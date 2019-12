Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.19

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund verpflichtet das 19 Jahre alte Sturmtalent Erling Haaland von RB Salzburg. Der von zahlreichen Topclubs umworbene Norweger unterschrieb am Sonntag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Die Transfersumme soll dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro liegen. Der 1,94 Meter lange Angreifer reist am 3. Januar mit dem Team ins Trainingslager, wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte.

BERLIN (dpa) - Der von Hertha BSC umworbene Schweizer Fußball- Nationalspieler Granit Xhaka stand bei der Partie des FC Arsenal gegen den FC Chelsea nicht im Kader. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler verpasse das Londoner Derby am Sonntag (15.00 Uhr) wegen einer Krankheit, begründete Arsenal vor Anpfiff via Twitter. Xhaka hatte nach Angaben seines Beraters den Londoner Club um die Freigabe für einen Wechsel zu den Berlinern gebeten.

HONOLULU (dpa) - Nach der Verletzung von Tennis-Ass Angelique Kerber beim Einladungsturnier auf Hawaii hat ihr Manager mit Blick auf die nächsten Turniere in Australien Entwarnung gegeben. «Angelique Kerber wird wie geplant Anfang Januar in Brisbane und Adelaide an den Start gehen», teilte Aljoscha Thron am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die beste deutsche Tennisspielerin hatte sich am Samstag beim Aufwärmen vor dem Finale der Hawaii Open verletzt und konnte zum Endspiel nicht antreten.

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der SC Magdeburg mischt im Titelkampf der Handball-Bundesliga nach dem sechsten Sieg in Serie weiter kräftig mit. Dank des mühelosen 34:27 (18:14) gegen die HSG Wetzlar schloss der SCM vor der EM-Pause mit 30:10 Zählern zum punktgleichen Meister SG Flensburg-Handewitt auf. Das Führungsduo THW Kiel und TSV Hannover-Burgdorf war erst am Sonntagnachmittag gefordert. Auch die Füchse Berlin bleiben nach dem 33:32 (13:16) beim TVB Stuttgart mit 28:12 Punkten als Fünfter oben dran. Der Tabellensiebte MT Melsungen (25:15) wahrte mit einem 30:25 (14:11) beim HC Erlangen seine Mini-Chance. Im Tabellenkeller feierte der Vorletzte Eulen Ludwigshafen einen wichtigen 24:23 (13:10)-Erfolg gegen Frisch Auf Göppingen und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

BORMIO (dpa) - Der einzige deutsche Starter Romed Baumann hat bei der Kombination in Bormio den 13. Platz belegt. Nach Rang 14 im Super-G zeigte der aus Österreich nach Deutschland gewechselte Routinier am Sonntag einen soliden Slalom und hatte am Ende 3,97 Sekunden Rückstand auf Gewinner Alexis Pinturault aus Frankreich. Rang zwei ging etwas überraschend an den Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der damit auch die Führung im Gesamtweltcup übernahm und nach dem letzten Weltcup des Jahres 20 Punkte Vorsprung auf Verfolger Dominik Paris hat. Dritter in der ersten Kombination des Winters wurde der Schweizer Loic Meillard.

LIENZ (dpa) - Im letzten Weltcup-Rennen des Jahres haben die deutschen Skirennfahrerinnen die Podestplätze nur knapp verpasst und den Aufschwung im Team untermauert. Beim 64. Weltcup-Sieg von Rekordfrau Mikaela Shiffrin aus den USA belegte Christina Ackermann am Sonntag im Slalom von Lienz als beste Deutsche Rang fünf. In ihrem 100. Weltcup-Rennen hatte Ackermann 0,19 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Lena Dürr kam auf Platz sechs. Da auch Marlene Schmotz (11.), Marina Wallner (20.) und Jessica Hilzinger (21.) in die Top 30 kamen, sammelten erstmals seit fast drei Jahren wieder fünf DSV-Fahrerinnen in einem Damen-Slalom Weltcup-Punkte. Zweiter hinter Shiffrin wurde Petra Vlhova aus der Slowakei vor der Schweizerin Michelle Gisin.

LENZERHEIDE (dpa) - Die Slowenin Anamarija Lampic und der im Langlauf-Weltcup führende Norweger Johannes Klaebo haben die Freistil-Sprints bei der Tour de Ski im Schweizer Lenzerheide gewonnen. Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sofie Krehl (Oberstdorf) erreichten am Sonntag die Runde der besten 24, scheiterten im Kampf um die Halbfinalteilnahme aber.

MOSKAU (dpa) - Acht Siege, sieben Remis, keine einzige Niederlage: Dominator Magnus Carlsen hat sich zum dritten Mal nach 2014 und 2015 den Weltmeistertitel im Schnellschach gesichert. Der 29 Jahre alte Norweger schloss das Turnier in Moskau am Samstagabend mit 11,5 Punkten ab, setzte sich souverän vor einem Trio durch und hält nun weiter die drei wichtigsten Titel: Champion des Weltverbands FIDE sowie im Schnell- und Blitzschach.