Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.19

Sky bestätigt: Keine Einigung mit UEFA bei Champions-League-Rechten

BERLIN (dpa) - Die Champions League ist ab der Saison 2021/2022 nicht mehr bei Sky zu sehen. Das bestätigte der Bezahlsender am Donnerstag. In dem gerade abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren habe man sich «nach rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der UEFA nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen» können, sagte Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt in einer Mitteilung. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Laut «Bild» hat sich der Streamingdienst DAZN die weiteren Rechte zur Übertragung der Fußball-Königsklasse gesichert, nachdem Amazon bereits den Zuschlag für das Top-Spiel am Dienstag ab 2021 erhalten hatte.

Vettels Ferrari-Team stellt neuen Wagen am 11. Februar vor

MARANELLO (dpa) - Sebastian Vettels Ferrari für die kommende Formel-1-Saison wird am 11. Februar vorgestellt. Die Scuderia hat damit als erster Rennstall ihren offiziellen Präsentationstermin bekanntgegeben. «Wir werden den Wagen sehr früh vorstellen», sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Donnerstag bei einem Medientermin in der Zentrale in Maranello. Nach der Präsentation warte ein «intensives Programm» auf den neuen Wagen. Die ersten Tests finden dann vom 19. bis zum 21. Februar in Barcelona statt.

FC Bayern kassiert für Rekord-Gruppenphase 74,19 Millionen Euro

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat seine sportlich beste Gruppenphase in der Champions League auch finanziell mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Der deutsche Rekordmeister erhält allein 74,19 Millionen Euro an festen Prämien aus dem Topf der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Ein Vorstoß ins Viertelfinale würde aus der Zentralvermarktung des Wettbewerbes durch die UEFA mit weiteren 10,5 Millionen Euro honoriert. Hinzu kommen eine erst am Saisonende feststehende Millionenzahlung aus dem sogenannten Marktpool sowie die Einnahmen aus nun mindestens vier Heimspielen inklusive Achtelfinale. Der Bundesliga-Krösus wird damit in dieser Spielzeit über 100 Millionen Euro in der Königsklasse erlösen.

Bentaleb äußert sich zu seiner Ausmusterung beim FC Schalke

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in Ungnade gefallene Nabil Bentaleb hat sich zum Verhalten der Vereinsführung geäußert. «Konkret wollen sie nicht, dass ich mit der Gruppe trainiere. Wenn ich sie sage, spreche ich über das Management und nicht über den Trainer», sagte der schon in der vorigen Saison in das Reserveteam des Revierclubs verbannte algerische Mittelfeldspieler in einem Interview der französischen Zeitschrift «Once Mondial».

Organisatoren von Paris 2024 wählen Tahiti für Surf-Wettbewerbe aus

PARIS (dpa) - Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2024 in Paris haben die Pazifik-Insel Tahiti als Austragungsort der Wettbewerbe im Surfen ausgewählt. Der Surfspot Teahupoo vor der Küste der zu Französisch-Polynesien gehörenden Insel halte eine der schönsten Wellen der Welt für spektakuläre Spiele bereit, schrieb das Organisationskomitee am Donnerstag auf Twitter. Die Entscheidung muss demnach noch vom Internationalen Olympischen Komitee bestätigt werden. Tahiti habe sich gegen die Strände der Kandidaten-Städte Biarritz, Lacanau, Les Landes und La Torche an der französischen Küste durchgesetzt, so das Komitee.

14 deutsche Skispringer in Klingenthal dabei - Freund fehlt weiter

KLINGENTHAL (dpa) - Mit je sieben Männern und Frauen gehen die deutschen Skispringer beim Heim-Weltcup im sächsischen Klingenthal an den Start. Dies teilte der Deutsche Skiverband am Donnerstag mit. Die Männer werden von Karl Geiger und dem zuletzt schwächelnden Markus Eisenbichler angeführt. «Markus braucht noch etwas Zeit, mit ihm werden wir geduldig weiterarbeiten», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Für den zuletzt mit Rückenproblemen kämpfenden Severin Freund, der erneut nicht im Aufgebot ist, wird die Zeit bis zur Vierschanzentournee ab 29. Dezember immer knapper.

Wie geplant in Tokio: Paralympics-Marathon 2020 wird nicht verlegt

TOKIO (dpa) - Die Marathon-Wettbewerbe bei den Paralympics im kommenden Jahr werden wie geplant in Tokio ausgetragen. Das Internationale Paralympische Komitee teilte am Donnerstag mit, dass die fünf Rennen am Schlusstag der Spiele am 6. September nicht verlegt werden. Sie sollen um 6.30 Uhr Ortszeit beginnen. Bei den Olympischen Spielen zuvor werden die Marathon- und Geher-Wettbewerbe vom 6. bis 9. August im 800 Kilometer nördlich gelegenen Sapporo ausgetragen, um die Athleten nicht der erwarteten schwülen Hitze in Japans Hauptstadt auszusetzen.

ZDF überträgt Champions-League-Endspiele von 2022 bis 2024

BERLIN (dpa) - Die Champions-League-Endspiele werden von 2022 bis 2024 im ZDF zu sehen sein und damit wieder im frei empfangbaren Fernsehen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Verhandlungskreisen.