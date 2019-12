Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.19

Funkel bleibt bei Klassenerhalt bei Fortuna Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel erwartungsgemäß verlängert. Wie der Club am Montag mitteilte, verlängert sich der am 30. Juni 2020 endende Kontrakt im Falle des Klassenverbleibs um ein weiteres Jahr. Funkel arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf und hat die Mannschaft zunächst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt, dann in die Bundesliga geführt und dort mit dem zehnten Platz im ersten Jahr eine weitere Saison in der Erstklassigkeit gesichert.

Augsburger Gregoritsch wechselt auf Leihbasis zum FC Schalke

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der Wechsel von Michael Gregoritsch aus Augsburg zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist perfekt. Wie der Revierclub am Montag mitteilte, wird der 25 Jahre alte österreichische Nationalspieler vom Ligakonkurrenten bis zum 30. Juni 2020 ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler hatte schon im Sommer mit einem Wechsel zu Werder Bremen geliebäugelt, doch der Transfer war gescheitert.

Leverkusener Kevin Volland im Visier des FC Arsenal

DÜSSELDORF (dpa) - Der englische Premier-League-Club FC Arsenal hat den Fußball-Nationalspieler Kevin Volland als mögliche Verpflichtung im Visier. Wie der britische Nachrichtensender Sky Sports berichtet, sei der Stürmer von Bayer Leverkusen in den vergangenen Spielen von Arsenal-Scouts beobachtet worden. Es wurde spekuliert, dass der neue Coach Mikael Arteta ein großer Fan des deutschen Offensivspielers sei.

Formel-1-Team Ferrari verlängert Vertrag mit Leclerc bis 2024

MARANELLO (dpa) - Der Formel-1-Rennstall Ferrari hat den Vertrag mit Fahrer Charles Leclerc bis zum Ende der Saison 2024 verlängert. Das gab das Traditionsteam aus Maranello am Montag in einer Mitteilung bekannt. In der kommenden Saison fährt der 22 Jahre alte Monegasse Leclerc bei den Italienern weiterhin an der Seite des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel. Der Heppenheimer Vettel ist noch bis Ende des Jahres 2020 an die Scuderia gebunden.

Darts-WM für deutsche Spieler vorbei: Kurz scheitert an Humphries

LONDON (dpa) - Die Darts-Weltmeisterschaft in London ist für die deutschen Profis endgültig vorbei. Debütant Nico Kurz schied am Montag in der dritten Runde als letzter Teilnehmer aus. Der Hanauer verlor zu Beginn der Nachmittagssession im Alexandra Palace gegen Englands Luke Humphries mit 2:4. Zuvor hatte Kurz, der noch ohne Spitzname antritt, die Engländer James Wilson und Joe Cullen besiegt. Nach dem Aus von Max Hopp (3. Runde) und Gabriel Clemens (1. Runde) hat nun auch Kurz den Sprung in das nach Weihnachten beginnende Achtelfinale verpasst. In der Geschichte des Turniers war noch immer kein Deutscher in der Runde der letzten 16.

Schlaghand gebrochen: Huck sagt EM-Kampf gegen Briten Joyce ab

HANNOVER (dpa) - Der frühere Weltmeister Marco Huck kann wegen einer schweren Verletzung nicht um die Europameisterschaft im Schwergewicht boxen. Wie das Management des 35-Jährigen am Montag mitteilte, brach sich Huck im Training die rechte Schlaghand. Huck bekam vom Arzt vier Wochen Boxverbot erteilt, heißt es in der Mitteilung. Der Kampf am 11. Januar gegen den Briten Joe Joyce in der Tui-Arena in Hannover ist damit geplatzt.

Pünktlich vor Weihnachten: Box-Profi Felix Sturm ist auf freiem Fuß

KÖLN (dpa) - Box-Profi Felix Sturm ist in Freiheit. Der wegen Steuerhinterziehung, Verstoß gegen das Anti-Dopinggesetz und Körperverletzung angeklagte 40-Jährige verließ am Montag die Justizvollzugsanstalt Köln. Zuvor hatten seine beiden Verteidiger nach eigenen Angaben die vom Gericht festgesetzte Kaution von 300.000 Euro sowie den deutschen und den bosnischen Reisepass von Sturm bei Gericht hinterlegt und somit die vom Gericht gemachten Auflagen für eine Haftverschonung erfüllt.

Ehemalige Tennis-Spitzenspielerin Clijsters plant Comeback im März

STUTTGART (dpa) - Rund zwei Monate später als ursprünglich geplant will die ehemalige Weltranglisten-Erste Kim Clijsters auf die Tennis-Tour zurückkehren. Im mexikanischen Monterrey vom 2. bis 8. März werde sie erstmals wieder antreten, gab die 36 Jahre alte Belgierin am Montag in den sozialen Netzwerken bekannt. Anschließend will Clijsters die Turniere in Indian Wells und Charleston bestreiten.

Schröder feiert mit Oklahoma City vierten Sieg in Folge

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den vierten Sieg hintereinander gefeiert. Die Thunder besiegten am Sonntag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse die Los Angeles Clippers 118:112 (57:63). Der 26-jährige Braunschweiger erzielte starke 28 Punkte. Sein Mitspieler Shai Gilgeous-Alexander war mit 32 Zählern der Topscorer der Partie. OKC belegt den siebten Platz in der Western Conference.