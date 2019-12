Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.19

Jürgen Klopp verlängert Vertrag beim FC Liverpool bis 2024

LIVERPOOL (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool bis 2024 verlängert. Das teilte der Champions-League-Sieger am Freitag mit. Der bisherige Vertrag des früheren Bundesliga-Coaches von Borussia Dortmund und Mainz 05 lief bis zum 30. Juni 2022. «Dieser Club ist so ein guter Ort, dass ich nicht daran denken konnte, zu gehen», wurde Klopp in der Vereinsmitteilung zitiert. «Für mich persönlich ist dies eine Absichtserklärung, die darauf aufbaut, was wir bisher erreicht haben und was wir noch erreichen können.»

Deutsche Handball-Frauen verspielen letzte Olympia-Chance

KUMAMOTO (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen sind bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio nicht dabei. Die DHB-Auswahl verlor am Freitag in Kumamoto bei der Weltmeisterschaft das Spiel um Platz sieben gegen Schweden deutlich mit 24:35 (13:18) und verpasste als WM-Achter das Ticket für eines von drei Olympia-Qualifikationsturnieren im März kommenden Jahres. Beste Werferin für das Team von Bundestrainer Henk Groener war Alicia Stolle mit sechs Toren.

Biathletinnen enttäuschen zum Hochfilzen-Auftakt - Herrmann nur 41.

HOCHFILZEN (dpa) - Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat als Beste einer ganz schwachen deutschen Mannschaft zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen nur Platz 41 im Sprint belegt. Als «ziemliche Katastrophe» bezeichnete Herrmann den Wettkampf am ARD-Mikrofon und ergänzte: «Das Rennen müssen wir abhaken.» Es war insgesamt das schwächste Ergebnis für die deutschen Skijägerinnen überhaupt. Besser lief es bei den Männern: Bester Deutscher im Sprint war Benedikt Doll immerhin den elften Platz.

RB-Trainer Nagelsmann führte mit Haaland «gutes Gespräch»

LEIPZIG (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat mit dem von vielen europäischen Clubs heiß umworbenen Erling Haaland von Schwesterclub RB Salzburg ein «gutes Gespräch» geführt. Das bestätigte der RB-Coach am Freitag auf einer Pressekonferenz in Leipzig. «Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch zu sagen, was meine Idee vom Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist, dass es ein gutes Gespräch war», sagte Nagelsmann. «Nach solchen Gesprächen kann man relativ wenig sagen, weil sie doch sehr einseitig sind, du als Trainer viel erzählst. Der Spieler und sein Berater hören viel zu.»

Steven Gerrard verlängert Trainer-Vertrag bei Glasgow Rangers

GLASGOW (dpa) - Liverpool-Legende Steven Gerrard bleibt Trainer beim schottischen Fußball-Erstligisten Glasgow Rangers. Der 39-Jährige hat seinen Vertrag bis Sommer 2024 verlängert, wie die Rangers am Freitag mitteilten. Gerrard ist seit 2018 Trainer des schottischen Rekordmeisters. Am Donnerstag war er mit seinem Team in die K.o.-Runde der Europa League eingezogen. In der schottischen Liga haben die Rangers nach 15 Spielen zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivalen Celtic Glasgow.

Südkorea zieht Bewerbung für Frauen-Fußball-WM 2023 zurück

SEOUL (dpa) - Südkorea hat seine Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2023 der Frauen zurückgezogen. Es sei nicht mehr länger möglich, eine gemeinsame Bewerbung mit Nordkorea zu verfolgen, da sich die Beziehungen verschlechtert hätten, teilte der südkoreanische Verband KFA am Freitag mit. Der Rückzug erfolgte kurz vor dem Ablauf der Frist für die Vorlage eines kompletten Bewerbungsbuches der Kandidaten am (heutigen) Freitag.

Aus für Ovtcharov und Franziska bei World Tour Grand Finals

ZHENGZHOU/CHINA (dpa) - Bei den World Tour Grand Finals im Tischtennis sind einen Tag nach Timo Boll auch die beiden anderen deutschen Nationalspieler im Achtelfinale ausgeschieden. Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken verlor am Freitag im chinesischen Zhengzhou in 0:4 Sätzen gegen den 16 Jahre alten Titelverteidiger Tomokazu Harimoto aus Japan. Dimitrij Ovtcharov unterlag dem Weltranglistenvierten Lin Gaoyuan aus China mit 2:4.