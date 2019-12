Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.19

Bericht: Tuchel-Assistent Löw möglicher Trainer-Kandidat in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart soll bei der Suche nach einem neuen Trainer laut Informationen der «Stuttgarter Zeitung» (Dienstag-Ausgabe) auch Zsolt Löw im Blick haben. Der Ex-Profi arbeitet derzeit als Assistenzcoach des einstigen Dortmunder Coaches Thomas Tuchel beim französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain. Einen konkreten Kontakt habe es bisher aber weder zu Löw noch zu anderen möglichen Kandidaten gegeben, hieß es weiter. Der VfB hatte am Montagabend die Trennung vom bisherigen Trainer Tim Walter bekanntgegeben, der erst im Sommer aus Kiel gekommen war.

Sepp Maier: Nübel-Verpflichtung für Bayern nicht notwendig

BERLIN (dpa) - Torwart-Legende Sepp Maier hat sich kritisch über einen möglichen Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern geäußert. Der Weltmeister von 1974 und langjährige Münchner Stammkeeper sagte in der «Bild»-Zeitung (Dienstag-Ausgabe), er finde eine Verpflichtung von Nübel überhaupt nicht notwendig. Maier verwies darauf, dass Manuel Neuer seiner Meinung nach noch drei bis vier Jahre spielen könne und die Bayern genug gute Torhüter in ihren Reihen hätten. «Der nächste Ärger ist programmiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Manuel gefällt», sagte der 75-Jährige. Nübel sei zudem zu schade für die Ersatzbank.

Sportdirektor Eberl: «Wollen in der Bundesliga etwas Großes schaffen»

DÜSSELDORF (dpa) - Nach der besten Hinrunde von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 40 Jahren hofft Sportdirektor Max Eberl auch auf ein erfolgreiches Ende der Saison. «In einem extrem ausgeglichenen Wettbewerb auf dem zweiten Platz zu überwintern, nachdem man viel Neues integrieren musste, ist eine sehr, sehr gute Leistung. Nun wollen wir in der Bundesliga etwas Großes schaffen, um vielleicht nächste Saison wieder in Europa zu spielen», sagte Eberl dem Onlineportal «rp-online».

Netzer lobt Leverkusener Havertz: «Er wird es machen»

DÜSSELDORF (dpa) - Der frühere Welt- und Europameister Günter Netzer traut Kai Havertz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen eine große Karriere zu. «Er ist ein toller und sehr intelligenter Spieler. In jeder Aktion hat er etwas Vernünftiges vor. Das muss nicht alles gelingen, aber der Ansatz ist der richtige», sagte der 75-Jährige dem Nachrichtenportal «t-online.de». Der 20-jährige Havertz sei nicht der klassische Spielmacher wie zu seinen Zeiten, meinte Netzer. «Die Zeit damals war sehr schön, es waren teilweise große Spieler, die Mannschaften geführt haben und Spiele entschieden haben. Die heutige Zeit lässt das nicht zu.»

Chelsea-Trainer Lampard sichert Rüdiger Unterstützung zu

LONDON (dpa) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea hat nach rassistischen Rufen gegen ihn Zuspruch durch seinen Trainer Frank Lampard erhalten. Der Coach des Londoner Premier-League-Clubs sagte bereits am Montag vor Journalisten, er werde sich die Zeit nehmen und Rüdiger sagen, dass er ihn unterstütze. Fans von Tottenham Hotspur hatten Rüdiger bei Chelseas 2:0-Erfolg am Wochenende mehrfach rassistisch beleidigt. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler hatte dies dem Schiedsrichter gemeldet und danach per Twitter geschrieben, er hoffe auf die baldige Ergreifung der Täter. Zudem bedankte sich Rüdiger für den Zuspruch vieler Tottenham-Fans.

Bundestrainer Prokop optimistisch für EM: «Lust nach einer Medaille»

LEIPZIG (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop sieht sein Team trotz vieler Ausfälle für die EM in Norwegen, Österreich und Schweden gut für den Kampf um einen Top-Platz aufgestellt. «Ich spüre bei der Mannschaft zu 100 Prozent die Gier und Lust nach einer Medaille. Aber die können sieben, acht andere Mannschaften auch gewinnen», sagte der 41-Jährige der «Leipziger Volkszeitung» (Dienstag). «Es ist unser Ziel, wie bei der Heim-WM das Halbfinale zu erreichen. Aber wir haben gemeinsam den nächsten Schritt noch nicht vollenden können, das wollen wir schaffen.» Bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr hatte die deutsche Auswahl knapp das Spiel um Platz drei gegen Frankreich verloren.

Wie Nowitzki: NBA-Profi Schröder als Spieler der Woche ausgezeichnet

OKLAHOMA CITY (dpa) - Nationalspieler Dennis Schröder hat als erster deutscher Basketballprofi seit Dirk Nowitzki eine besondere Ehre in der NBA erhalten. Der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder wurde zum besten NBA-Spieler der Woche in der Western Conference gekürt. Dies gelang zuletzt dem inzwischen zurückgetretenen Nowitzki im April 2014 mit den Dallas Mavericks. Schröder führte die Thunder in der vergangenen Woche mit durchschnittlich mehr als 25 Punkten und sechs Assists zu vier Siegen, Oklahoma City liegt im Westen bislang mit einer positiven Bilanz überraschend auf Playoffkurs.

NHL: Draisaitl verliert mit Edmonton gegen Vancouver

VANCOUVER (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Oilers zogen am Montag (Ortszeit) im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks mit 2:4 den Kürzeren. Der 24 Jahre alte Draisaitl bereitete das zwischenzeitliche 2:1 durch Oscar Klefbom in der 24. Minute vor. Für den Kölner war es der 39. Assist der laufenden Spielzeit.

Russlands Olympia-Komitee: Einspruch gegen Wada-Sanktionen am Freitag

MOSKAU (dpa) - Russland wird nach Angaben seines Nationalen Olympischen Komitees bis Freitag Einspruch gegen die neuen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada einlegen. Der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada soll das Schreiben bis dahin aufsetzen, sagte NOK-Chef Stanislaw Posdnjakow am Dienstag in Moskau. Das Rusada-Aufsichtsgremium hatte den Einspruch bereits am Donnerstag beschlossen. Russland werde sich von der Schweizer Wirtschaftskanzlei Schellenberg Wittmer vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas vertreten lassen, sagte Podnjakow.

Hawaii-Siegerin Anne Haug: Dopingsünder für immer bannen

BERLIN (dpa) - Triathletin Anne Haug hat sich für einen strikten Umgang mit Dopingsündern ausgesprochen. «Wer im Sport absichtlich betrügt, sollte für immer gebannt werden», sagte die diesjährige Siegerin der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Dienstag-Ausgabe). Sie lege beim Triathlon für keinen die Hand ins Feuer. «Diese Naivität habe ich inzwischen leider verloren, aber ich kann für mich sprechen und mich guten Gewissens an die Startlinie stellen und sagen: Ich bin sauber! Und wenn ich Hawaii gewinnen kann, dann ist es möglich, Hawaii sauber zu gewinnen», betonte die 36-Jährige aus Bayreuth.

Profiboxer Feigenbutz kämpft im Februar in den USA um WM-Titel

BERLIN (dpa) - Der deutsche Profiboxer Vincent Feigenbutz erhält im neuen Jahr die Chance auf einen Weltmeistertitel. Der Karlsruher kämpft am 15. Februar in Nashville um den Supermittelgewichtsgürtel des Weltverbandes IBF. Gegner des 24-Jährigen ist dann Lokalmatador Caleb Plant, wie der Sauerland-Boxstall auf seiner Homepage mitteilte. Der 27-jährige Amerikaner ist seit Jahresanfang Inhaber des Titels und geht mit einer makellosen Bilanz von 19 Siegen aus 19 Kämpfen in das Duell in seiner Heimatstadt. Feigenbutz war von Juli 2015 bis Januar 2016 WBA-Interimsweltmeister im Supermittelgewicht und wird nun erstmals in den USA boxen.

Australian Open schütten 2020 Rekordpreisgeld aus

MELBOURNE (dpa) - Die Tennisprofis dürfen sich bei den Australian Open im Januar auf Preisgeld in Rekordhöhe freuen. Bei dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison in Melbourne gibt es insgesamt 71 Millionen australische Dollar (etwa 44 Millionen Euro) zu gewinnen, fast 14 Prozent mehr als 2019, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Mit Ausnahme der Einzel-Finals gebe es überall zweistellige prozentuale Zuwächse zwischen 13 und 33 Prozent, hieß es. Dieser Anstieg sei ein weiterer wichtiger Schritt, um die allerbesten Tennisspieler der Welt anzuziehen, sagte Craig Tiley, Turnierdirektor der Australian Open.

US-Open-Siegerin Andreescu muss Saisonstart verschieben

AUCKLAND (dpa) - Die US-Open-Siegerin Bianca Andreescu muss wegen einer Knieverletzung ihren Start in die neue Tennis-Saison verschieben. Die 19 Jahre alte Kanadierin sagte ihre Teilnahme am WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland vom 6. bis 12. Januar 2020 ab. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit und veröffentlichten ein Video der Weltranglisten-Fünften. «Ich muss jetzt wirklich das tun, was am besten für mein Knie ist», sagte Andreescu. Die Verletzung hatte sie sich Ende Oktober bei den WTA Finals in Shenzhen in ihrem Match gegen Karolina Pliskova zugezogen. Im vergangenen Jahr erreichte der Teenager in Auckland das Endspiel und verlor dort gegen Julia Görges aus Bad Oldesloe.