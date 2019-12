Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.19

Nach Kung-Fu-Tritt: Schalke-Torhüter Nübel für vier Spiele gesperrt

GELSENKIRCHEN (dpa) - Nach seinem Kung-Fu-Foul ist FC Schalkes Torhüter Alexander Nübel für vier Spiele gesperrt worden. Zudem muss der 23-Jährige eine Geldstrafe von 12.000 Euro zahlen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. «Wir haben das Strafmaß akzeptiert», sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der «Bild». Nübel war am Sonntag beim 0:1 gegen Bundesliga-Kontrahent Eintracht Frankfurt Gegenspieler Mijat Gacinovic mit dem Fuß gegen die Brust gesprungen und in der 67. Minute von Schiedsrichter Felix Zwayer mit Rot des Feldes verwiesen worden. Nübel hatte sich danach persönlich und öffentlich entschuldigt.

Quarterback-Star Drew Brees stellt Touchdown-Rekord auf

NEW ORLEANS (dpa) - Quarterback-Star Drew Brees hat beim Heimerfolg seiner New Orleans Saints in der amerikanischen Football-Liga NFL einen Rekord aufgestellt. Der 40 Jahre alte Spielmacher warf am Montag (Ortszeit) beim 34:7 (20:0) gegen die die Indianapolis Colts für 307 Yards und vier Touchdowns. Mit insgesamt 541 Touchdown-Pässen in seiner Karriere durchbrach Brees die alte Bestmarke von Peyton Manning (539 TD-Pässe).

Nach Rundumschlag: DFB lädt Stürmer Mario Gomez in Video-Keller ein

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ex-Nationalstürmer Mario Gomez darf sich nach seinem Rundumschlag gegen Videoassistenten selbst im Kölner Keller umschauen. «Wir haben bei uns heute Morgen spontan gesagt: Wir laden Mario Gomez gerne ein, wenn er Interesse hat. Er kann gerne mal zu uns ins Video-Assist-Center kommen und sich das Ganze mal anschauen», sagte Jochen Drees, Projektleiter Videobeweis beim Deutschen Fußball-Bund, am Dienstag. Gomez hatte sich nach dem 1:1 seines VfB Stuttgart am Montagabend im Zweitliga-Spiel beim SV Darmstadt 98 darüber beklagt, dass erneut ein Tor von ihm wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

Affen-Bild gegen Rassismus löst in Serie A Sturm der Entrüstung aus

ROM (dpa) - Ausgerechnet mit einem Bildnis von drei Affen wollte die Serie A gegen Rassismus vorgehen. Doch nun steht die höchste italienische Fußball-Liga wegen ihrer Kampagne in der Kritik. Das Triptychon des Malers Simone Fugazzotto zeigt drei Affenköpfe mit verschiedenen Farben - es solle verdeutlichen, dass «wir alle Affen sind», erklärte er in einer Mitteilung der Serie A. «Ich will zeigen, dass wir alle dieselbe Rasse sind. Ich benutze Affen als Metapher für Menschen, weil unsere Hautfarbe nicht wichtig ist.» Rassismus im italienischen Fußball ist ein großes Problem. Immer wieder werden schwarze Spieler mit Affengeräuschen verschmäht.

Eintracht-Torwart Trapp trainiert wieder

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Zehn Wochen nach seiner Schulteroperation ist Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. «Mir hat das gefehlt. Jetzt bin ich wieder soweit, die Übungen auf dem Platz machen zu können», sagte der 29 Jahre alte Nationalkeeper in einem Vereins-Video zur ersten Einheit am Montag. Ziel ist das Comeback im Eintracht-Tor beim Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga am 18. Januar bei der TSG 1899 Hoffenheim und die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020.

NBA: Schröder gewinnt mit OKC gegen Chicago - Kleber, Bonga siegreich

OKLAHOMA CITY (dpa) - Dank einer furiosen Aufholjagd hat Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Erfolg gefeiert. Die Thunder besiegten am Montag (Ortszeit) die Chicago Bulls mit 109:106, obwohl die Gäste Mitte des zweiten Viertels schon 55:29 führten. Der 26-jährige Braunschweiger erzielte 18 Punkte. Maxi Kleber und die Dallas Mavericks gewannen ohne den verletzten Jungstar Luka Doncic bei den Milwaukee Bucks 120:116. Die Washington Wizards konnten sich mit 133:119 bei den Detroit Pistons durchsetzen.

Draisaitl gewinnt mit Edmonton in Dallas - Grubauer kassiert Pleite

DALLAS (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie einen Sieg gefeiert. Die Kanadier konnten sich am Montag (Ortszeit) auswärts gegen die Dallas Stars mit 2:1 durchsetzen. Der 24 Jahre alte Draisaitl traf zum 2:0. Es war sein 21. Saisontor. Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche zogen beim Stanley-Cup-Champion St. Louis Blues mit 2:5 den Kürzeren. Der 28-jährige Rosenheimer verbuchte 30 Paraden.

Nächster Kreuzbandriss bei Skispringer: Norweger fällt nach Sturz aus

KLINGENTHAL (dpa) - Der norwegische Skispringer Thomas Aasen Markeng hat sich bei seinem schweren Sturz im sächsischen Klingenthal einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen und fällt sehr lange aus. Das ergab eine MRT-Untersuchung in seiner Heimat am Montagabend. Der 19 Jahre alte Junioren-Weltmeister war am Sonntag nach der Landung beim Weltcup gestürzt und musste mit einer Trage aus dem Auslauf gebracht werden.

Ex-Wolfburger Bendtner ohne Club - Kein neuer Vertrag in Kopenhagen

BERLIN (dpa) - Der frühere dänische Fußball-Nationalspieler Nicklas Bendtner verlässt nach nur vier Monaten den FC Kopenhagen. Der zum Jahresende auslaufende Vertrag des 31 Jahre alten Stürmers wird nicht verlängert, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Bendter, der in der Bundesliga von 2014 bis 2016 beim VfL Wolfsburg spielte, war in der dänischen Superliga nur sechsmal zum Einsatz gekommen und blieb ohne Treffer. Ob Bendtner seine Karriere fortsetzt, ist offen.