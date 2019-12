Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.19

Amazon sichert sich Champions-League-Rechte ab 2021/22

BERLIN (dpa) - Das US-Unternehmen Amazon überträgt ab der Saison 2021/22 Spiele der Fußball-Champions-League. Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat den Zuschlag für das Rechtepaket A1 erhalten, welches die Ausstrahlung der Top-Partien am Dienstagabend beinhaltet. Einen entsprechenden Bericht des Medienmagazins «DWDL.de» bestätigte das Unternehmen am Dienstag. Seit der Spielzeit 2018/19 ist die Champions League in Deutschland ausschließlich bei Sky und beim Streamingdienst DAZN zu sehen, für beide Anbieter müssen die Nutzer bezahlen.

Bayern gegen Tottenham ohne Tolisso

MÜNCHEN (dpa) - Nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga will Trainer Hansi Flick mit dem FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur unbedingt eine Wende im Jahresendspurt einleiten. «Wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Es ist ein wichtiger Schritt, das Ganze positiv umzustoßen», sagte Flick vor dem Heimspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen den ebenfalls bereits für das Achtelfinale qualifizierten Gegner aus der Premier League. Das Hinspiel in London hatte der deutsche Rekordmeister Anfang Oktober mit 7:2 gewonnen.

Whistleblower Rodschenkow: Alle Täter rückwirkend bestrafen

BERLIN (dpa) - Whistleblower Grigori Rodschenkow hat die Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada gegen Russland begrüßt und zugleich harte Strafen für die Verantwortlichen des Sportbetrugs gefordert. «Endlich wurden Betrug, Lügen und Fälschungen von unbeschreiblichem Ausmaß in vollem Umfang bestraft», sagte der frühere Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors in einer persönlichen Erklärung. «Diejenigen, die an der Korruption bestimmter Sportarten wie Leichtathletik, Gewichtheben, Skifahren, Biathlon und Bob beteiligt sind, sollten rückwirkend bestraft werden», betonte Rodschenkow, der seit 2016 an einem unbekannten Ort in den USA lebt.

Markus Kauczinski übernimmt Trainer-Amt bei Dynamo Dresden

DRESDEN (dpa) - Dynamo Dresden hat eine Woche nach der Trennung von Cristian Fiel einen neuen Trainer gefunden. Der Fußball-Zweitligist gab am Dienstag die Verpflichtung von Markus Kauczinski bekannt. Der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Kauczinski wird am Mittwoch beim Zweitliga-Schlusslicht seine erste Einheit in Vorbereitung auf die Auswärtspartie beim VfL Osnabrück leiten. Zuletzt stand der der 49-jährige Gelsenkirchener beim Ligakonkurrenten FC St. Pauli unter Vertrag, wurde dort aber im April freigestellt. Interims-Coach Heiko Scholz bleibt Co-Trainer.

Polizeikosten: Werder Bremen will vorerst nicht zahlen

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen plant, im Streit um die Beteiligung an Polizeikosten vorerst keine Rechnungen zu bezahlen. «Wir können nicht akzeptieren, 100 Prozent dieser Kosten zu übernehmen. Diesbezüglich sind wir uns bei Werder einig», sagte Aufsichtsratschef Marco Bode im Interview der Tageszeitung «Die Welt» (Dienstag). «Ich gehe erst einmal davon aus, dass wir keine Rechnungen bezahlen, wenn sie bei uns eintreffen.» Ob dies «zu einem Rechtsstreit führt oder - wie von uns favorisiert - Kompromisse gefunden werden können, ist offen». Bremen ist bislang das einzige Bundesland, das der Deutschen Fußball Liga die Kosten für zusätzliche Polizeimaßnahmen bei Hochsicherheitsspielen in Rechnung stellt.

Klinsmann zieht Rückrunden-Vorbereitung vor - Neuzugänge möglich

BERLIN (dpa) - Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann wird die Profis von Hertha BSC noch in diesem Jahr zur Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga begrüßen. «Eigentlich war der 2. Januar mit der Abreise nach Florida als Start vorgesehen», sagte Klinsmann, «doch wir wollen vier oder fünf Tage früher einsteigen», sagte der neue Coach in einem Facebook-Chat am Dienstag. Auch die geplante USA-Reise stehe noch auf dem Prüfstand. Hertha empfängt zum Start der Rückrunde am 19. Januar 2020 Rekordmeister Bayern München.

Bologna will Trainer Mihajlovic Ehrenbürgerschaft verleihen

BOLOGNA (dpa) - Die italienische Stadt Bologna will dem an Leukämie erkrankten Fußballcoach Sinisa Mihajlovic die Ehrenbürgerschaft verleihen. Die Vergabe an den Trainer des Erstligisten FC Bologna ist für Anfang 2020 geplant, wie der Bürgermeister der Stadt, Virginio Merola, am Montagabend mitteilte. Die Entscheidung des Stadtrats, den 50-jährigen Serben zu ehren, spiegele «eine konstruktive Diskussion über ein sensibles Thema wie Krankheit und den Umgang damit» wider, hieß es.

NHL-Topscorer Draisaitl kennt kein Limit: Kann mich steigern

EDMONTON (dpa) - Der Aufstieg zu einem der besten Eishockey-Spieler der Welt ist für Leon Draisaitl nicht genug. Er selbst habe sich kein Limit gesetzt, sagte der 24 Jahre alte NHL-Topscorer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich kann mich sowohl defensiv als auch offensiv noch steigern. Da sehe ich schon noch Luft nach oben», sagte der Nationalstürmer der Edmonton Oilers der dpa. «Es war immer mein Ziel, einer der Besten der Welt zu werden.» Mit bislang 53 Punkten aus 32 Spielen führt Draisaitl derzeit die Scorerwertung der nordamerikanischen Profiliga an.

Beachvolleyballerin Walkenhorst kehrt zurück - Olympia 2024 das Ziel

HAMBURG (dpa) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst gibt im kommenden Jahr wie angekündigt ihr Comeback. Zusammen mit der 32 Jahre alten Melanie Gernert werde die 29-Jährige 2020 «vorwiegend die deutsche Tour spielen», teilte Walkenhorsts Management mit. Zudem werde die Weltmeisterin von 2017, damals wie beim Olympiasieg 2016 in Rio als Partnerin von Laura Ludwig, als Balltrainerin des Duos Victoria Bieneck/Isabel Schneider arbeiten. Walkenhorst hatte im Januar 2019 ihre Karriere wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme zunächst beendet. Nach einer erfolgreichen Therapie gab aber die medizinische Abteilung des Deutschen Volleyball Verbandes Ende September grünes Licht für das Comeback.

Tokio 2020: Hohe Nachfrage nach Paralympics-Tickets

TOKIO (dpa) - Die Nachfrage nach Tickets für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio (25. August bis 6. September) übersteigt das Angebot deutlich. «Das Interesse ist da, und wir sind hocherfreut», sagte Andrew Parsons, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), der Nachrichtenagentur AP. In der ersten Verkaufsphase habe es 3,1 Millionen Anfragen für insgesamt 2,3 Millionen verfügbare Eintrittskarten gegeben. Rund 600.000 Tickets seien bereits vergeben worden, Anfang des kommenden Jahres wird es eine zweite Verkaufsphase geben.