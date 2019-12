Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.19

Mönchengladbach und Nürnberg trauern um Hans-Jörg Criens

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Nürnberg trauern um Hans-Jörg Criens. Wie der Fußball-Bundesligist aus Mönchengladbach am Freitag bestätigte, starb der ehemalige Stürmer am 2. Weihnachtstag im Alter von 59 Jahren unerwartet. Darüber hatte die «Bild»-Zeitung zuvor berichtet. Der in Neuss geborene Criens bestritt in den 80er- und 90er Jahren insgesamt 290 Bundesliga-Spiele für Mönchengladbach. Mit 92 Treffern ist er der drittbeste Torschütze der Borussia hinter Jupp Heynckes und Herbert Laumen.

Berater: Granit Xhaka und Hertha BSC sind sich einig

BERLIN (dpa) - Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka hat nach Angaben seines Beraters den FC Arsenal um die Freigabe für einen Wechsel zu Hertha BSC gebeten. «Wir sind uns mit Hertha einig», zitierten die «Bild» und die Schweizer Boulevardzeitung «Blick» den Manager des 27 Jahre alten Profis am Freitag. «Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln», sagte José Noguera dem «Blick». Arsenal sei über alle Schritte informiert. Nach Informationen beider Blätter geht es noch um die Ablösesumme.

Medien: Leipzig vor Verpflichtung von PSG-Talent

PARIS (dpa) - RB Leipzig steht offenbar vor der Verpflichtung des französischen Abwehrtalents Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain. Nach einem Bericht der der Zeitung «Le Parisien» will der Herbstmeister der Fußball-Bundesliga den 17 Jahre alten Innenverteidiger von Sommer 2020 an unter Vertrag nehmen. Kouassi, der im Dezember drei Profi-Einsätze im Team von Thomas Tuchel bestritten hat, kann ablösefrei wechseln.

Medien: Deutscher EM-Gegner Portugal bezieht Quartier in Budapest

LISSABON (dpa) - Deutschlands Gruppengegner Portugal bezieht Medienberichten zufolge sein EM-Stammquartier in Budapest. Superstar Cristiano Ronaldo und seine Mannschaft bestreiten am 16. Juni ihr Eröffnungsspiel in Gruppe F gegen einen noch nicht feststehenden Gegner in Ungarns Hauptstadt und dort auch ihr letztes Gruppenspiel am 24. Juni gegen Frankreich. Am 20. Juni empfängt Joachim Löws Team den portugiesischen Titelverteidiger in München. Von der Quartierwahl berichteten «A Bola» und «Record». Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Dreßen in Bormio auf Rang neun - Paris gewinnt zum dritten Mal

BORMIO (dpa) - Thomas Dreßen ist mit einem Top-Ten-Ergebnis aus der kurzen Weihnachtspause gekommen. Deutschlands bester Abfahrer belegte beim Weltcup im italienischen Bormio am Freitag Rang neun. Zu den Podestplätzen fehlten ihm etwas mehr als eine Sekunde. Den Sieg holte sich Dominik Paris aus Südtirol. Er war 0,39 Sekunden schneller als Beat Feuz aus der Schweiz und ist in Bormio nun seit drei Abfahrten unbesiegt. Dritter wurde Matthias Mayer aus Österreich.

Biathlet Lesser erkrankt - Dahlmeier läuft zum Abschied mit Nawrath

GELSENKIRCHEN (dpa) - Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier kann bei ihrer Abschiedsparty auf Schalke nicht mit Erik Lesser starten. Der 31 Jahre alte Oberhofer ist erkrankt und musste für das Spektakel an diesem Samstag absagen. Das teilte Stefan Schwarzbach, der Sprecher des Deutschen Skiverbandes, am Freitag mit und bestätigte damit einen Bericht der ARD-«Sportschau». Für Ex-Weltmeister Lesser wird Philipp Nawrath mit Laura Dahlmeier beim allerletzten Rennen ihrer Karriere starten.

Tennisprofi Federer denkt an Karriereende: «Sehr real»

BERLIN (dpa) - Tennisprofi Roger Federer (38) geht offensiv mit dem Gedanken an sein Karriereende um. «Ich will ihn gar nicht verjagen», sagte der Weltranglisten-Dritte im Interview der «Welt» (Freitag). «Dieser Gedanke ist doch Teil des ganzen Prozesses und meines derzeitigen Lebens. Er ist sehr real.» Dank dieses Gedankens empfinde er «vor allem Dankbarkeit für all das, was ich erleben durfte». Wenn er gefragt werde, wann er genau aufhöre, antworte er: «Ich habe keine Ahnung.»

Trabrennfahrer Michael Nimczyk gewinnt neunten Goldhelm

DINSLAKEN (dpa) - Trabrennfahrer Michael Nimczyk ist der Gewinn seines neunten Goldhelms nicht mehr zu nehmen. Vor dem Saisonabschluss am 31. Dezember in Dinslaken führt der 33 Jahre alte Champion aus Willich am Niederrhein die Wertung um die Trophäe für den besten deutschen Berufsfahrer mit 159 Siegen uneinholbar an. Josef Franzl (Sauerlach) rangiert mit bislang 68 Siegen auf dem zweiten Platz.