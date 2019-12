Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.19

Bayern im Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea

NYON (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig spielt in der Runde der letzten 16 gegen Tottenham Hotspur aus England. Borussia Dortmund trifft auf Paris Saint-Germain mit Ex-Trainer Thomas Tuchel.

Wolfsburg gegen Malmö - Frankfurt gegen Red Bull Salzburg

NYON (dpa) - Eintracht Frankfurt bekommt es in der Europa-League-Zwischenrunde mit dem österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Der VfL Wolfsburg trifft auf den schwedischen Club Malmö FF. Bayer Leverkusen spielt gegen den FC Porto.

Nübel entschuldigt sich bei Gacinovic: «Es tut mir sehr, sehr leid»

GELSENKIRCHEN (dpa) - Torhüter Alexander Nübel vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat sich nach seinem Kung-Fu-Foul persönlich und öffentlich beim Frankfurter Mijat Gacinovic entschuldigt. «Es tut mir sehr, sehr leid für den Spieler. Ich will ihn nicht treffen, ich will zum Ball gehen», sagte der 23-Jährige am Tag nach dem Spiel (1:0) der «Funke Mediengruppe». Er habe Gacinovic noch am Sonntag «angerufen und gefragt, ob alles gut ist», berichtete Nübel, der für die Aktion in der 66. Minute die Rote Karte sah. «Er hat die Entschuldigung angenommen. Das fand ich sehr, sehr stark,», sagte der frühere U21-Nationaltorhüter.

Drei Spiele Sperre und 20.000 Euro Geldstrafe für Leverkusens Bailey

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss bis ins neue Jahr auf Offensivspieler Leon Bailey verzichten. Der Jamaikaner wurde am Montag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte im Spiel beim 1. FC Köln für drei Spiele gesperrt. Zudem muss er 20.000 Euro Geldstrafe zahlen. Bereits Anfang gegen November hatte der 22-Jährige Rot gesehen und war danach vom DFB für zwei Spiele gesperrt und ebenfalls mit einer 20.000-Euro-Strafe belegt worden.

Klinsmann über Hertha: Mittelfristig «um einen Titel mitspielen»

BERLIN (dpa) - Jürgen Klinsmann sieht den derzeitigen Abstiegskampf für Hertha BSC nur als Momentaufnahme und peilt deutliche größere Ziele an. In einem Videochat mit Fans verkündete der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Montag, dass bereits für die kommende Saison eine Europapokal-Teilnahme anvisiert werden soll und sprach mittelfristig von einem Titelgewinn. Der frühere Bundestrainer hatte vor knapp drei Wochen die Nachfolge von Ante Covic bis zum Saisonende übernommen. Es ist geplant, dass er anschließend auf seine Position im Aufsichtsrat von Hertha zurückkehrt.

FIFA reicht Klage gegen Blatter und Platini ein

ZÜRICH (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat in der Schweiz Klage gegen die früheren Spitzenfunktionäre Joseph Blatter und Michel Platini eingereicht. Damit folgt die FIFA einer Empfehlung ihres Governance Komitees und fordert zwei Millionen Schweizer Franken zurück, wie der Weltverband am Montag mitteilte. Der ehemalige UEFA-Chef und FIFA-Vize Platini hatte vor acht Jahren eine dubiose Zahlung vom damaligen FIFA-Boss Joseph Blatter erhalten. Platini und Blatter hatten stets argumentiert, es habe sich bei dem Geld um eine verspätete Gehaltszahlung für Beratertätigkeiten gehandelt.

«Es sieht gut aus»: Funkel hofft auf Hennings-Rückkehr in Augsburg

DÜSSELDORF (dpa) - Torjäger Rouwen Hennings steht im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) vor einer Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. «Es sieht gut aus, ist aber noch nicht sicher», sagte Trainer Friedhelm Funkel am Montag: «Klar ist: Wenn er im Kader steht, wird er auch spielen.» Hennings, mit zehn Saisontoren Dritter der Torschützenliste, war zuletzt gegen RB Leipzig (0:3) wegen einer Grippe ausgefallen.

Alle Spiele der Handball-EM werden in Deutschland übertragen

STUTTGART (dpa) - Die deutschen Handball-Fans können während der Europameisterschaft im Januar auch die Partien ohne deutsche Beteiligung live verfolgen. Eurosport wird 18 Spiele des Turniers vom 9. bis 26. Januar übertragen, darüber hinaus werden alle nicht-deutschen Spiele von der Internetseite sportdeutschland.tv gezeigt, wie die Sender am Montag mitteilten. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Norwegen, Österreich und Schweden sind bei ARD und ZDF zu sehen.

Rodel-WM 2020 soll in Sotschi stattfinden

DÜSSELDORF (dpa) - Die Rodel-WM soll trotz der Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) gegen Russland in Sotschi ausgetragen werden. «Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass die WM in Sotschi im Februar wie geplant stattfinden wird», sagte Christoph Schweiger, der Exekutivdirektor des Weltrodelverbandes FIL, am Wochenende dem Deutschlandfunk. Das Urteil, nach dem Russland bis 2023 kein Gastgeber großer Wettbewerbe sein darf, sei noch nicht rechtskräftig und werde es bis zum Februar voraussichtlich auch nicht werden.

ARD und ZDF verlängern Vertrag mit deutschen Spitzensportverbänden

MAINZ (dpa) - ARD und ZDF sind künftig TV-Partner von 34 deutschen Spitzensportverbänden. Das sind zwei Verbände mehr als bislang, teilten die öffentlich-rechtlichen Sender am Montag mit. Zurückgekehrt in den Zusammenschluss von 17 olympischen und 17 nicht-olympischen Verbänden sind die Ringer sowie Wanderer und Bergsteiger des Deutschen Alpenvereins. Der Dreijahresvertrag beginnt am 1. Januar 2020.

Drittligist Großaspach trennt sich von Trainer Zapel

ASPACH (dpa) - Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat seinen Trainer Oliver Zapel freigestellt. Damit reagierten die Schwaben am Montag auf ihre Negativserie und die jüngste Niederlage gegen den Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena (1:2).

PSV Eindhoven trennt sich von Trainer Mark van Bommel

EINDHOVEN (dpa) - Der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel (42) ist nicht mehr Trainer der PSV Eindhoven. Der niederländische Fußballclub gab die Trennung am Montag bekannt, am Tag zuvor hatte das Team mit 1:3 gegen Feyenoord Rotterdam verloren. Eindhoven steht auf dem vierten Platz der Ehrendivision, hat aber bereits zehn Punkte Rückstand auf die Spitzenclubs Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar.