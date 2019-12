Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.19

Nach langem Geduldsspiel: Dreßen Dritter im Super-G

GRÖDEN (dpa) - Thomas Dreßen hat nach langem Zittern seinen zweiten Podestplatz der Weltcup-Saison eingefahren und beim Super-G in Gröden überraschend den dritten Platz belegt. Für den 26-Jährigen ist es nach seinem Sieg in der Abfahrt von Lake Louise vor drei Wochen das zweite Erfolgserlebnis in seiner Comeback-Saison. Den vergangenen Winter hatte er wegen einer schweren Knieverletzung nahezu komplett verpasst. In Südtirol war Dreßen am Freitag 0,22 Sekunden langsamer als Sieger Vincent Kriechmayr aus Österreich. Zweiter wurde der Norweger Kjetil Jansrud. Wegen Nebels war das Rennen insgesamt für mehr als zwei Stunden unterbrochen, am Ende durften nur 48 der 64 Fahrer starten.

Biathletinnen verbessert: Herrmann Sprint-Fünfte und Preuß Zwölfte

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Die deutschen Biathletinnen haben sich im letzten Weltcup-Sprint des Jahres verbessert gezeigt. Eine Woche nach dem Debakel in Hochfilzen war Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann beim achten Weltcup-Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff als Fünfte beste deutsche Skijägerin. Im strömenden Regen vergab auch Franziska Preuß am Schießstand eine bessere Platzierung. Genau wie Herrmann, die am Freitag ihren 31. Geburtstag feierte, leistete sie sich im Stehendanschlag zwei Fehler und wurde am Ende Zwölfte.

Bayern-Torjäger Lewandowski wird gleich nach Wolfsburg-Spiel operiert

MÜNCHEN (dpa) - Bundesliga-Toptorjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München wird sich direkt nach dem letzten Hinrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg einer notwendigen Leistenoperation unterziehen. Der Eingriff werde noch am Samstagabend nach dem letzten Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen den VfL Wolfsburg erfolgen, berichtete Trainer Hansi Flick am Freitag. Lewandowski soll bei dem Eingriff ein Netz in die Leiste eingesetzt werden, wie der polnische Nationalspieler selbst berichtet hatte. Der 31-Jährige wird bei optimalem Heilungsverlauf rund zehn bis 14 Tage pausieren müssen.

AC Mailand weist Gerücht um Rangnick zurück

MAILAND (dpa) - Der AC Mailand hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach der italienische Traditionsclub am früheren Bundesligatrainer Ralf Rangnick interessiert sei. Die Nachricht entbehre jeder Grundlage, erklärte ein Club-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet, der 61-Jährige solle kommende Saison Trainer und Sportdirektor beim Verein aus der Serie A werden. Bereits im Januar solle Rangnick als Berater einsteigen.

FC Arsenal holt Guardiolas Co-Trainer Mikel Arteta als neuen Coach

LONDON (dpa) - Der FC Arsenal hat den Spanier Mikel Arteta als neuen Cheftrainer unter Vertrag genommen. Der bisherige Co-Trainer von Pep Guardiola beim Premier League-Konkurrenten Manchester City spielte von 2011 bis 2016 für die Gunners und galt bereits im Sommer 2018 als Trainerkandidat in London. Damals verpflichtete Arsenal aber den inzwischen beurlaubten Landsmann Unai Emery, den der 37 Jahre alte Arteta nun beerbt.

Neun Investoren an den Rechten für die Club-WM interessiert

DOHA (dpa) - Neun Investoren haben offenbar ihr Interesse an den Rechten für die reformierte Club-WM bekundet. Das sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Rande der aktuellen Ausgabe des Wettbewerbs in Doha. Das Interesse sei größer als erwartet, so Infantino, der keine Namen zu möglichen Unternehmen nannte. Die Club-WM wird 2021 in China erstmals mit 24 Teilnehmern ausgetragen. Zuletzt hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, dass laut der Ausschreibung die Investoren einen weitreichender Einfluss auf die neue Club-WM erhalten sollen.

Bitter zurück im Handball-Nationalteam - Heinevetter und Lemke raus

DORTMUND (dpa) - Der frühere Weltmeister-Torhüter Johannes Bitter feiert bei der Europameisterschaft im Januar eine spektakuläre Rückkehr in die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Christian Prokop berief den 37-Jährigen vom TVB Stuttgart am Freitag in seinen 17 Spieler umfassenden EM-Kader, mit dem er ab 2. Januar die Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden aufnehmen wird. Bitter und Andreas Wolff bilden dort das Torhütergespann, für Silvio Heinevetter blieb dagegen kein Platz. Auch der ehemalige Abwehrchef Finn Lemke und Rechtsaußen Patrick Groetzki schafften es nicht in den Kader. Zudem fallen Fabian Wiede und Steffen Weinhold kurzfristig verletzt aus.

Staatsanwalt rechnet mit «Aderlass»-Prozessbeginn Mitte 2020

MÜNCHEN (dpa) - In der Dopingaffäre um die «Operation Aderlass» geht die Staatsanwaltschaft München von einem Prozessbeginn erst in einigen Monaten aus. Oberstaatsanwalt Kai Gräber sagte am Freitag, er rechne mit der Hauptverhandlung gegen Mitte des Jahres. Er hatte in der Causa um jahrelanges Blutdoping Anklage gegen den mutmaßlichen Drahtzieher Mark S. aus Erfurt und vier Helfer erhoben. Nun liegen die Unterlagen beim Landgericht München II, das über eine Eröffnung des Prozesses entscheiden müsse. Da die Termine mit acht Verteidigern von fünf Angeklagten zu koordinieren sind, ist nicht mit einem schnellen Beginn der Verhandlungen zu rechnen, wie es hieß.

Widerspruch über Kosten für Olympia 2020 in Tokio

TOKIO (dpa) - Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio rechnen mit Kosten in Höhe von umgerechnet 11,5 Milliarden Euro. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Damit hätten sich die veranschlagten Kosten im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht verändert. Widerspruch gab es jedoch von Japans National Audit Board, das in seinem 177-seitigen Report zusätzliche Kosten für die Sommerspiele und die Paralympics auflistet. So gehe es um weitere 8,7 Milliarden Euro, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen. Dazu hat die Stadt Tokio rund 6,6 Milliarden Euro veranschlagt, die direkt oder indirekt Olympia betreffen.