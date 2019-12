Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.19

Erste Auswärtspleite für Bielefeld - HSV und VfB sieglos

DÜSSELDORF (dpa) - Herbstmeister Arminia Bielefeld hat im letzten Spiel des Jahres die erste Auswärtsniederlage der laufenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Ostwestfalen verloren am ersten Rückrunden-Spieltag 0:3 (0:2) beim FC St. Pauli und haben weiter 34 Punkte auf dem Konto. Auch die Verfolger Hamburger SV und VfB Stuttgart konnten nicht gewinnen. Der Zweite HSV (31 Punkte) kam am Samstag nicht über ein 2:2 (2:1) bei Darmstadt 98 hinaus, der punktgleiche Dritte Stuttgart spielte bei Hannover 96 ebenfalls 2:2 (0:1). Der FC Erzgebirge Aue (29) rückte dank eines 3:1 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth vorerst auf Rang vier vor.

Im Schneegestöber: Geiger holt ersten Saisonsieg für Kombinierer

RAMSAU AM DACHSTEIN (dpa) - Vinzenz Geiger hat den Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert. Der 22-Jährige setzte sich am Samstag in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Lauf durch. Der Oberstdorfer verwies im dichten Schneetreiben Dominator Jarl Magnus Riiber auf Rang zwei. Der Norweger hatte zuvor fünf Siege in fünf Rennen gefeiert. Fabian Rießle als Dritter, Eric Frenzel auf Rang vier und Manuel Faißt auf dem neunten Platz komplettierten das bisher stärkste deutsche Team-Ergebnis in diesem Winter.

Vier deutsche Biathleten beim Bö-Sieg in den Top-Elf

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Die deutschen Biathleten haben in der letzten Weltcup-Verfolgung des Jahres eine starke Leistung gezeigt. Im französischen Le Grand-Bornand wurde beim vierten Saisonerfolg des Norwegers Johannes Thingnes Bö Sprint-Sieger Benedikt Doll (3 Fehler) am Samstag Fünfter, Olympiasieger Arnd Peiffer (1), Simon Schempp (0) und Philipp Horn (1) belegten die Plätze neun, zehn und elf.

Biathlon-Verfolgung: Herrmann Sechste, Preuß Siebte

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Die Biathletinnen Denise Herrmann und Franziska Preuß haben ihren Aufwärtstrend auch in der letzten Weltcup-Verfolgung des Jahres fortgesetzt. Eine Woche nach dem Debakel in Hochfilzen war die Sprint-Fünfte Denise Herrmann am Samstag im französischen Le Grand-Bornand als Sechste beste deutsche Skijägerin. Franziska Preuß verbesserte sich über die zehn Kilometer von Sprint-Platz zwölf auf Rang sieben. Ihren neunten Weltcupsieg feierte die Norwegerin Tiril Eckhoff.

Früherer Skisprung-Weltmeister Severin Freund fällt für Tournee aus

ENGELBERG (dpa) - Der frühere Skisprung-Weltmeister und Team-Olympiasieger Severin Freund wird bei der Vierschanzentournee definitiv nicht an den Start gehen. Dies sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstagmorgen in Engelberg. Freund fand nach zwei aufeinanderfolgenden Kreuzbandrissen nicht mehr wirklich zu früherer Form zurück und hat noch immer mit den Nachwirkungen einer Meniskus-Operation sowie Rückenproblemen zu kämpfen. Im diesjährigen Weltcup-Winter hat Freund noch keinen Einsatz auf dem Konto.

Ex-Fußball-Nationalspieler Podolski mit Vissel Kobe im Pokal-Finale

KOBE (dpa) - Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe das Pokal-Finale in Japan erreicht. Der Club des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers gewann am Samstag im Halbfinale gegen Shimizu S-Pulse mit 3:1 (2:1). Der frühere Kölner Podolski saß auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. Das Endspiel findet am 1. Januar statt. Podolskis Vertrag in Kobe läuft am 31. Januar aus, die Zukunft des 130-maligen Nationalspielers ist offen.

Carlo Ancelotti übernimmt Trainerposten beim FC Everton

BERLIN (dpa) - Der frühere Bayern-Coach Carlo Ancelotti ist neuer Trainer des Premier-League-Clubs FC Everton. Zehn Tage nach seiner Beurlaubung beim italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel unterschrieb der 60-Jährige in England einen Vertrag bis Sommer 2024.

AC Florenz trennt sich von Trainer Montella

ROM (dpa) - Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry bekommt einen neuen Trainer. Sein Club AC Florenz trennte sich am Samstag von Coach Vincenzo Montella. Tags zuvor hatte Florenz zu Hause 1:4 gegen die AS Rom verloren - ohne Ribéry, der langfristig nach einer Operation am Sprunggelenk fehlt. Der frühere italienische Nationalspieler hatte im April den Club zum zweiten Mal übernommen, der 45-Jährige hatte Florenz bereits von 2012 bis 2015 gecoacht. Aber der Verein ist in der Serie A derzeit mit 17 Punkten aus 17 Spielen Tabellen-14.

Snowboardcrosser Berg wird Vierter bei Weltcup in Cervinia

CERVINIA (dpa) - Der deutsche Snowboardcrosser Paul Berg ist beim Weltcup von Cervinia Vierter geworden. Der 28-Jährige erreichte am Samstag im norditalienischen Aostatal das große Finale, verpasste dort aber knapp die Podiumsränge. Teamkollege Leon Beckhaus wurde Zwölfter. Der Sieg ging an den Italiener Lorenzo Sommariva.

Herren-Abfahrt in Gröden wegen anhaltender Niederschläge abgesagt

GRÖDEN (dpa) - Die für Samstag geplante Weltcup-Abfahrt in Gröden ist abgesagt worden. Bereits mehr als zwei Stunden vor dem geplanten Start entschieden die Organisatoren, das Rennen wegen zu viel Schnees auf der Strecke und anhaltender Schnee- und Regenfälle nicht zu starten.

Skicross-Weltcup in Innichen abgesagt: Dadurch Podium für Wilmsmann

INNICHEN (dpa) - Nach der alpinen Herren-Abfahrt in Gröden ist am Samstag auch das zweite Weltcup-Skirennen in den Südtiroler Dolomiten abgesagt worden. Wegen des vielen Neuschnees konnten die Skicrosser in Innichen nicht starten. Wegen der Absage kam das deutsche Team durch Florian Wilmsmann zum ersten Podestplatz dieses Winters: In die Wertung wird nämlich das Qualifikationsergebnis vom Freitag genommen, und da war der 23 Jahre alte Sportler vom Tegernsee Zweiter geworden.

NBA: Klebers Mavericks unterstreichen ihre Auswärtsstärke

PHILADELPHIA (dpa) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks den sechsten Auswärtssieg nacheinander geschafft. Die Texaner gewannen am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Philadelphia 76ers 117:98. Kleber kam auf zehn Punkte, drei Rebounds und zwei Assists. Eine starke Leistung zeigte auch Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder. Der Guard war beim 126:108-Heimerfolg gegen die Phoenix Suns mit 24 Punkten der zweitbeste Werfer seines Teams.

NHL: Kahun schlägt mit Pittsburgh Draisaitls Oilers

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Pittsburgh Penguins das deutsche Duell gegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers für sich entschieden. Beim 5:2-Auswärtssieg in der nordamerikanischen Eliteliga NHL legte Kahun am Freitagabend (Ortszeit) die zwischenzeitliche 1:0-Führung nach acht Minuten auf. Es war sein elfter Assist in dieser Saison.