Die Rückrunde soll der deutsche U21-Nationalspieler noch in Rotterdam absolvieren. Die Eintracht könne dies «gegenwärtig nicht bestätigen», sagte ein Sprecher.