Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.19

Hansi Flick bleibt mindestens bis Saisonende Trainer des FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Hansi Flick bleibt mindestens bis zum Saisonende Trainer des FC Bayern. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mit. «Ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option», hieß es zudem in der Vereinsmitteilung. Der ehemalige Bayern-Profi Flick war zu Saisonbeginn als weiterer Assistent von Niko Kovac zum deutschen Rekordmeister zurückgekehrt. Nach der Trennung von Double-Gewinner Kovac nach dem 1:5 Anfang November in Frankfurt wurde er zum Interimscoach befördert.

Bericht: Schalke-Torwart Nübel mit FC Bayern einig

GELSENKIRCHEN (dpa) - Torwart Alexander Nübel könnte im kommenden Sommer innerhalb der Bundesliga vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München wechseln. Nach «Bild»-Informationen soll sich der 23-Jährige mit dem deutschen Rekordmeister über einen Fünfjahresvertrag einig sein, wie die Zeitung am Sonntag online berichtete. Zuvor hatten die Schalker mitgeteilt, dass der ehemalige U21-Nationaltorwart den Bundesligisten am Saisonende verlässt. Die Bayern wollten den Bericht auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren.

Führungstrio erneut sieglos - Heidenheim schließt auf

DÜSSELDORF (dpa) - Für das Spitzentrio der 2. Fußball-Liga ist das Jahr ernüchternd zu Ende gegangen. Sowohl Herbst- und Wintermeister Arminia Bielefeld als auch die drei Punkte entfernten Verfolger Hamburger SV und der VfB Stuttgart blieben am letzten Spieltag vor der Winterpause erneut sieglos. Der 1. FC Heidenheim liegt nach dem hart erkämpften 3:1 (1:0) mit dem VfL Osnabrück nur noch einen Zähler von einem Aufstiegsrang entfernt. Der VfL Bochum verlor am Sonntag 2:3 (1:2) gegen Jahn Regensburg. Der SV Sandhausen kam im eigenen Stadion nicht über ein 2:2 (0:1) gegen Holstein Kiel hinaus.

Steinborn bei Hertha BSC Nachfolger von Torwarttrainer Köpke

BERLIN (dpa) - Max Steinborn wird als Nachfolger von Andreas Köpke neuer Torwarttrainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Wie die Berliner am Sonntag verkündeten, übernimmt der 31-Jährige den Posten im Team von Trainer Jürgen Klinsmann mit Beginn des kommenden Jahres am 1. Januar. Der Schritt ist nötig, da Bundestorwarttrainer Köpke dem Verein nur noch bis Ende des Jahres zur Verfügung steht.

Bremens Verteidiger Augustinsson erleidet Muskelfaserriss

KÖLN (dpa) - Werder Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson hat sich bei der 0:1-Niederlage am Samstag beim 1. FC Köln einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Augustinsson war bereits zu Beginn der Saison länger ausgefallen und hatte erst am 12. Spieltag seine erste Partie der laufenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga bestritten.

Bericht: Augsburger Gregoritsch vor Wechsel zum FC Schalke

GELSENKIRCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht nach Informationen der «Bild» vor einer Verpflichtung von Michael Gregoritsch. Der 25 Jahre alte österreichische Nationalspieler soll in der Winterpause zunächst für ein halbes Jahr vom Ligakonkurrenten FC Augsburg ausgeliehen werden. Eine Kaufoption soll nicht vorgesehen sein. Die Vereine wollten den Bericht am Sonntag nicht kommentieren.

Trainer Koschinat verlängert in Sandhausen bis 2022

SANDHAUSEN (dpa) - Trainer Uwe Koschinat hat wie erwartet seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen verlängert. Der 48-Jährige unterschrieb vorzeitig bis zum 30. Juni 2022, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Koschinats ursprünglicher Vertrag wäre zum Ende der Saison ausgelaufen. Koschinat war im Oktober 2018 zum SVS gekommen und hatte den Verein in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag zum Klassenverbleib geführt.

Kombinierer Riiber schlägt mit Sieg zurück - Geiger auf Rang drei

RAMSAU AM DACHSTEIN (dpa) - Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger ist zum Abschluss des Weltcups in Ramsau am Dachstein erneut auf das Podest gelaufen. Nach einem Sprung von der Normalschanze und dem Lauf über zehn Kilometer musste sich der Oberstdorfer am Sonntag als Dritter nur den beiden Norwegern Jarl Magnus Riiber und Jorgen Graabak geschlagen geben. Am Vortag hatte Geiger gewonnen.

Olympiasieger Peiffer Siebter beim fünften Saison-Sieg von Bö

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Die deutschen Biathleten haben im ersten Massenstart-Wettkampf der Saison am Sonntag im französischen Le Grand-Bornand eine ordentliche Leistung gezeigt. Beim fünften Saisonsieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö vor dem Franzosen Emilien Jacquelin und seinem Bruder Tarjei Bö war Olympiasieger Arnd Peiffer nach zwei Strafrunden als Siebter bester deutscher Skijäger. Johannes Kühn wurde 14. und Sprint-Sieger Benedikt Doll 16.

Herrmann Fünfte, Preuß Achte - Vierter Sieg in Serie für Eckhoff

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Biathletin Denise Herrmann ist beim Weltcup in Le Grand-Bornand im Massenstart als beste Deutsche auf Platz fünf gelaufen. Die Verfolgungsweltmeisterin leistete sich am Sonntag vier Schießfehler, Franziska Preuß musste zweimal in die Strafrunde und belegte über die 12,5 Kilometer Rang acht. Das letzte Weltcup-Rennen des Jahres gewann die Norwegerin Tiril Eckhoff.

Schmid nach Aufholjagd 13. in Alta Badia - Sieg an Kristoffersen

ALTA BADIA (dpa) - Alexander Schmid ist beim Riesenslalom von Alta Badia 13. geworden und hat sein bestes Ergebnis dieser Weltcup-Saison eingefahren. Der Sieg in den Südtiroler Dolomiten ging an Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen vor dem Franzosen Cyprien Sarrazin (+0,31 Sekunden) und Zan Kranjec aus Slowenien (+0,39). Stefan Luitz hatte durch einen großen Fehler im ersten Lauf die Qualifikation für das Finale verpasst.

Ex-Champion Brähmer holt Box-Titel und will WM-Kampf

HAMBURG (dpa) - Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer hat sich den Interkontinental-Titel des Box-Weltverbandes IBF im Supermittelgewicht gesichert und hofft auf eine weitere WM-Chance. Der 41 Jahre alte Schweriner besiegte in der Nacht zum Sonntag im Hamburger Kreuzfahrtterminal den Saarländer Jürgen Doberstein durch technischen K.o. in der siebten Runde.

Snowboarder Höflich Vierter bei Halfpipe-Weltcup

SECRET GARDEN (dpa) - Snowboarder Andre Höflich hat das erste Weltcup-Podest seiner Karriere nur knapp verpasst und in der Halfpipe den vierten Platz belegt. Im chinesischen Secret Garden musste sich der 22-Jährige am Sonntag nur dem dreimaligen Weltmeister Scotty James aus Australien und den beiden Japanern Yuto Totsuka und Ruka Hirano geschlagen geben.