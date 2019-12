Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.19

1. FC Köln beendet China-Engagement: «Totaler Überwachungsstaat»

KÖLN (dpa) - Bundesligist 1. FC Köln hat seine geplante Kooperation mit dem chinesischen Fußball gestoppt. «Wir haben beschlossen, dieses Projekt in der derzeitigen sportlichen Situation nicht zu machen. Das hat mit dem Bündeln von Ressourcen und dem Setzen von Prioritäten zu tun», sagte Werner Wolf, Präsident des vom Abstieg bedrohten Clubs, dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch). Nach Meinung von Stefan Müller-Römer Stefan, Vorsitzender des FC-Mitgliederrates, werden in China «Menschenrechte in massiver Form missachtet». Dort werde «ein totaler Überwachungsstaat aufgebaut, wie ihn sich George Orwell nicht schlimmer hätte ausdenken können», sagte der Jurist.

Bericht: Sané hat sich für Wechsel zu den Bayern entschieden

BERLIN (dpa) - Nationalspieler Leroy Sané soll sich nach einem Bericht der «Sport Bild» für einen Wechsel zum deutschen Fußball-Meister FC Bayern München entschieden haben. Der 23-Jährige wolle Englands Champion Manchester City am liebsten bereits in der Winterpause verlassen, berichtete das Magazin am Mittwoch, ohne auf Quellen zu verweisen. Sanés Vertrag in Manchester läuft bis 2021. Die Münchner wollten den Flügelspieler bereits im Sommer holen. Doch Sané riss sich Anfang August das rechte Kreuzband an und musste operiert werden.

Personalnot immer größer: Auch Wiede fällt für Handball-EM aus

BERLIN (dpa) - Die Personalsorgen der deutschen Handballer werden kurz vor der Europameisterschaft immer größer. Der eigentlich fest für die Spielmacher-Position eingeplante Fabian Wiede fällt nun auch noch verletzungsbedingt für das Turnier im Januar 2020 aus. Der 25-Jährige soll für die Füchse Berlin zwar noch in den abschließenden vier Bundesliga-Spielen des Jahres zum Einsatz kommen, sich am 30. Dezember aber dann einer Schulteroperation unterziehen. Das teilten die Berliner am Mittwoch mit. Auch die Spielmacher Martin Strobel, Tim Suton und Simon Ernst fallen aus.

Haaland jüngster Fußballer des Jahres in Österreich

BERLIN (dpa) - Der von Top-Clubs umworbene Erling Haaland ist mit 19 Jahren und knapp fünf Monaten zum jüngsten Fußballer des Jahres in Österreich gewählt worden. Das norwegische Sturm-Talent von Red Bull Salzburg setzte sich in der von der österreichischen Nachrichtenagentur APA unter den zwölf Erstliga-Trainern durchgeführten Wahl vor RB Leipzigs Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und dem sechsmaligen Gewinner David Alaba (11) vom FC Bayern München auf die Plätze. Haaland wird von zahlreichen Clubs umworben: Mit Leipzig, Borussia Dortmund und Manchester City führte er schon Gespräche.

Löw noch immer ohne Kontakt zu Özil: Werde ihm «nicht ausweichen»

BERLIN (dpa) - Auch 17 Monate nach dem von vielen Vorwürfen begleiteten Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft hat sich der türkischstämmige Fußballprofi noch nicht bei Bundestrainer Joachim Löw gemeldet. «Nein, bislang nicht», sagte Löw der «Sport Bild» (Mittwoch). Er rechne auch nicht mehr damit, ergänzte der 59-Jährige. Löw hatte Özil immer gefördert und ihm Vertrauen geschenkt. Nach dem Wirbel um ein Treffen und Fotos von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland und Özils Rücktritt als Nationalspieler hatte Löw versucht, mit dem gebürtigen Gelsenkirchener nochmals in Kontakt zu kommen.

Kahun gewinnt mit Pittsburgh in Calgary

CALGARY (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Penguins bezwangen am Dienstag (Ortszeit) die Calgary Flames mit Kahuns Nationalmannschaftskollegen Tobias Rieder 4:1. Nationaltorhüter Thomas Greiss kassierte mit den New York Islanders eine 3:8-Niederlage gegen die Nashville Predators. Der Augsburger Nico Sturm kam beim 2:3 von Minnesota Wild gegen die Vegas Golden Knights zu seinem Saisondebüt.

James verliert mit Lakers gegen Indiana - Pleite für New Orleans

INDIANAPOLIS (dpa) - Basketball-Star LeBron James hat mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt sieben Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert. Die Kalifornier mussten sich am Dienstag (Ortszeit) auswärts den Indiana Pacers mit 102:105 geschlagen geben. James erzielte 20 Punkte, holte neun Rebounds und verteilte neun Assists in der Pleite.