Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.19

Bayern ungeschlagen: Mit Rekord ins Champions-League-Achtelfinale

MÜNCHEN (dpa) - Als erster deutscher Club hat der FC Bayern München ohne Punktverlust die Gruppenphase in der Fußball-Champions-League abgeschlossen. Der deutsche Rekordmeister gewann am Mittwochabend auch sein sechstes und letztes Spiel in der Gruppe B gegen Tottenham Hotspur mit 3:1 (2:1) und zog mit der Rekordpunktzahl von 18 Zählern in das Achtelfinale ein. Dies gelang überhaupt erst sechs Vereinen in der Königsklassen-Geschichte. Getrübt wurde der Bayern-Sieg durch die Verletzung von Torschütze Coman. Der 23 Jahre alte Franzose verletzte sich ohne Gegnereinwirkung am Knie.

Bayer Leverkusen verpasst Achtelfinale der Champions League

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer Leverkusen ist als einzige deutsche Mannschaft in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist verlor sein letztes Gruppenspiel am Mittwochabend 0:2 (0:0) gegen Juventus Turin. Leverkusen hätte neben einem eigenen Sieg zum Abschluss auch noch Schützenhilfe benötigt, der direkte Konkurrent Atlético Madrid gewann jedoch seine letzte Partie gegen Lokomotive Moskau. Juventus stand schon zuvor als Sieger der Gruppe D fest. Für den italienischen Rekordmeister trafen Cristiano Ronaldo (75. Minute) und Gonzalo Higuaín (90.+2). Bayer spielt nun in der Runde der letzten 32 der Europa League weiter.

Deutsche Handball-Frauen spielen bei WM um Platz sieben

KUMAMOTO (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen haben den erstmaligen Einzug ins WM-Halbfinale seit 2007 verpasst und spielen bei den Titelkämpfen in Japan um Platz sieben. Die DHB-Auswahl verlor am Mittwoch in Kumamoto ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Rekord-Europameister Norwegen mit 29:32 (16:17) und schloss die Gruppe I mit 5:5 Punkten als Vierter ab. Die deutsche Mannschaft muss am Freitag ihr Platzierungsspiel gegen Schweden gewinnen, um sich das erhoffte Ticket für die Olympia-Ausscheidung im März 2020 zu sichern. Norwegen trifft im Halbfinale auf Spanien. Den zweiten Finalisten ermitteln Olympiasieger Russland und die Niederlande.

SSC Neapel trennt sich von Ancelotti - Gattuso neuer Trainer

NEAPEL (dpa) - Der SSC Neapel hat sich von dem früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti kurz nach dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League getrennt. Das teilte der italienische Club am späten Dienstagabend mit. Zuvor hatte Neapel durch ein 4:0 gegen KRC Genk die K.o.-Runde der Fußball-Königsklasse erreicht und erstmals nach zuvor neun sieglosen Spielen wieder gewonnen. Nachfolger wird Ex-Nationalspieler Gennaro Gattuso, der vorher den AC Mailand trainiert hatte. Der SSC Neapel stellte den 41-Jährigen am Mittwochabend bereits als neuen Coach vor.

Arbeitsgericht Chemnitz: Kündigung von CFC-Spieler Frahn unwirksam

CHEMNITZ (dpa) - Das Arbeitsgericht Chemnitz hat die vom Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC ausgesprochene fristlose Kündigung gegen den ehemaligen Kapitän Daniel Frahn für unwirksam erklärt. Die Gründe für eine außerordentliche Kündigung würden nicht ausreichen, sagte Burkhard Houbertz, Direktor des Arbeitsgerichtes Chemnitz, nach dem Urteil des Vorsitzenden Richters Dirk Weber. Frahn hatte gegen die Aufhebung seines bis Juni 2021 befristeten Vertrages geklagt. Der 32 Jahre alte Profi war am 5. August wegen seiner angeblichen Nähe zur rechten Szene entlassen worden.

Club-WM: Al-Sadd gewinnt zum Auftakt gegen Hienghène

DOHA (dpa) - Die Fußball-Club-WM in Katar hat mit einem Sieg des Gastgeber-Vereins begonnen. Der von dem früheren spanischen Weltstar Xavi trainierte Al-Sadd Sports Club gewann am Mittwochabend nach Verlängerung mit 3:1 (1:1, 1:0) gegen den Gewinner der ozeanischen Champions League, Hienghène Sport aus Neukaledonien. Das Turnier in dem Wüstenemirat gilt als Testlauf für die WM 2022 in Katar und findet in dieser Form zum vorletzten Mal statt, ehe die Club-WM des Weltverbands FIFA ab Sommer 2021 mit 24 Teams ausgetragen wird. Der katarische Meister Al-Sadd spielt am Samstag in der zweiten Runde gegen den mexikanischen Vertreter CF Monterrey.

Russisches NOK: Trotz Sanktionen laufen Vorbereitungen für Olympia

MOSKAU (dpa) - Trotz der Strafe der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) für Russland will das Land an seinen Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio festhalten. Das bekräftigte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees in Russland, Stanislaw Posdnjakow, am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Das gelte auch für andere wichtige Wettbewerbe. Russlands Sportminister Pawel Kolobkow sieht gute Gründe, gegen die Wada-Entscheidung vorzugehen. Das Wada-Exekutivkomitee hatte am Montag die russische Anti-Doping-Agentur Rusada bis 2023 suspendiert. Athleten des Landes dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten, wenn sie nicht in den Staatsdoping-Skandal verwickelt gewesen sind.

Künftig vier deutsche Eishockey-Clubs in Champions League

BERLIN (dpa) - Aus der Deutschen Eishockey Liga dürfen künftig vier Mannschaften in der Champions Hockey League starten und damit eine mehr als bisher. Wie die Veranstalter von Europas Elitewettbewerb am Mittwoch mitteilten, verbesserte sich die DEL trotz des Viertelfinal-Ausscheidens des EHC Red Bull München in der Länderwertung auf den dritten Platz hinter Schweden und der Schweiz. Die beiden Top-Nationen dürfen jeweils fünf Starter entsenden.