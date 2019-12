Written by: Redaktion DER FARANG | 28/12/2019

Shiffrin holt 63. Weltcup-Sieg - Rebensburg patzt und wird 14.

LIENZ (dpa) - Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat erstmals seit vier Jahren wieder ein Kalenderjahr ohne Weltcup-Sieg im Riesenslalom abgeschlossen. In Lienz patzte die Olympiasiegerin von 2010 am Samstag im ersten Durchgang und konnte im zweiten Lauf mit am Ende Rang 14 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Den Sieg holte sich überlegen Mikaela Shiffrin aus den USA vor Marta Bassino aus Italien (+1,36 Sekunden) und Katharina Liensberger aus Österreich (+1,82). Die 24-Jahre alte Olympiasiegerin ist mit nun 63 ersten Plätzen im Weltcup alleine auf Platz zwei der ewigen Bestenliste bei den Damen.

Paris gewinnt auch zweite Abfahrt in Bormio - Dreßen verzichtet

BORMIO (dpa) - Ohne den angeschlagenen Thomas Dreßen haben die deutschen Skirennfahrer bei der Weltcup-Abfahrt in Bormio die vorderen Plätze klar verpasst, aber allesamt Punkte gesammelt. Josef Ferstl kam mit 2,50 Sekunden Rückstand auf den erneut nicht zu bezwingenden Sieger Dominik Paris aus Südtirol auf den 21. Platz. Andreas Sander belegte am Samstag Rang 26. Dominik Schwaiger wurde 27., Romed Baumann kam auf Platz 30. Der Schweizer Urs Kryenbühl machte mit 0,08 Sekunden Rückstand den ersten Podestplatz seiner Karriere perfekt. Dritter wurde sein Landsmann Beat Feuz.

Darts-Manager von Moltke: «Olympia für mich Verbrechen am Athleten»

LONDON (dpa) - Der deutsche Darts-Manager Werner von Moltke hat die olympische Bewegung heftig kritisiert und sieht mögliche Bemühungen seiner Sportart zur Aufnahme bei den Olympischen Spielen kritisch. «Ich glaube, dass es nicht passen würde. Wir brauchen es nicht, es ist nicht notwendig», sagte der Geschäftsführer der PDC Europe der Deutschen Presse-Agentur in London. Weitere große Sportarten und Ligen wie Fußball, die Formel 1, der Motorsport allgemein oder die Basketball-Liga NBA funktionierten auch ohne Olympia prächtig, fügte der 49-Jährige an.

Ajax will Bayern-Kandidat ten Hag nicht im Sommer freigeben

AMSTERDAM (dpa) - Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam will den beim FC Bayern hoch im Kurs stehenden Erik ten Hag entgegen früheren Berichten nicht im kommenden Sommer vorzeitig freigeben. «Die Tür bleibt vorläufig geschlossen», sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars der niederländischen Zeitung «De Telegraaf» (Samstag). Im Herbst hatte Overmars noch angedeutet, dem 49-jährigen Coach bei einem entsprechenden Wechsel-Angebot keine Steine in den Weg legen zu wollen. Jetzt sagte er der Zeitung: «Ihn lasse ich mit Sicherheit nicht gehen, obwohl ich weiß, dass große europäische Spitzenklubs ihn auf dem Zettel haben.»

Medien: Werder Bremen will Abwehrspieler Vestergaard ausleihen

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen will sich für den Abstiegskampf verstärken. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Tabellen-17. an Abwehrspieler Jannik Vestergaard interessiert. Der 27 Jahre alte Däne, der derzeit beim englischen Premier-League- Club FC Southampton unter Vertrag steht, soll demnach bis zum Saison-Ende ausgeliehen werden und die in der Vorrunde mit 41 Gegentore schlechteste Bundesliga-Defensive stabilisieren. Vestergaard spielte bereits von Januar 2015 bis Sommer 2016 an der Weser und wurde dort zum Führungsspieler.

Barça-Profi Vidal verklagt eigenen Club auf Zahlung von 2,4 Millionen

BARCELONA (dpa) - Fußball-Profi Arturo Vidal vom FC Barcelona hat seinen eigenen Club auf Zahlung von ausstehenden Prämien und Boni in Höhe von 2,4 Millionen Euro verklagt. Der frühere Bayern-Spieler bestätigte während seines Urlaubs in seinem Heimatland Chile entsprechende Medienberichte. «Ich finde es ungerecht, dass dieses Geld nicht bezahlt wurde», sagte er dem chilenischen Radiosender ADN. Um die Sache kümmerten sich aber seine Anwälte. Er wolle dazu nichts weiter sagen, betonte der defensive Mittelfeldmann. Der FC Barcelona reagierte am Samstag derweil mit der Erklärung, Vidal habe alle ihm für die Saison 2018/19 zustehenden Zahlungen erhalten.

Tennis-Ass Kerber siegt mit neuem Coach Kindlmann auf Hawaii

HAWAII (dpa) - Angelique Kerber ist mit einem Erfolg in die neue Tennis-Saison gestartet. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Freitag (Ortszeit) bei den Hawaii Open mit 6:1, 7:6 (7:2) gegen die Japanerin Misaki Doi durch. Für die Nummer 20 der Welt ist das Gastspiel im Urlaubsparadies der erste Auftritt mit ihrem neuen Trainer Dieter Kindlmann. Kerber trifft bei dem Einladungsturnier nun im Finale auf die Amerikanerin Danielle Collins.

Basketball-Nationalspieler Schröder mit 24 Punkten von der Bank

CHARLOTTE (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder den fünften Sieg im sechsten Spiel in der nordamerikanischen Eliteliga NBA eingefahren. OKC setzte sich am Freitagabend mit 104:102 nach Verlängerung bei den Charlotte Hornets durch und belegt im Westen den siebten Rang. Schröder kam von der Bank und war mit 24 Punkten der zweitbeste Werfer seiner Mannschaft. Die Boston Celtics um Daniel Theis gewannen mit 129:117 gegen die Cleveland Cavaliers. Für den Zweiten der Eastern Conference war es der fünfte Sieg nacheinander.

Rieders Flames ziehen an Draisaitl und den Oilers vorbei

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Calgary Flames das deutsche Duell gegen Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers gewonnen. Die Flames setzten sich am Freitagabend (Ortszeit) auswärts mit 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) durch und ziehen dank des Sieges an den Oilers in der Pacific Division vorbei. Rieder gab in knapp 15 Minuten zwei Schüsse ab, war aber an keinem Treffer der Gäste beteiligt. Draisaitl agierte ebenfalls unauffällig und stand 21 Minuten auf dem Eis.