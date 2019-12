Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.19

Russland für vier Jahre von Olympischen Spielen und WM ausgeschlossen

LAUSANNE (dpa) - Russland wird für vier Jahre von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Das entschied die Welt-Anti-Doping-Agentur auf ihrer Sitzung in Lausanne am Montag. Demnach dürfen russische Sportler nur als neutrale Athleten ohne Nationalflagge teilnehmen. Russland will gegen die neuen Strafen wegen der Manipulation von Moskauer Labordaten Einspruch einlegen. Russland werde die Strafen beim Internationalen Sportgerichtshof Cas anfechten, sagte der Parlamentsabgeordnete Dmitri Swischtschow vom Sportausschuss der Staatsduma.

Causa Russland: Wada-Bann betrifft im Fußball nur die WM

LAUSANNE (dpa) - Die Vier-Jahres-Sperre gegen Russland durch die Welt-Anti-Doping-Agentur hat auf den Fußball unterschiedliche Auswirkungen. Die EM 2020 ist von der Sperre nicht betroffen, da es sich laut Wada um «ein regionales/kontinentales Sportereignis» handelt. Dies trifft demnach auch auf das Champions-League-Finale 2021 in St. Petersburg zu. Die Europäische Fußball-Union UEFA hat zudem den Wada-Code gar nicht unterschrieben. Damit kann die russische Nationalmannschaft ohne Einschränkungen an der EM teilnehmen. Anders verhält es sich im Weltfußball. Die FIFA hat sich noch nicht explizit zum weiteren Vorgehen in der Causa Russland geäußert, die genauen Konsequenzen sind demnach unklar.

Häuslicher Unfall: BVB-Stammkraft Witsel fehlt bis zur Winterpause

DORTMUND (dpa) - Für den Dortmunder Profi Axel Witsel ist die Bundesliga-Hinrunde vorzeitig beendet. Der 30 Jahre alte belgische Fußball-Nationalspieler hat sich bei einem unglücklichen Sturz zu Hause eine Gesichtsverletzung zugezogen. Wie der BVB am Montag mitteilte, wurde der Mittelfeldspieler operiert und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Damit wird Witsel der Borussia auch im Gruppenfinale der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Slavia Prag fehlen. Darüber hinaus muss er in den Spielen in Mainz, gegen Leipzig und in Hoffenheim ersetzt werden.

Umfeld: Kovac-Interesse an Arsenal-Trainerjob «absoluter Quatsch»

MÜNCHEN (dpa) - Niko Kovac will entgegen Medienberichten aktuell nicht Trainer des FC Arsenal werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Spekulationen, wonach der ehemalige Coach des FC Bayern die vakante Stelle beim englischen Fußball-Spitzenclub besetzen möchte, falsch. «Das ist absoluter Quatsch. Niko hat im Moment daran kein Interesse, sondern will Abstand bekommen», hieß es aus dem Umfeld des 48-Jährigen. Kovac und die Bayern hatten sich Anfang November wegen ausbleibender Erfolge getrennt.

Deutsche Handballerinnen verlieren bei WM knapp gegen Serbien

KUMAMOTO (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben trotz der unglücklichen 28:29 (17:19)-Niederlage gegen Serbien ihr erstes Etappenziel bei der WM in Japan erreicht. Durch das 25:36 von Südkorea gegen Norwegen steht die DHB-Auswahl bereits vor ihrem abschließenden Hauptrundenspiel gegen die Skandinavierinnen am Mittwoch sicher im Spiel um Platz sieben, der zur Teilnahme an einem von drei Olympia-Qualifikationsturnieren im März 2020 berechtigt. Auch den ersten Halbfinaleinzug bei einer WM seit 2007 können die DHB-Frauen noch aus eigener Kraft schaffen.

Kuntz bleibt deutscher U21-Nationaltrainer - Vertrag bis 2023

BERLIN (dpa) - Stefan Kuntz bleibt deutscher U21-Nationaltrainer. Der 57-Jährige verlängerte seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund langfristig bis zum 31. Juli 2023, wie der DFB am Montag mitteilte. Der Europameister von 1996 hatte die DFB-Auswahl im August 2016 übernommen und 2017 zum EM-Titel sowie 2019 ins EM-Finale geführt.

«Bild»: Köpke bei Hertha Wunschkandidat von Klinsmann bis Saisonende

BERLIN (dpa) - Bundestorwarttrainer Andreas Köpke ist einem Medienbericht zufolge die Wunschlösung von Jürgen Klinsmann für den Posten als Torwartcoach bei Hertha BSC bis zum Saisonende. Bislang ist Köpke vom Deutschen Fußball-Bund bis Jahresende für ein befristetes Engagement bei den Berlinern freigestellt. Klinsmann arbeite daran, dass Köpke dem Hauptstadtclub über den Winter hinaus hilft, berichtete die «Bild»-Zeitung (Montag). Der Verein verwies auf Anfrage auf die bislang getroffene Vereinbarung mit dem DFB.

Zyperns Rekordmeister Apoel trennt sich von Trainer Thomas Doll

NIKOSIA (dpa) - Nach nur vier Monaten hat Thomas Doll seinen Job beim zyprischen Rekordmeister Apoel Nikosia verloren. Obwohl der Club erst vor zwei Wochen das Weiterkommen in der Europa League perfekt gemacht hatte und zuvor unter Doll auch zum ersten Mal seit 2013 den zyprischen Supercup gewann, trennt sich der Dauer-Meister der vergangenen sieben Jahre von dem früheren deutschen Nationalspieler. Das teilte Apoel am Montag mit.

Kiel im Pokal-Halbfinale gegen Lemgo - Hannover trifft auf Melsungen

HAMBURG (dpa) - Titelverteidiger THW Kiel trifft im Halbfinale des deutschen Handball-Pokals auf den Bundesliga-Konkurrenten TBV Lemgo Lippe. Das ergab die Auslosung am Montag in Hamburg. Im zweiten Semifinale loste Jonas Boldt, Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, die MT Melsungen gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Das Final4 findet am 4. und 5. April 2020 in der Hansestadt statt.

Berater stellt klar: Kein Rashica-Abschied aus Bremen im Winter

BREMEN (dpa) - Angreifer Milot Rashica wird auf keinen Fall noch während dieser Saison den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verlassen. «Ein Abschied im Winter ist und bleibt kein Thema», sagte Rashicas Berater Altin Lala dem «Kicker» (Montag). Der 23 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo schoss im Kalenderjahr 2019 bereits 19 Bundesliga-Tore für Werder. Er gilt aktuell als der begehrteste Profi im Kader des Tabellen-14. Auslöser für Lalas Klarstellung waren Medienberichte über ein angebliches 40-Millionen-Euro-Angebot des englischen Traditionsclubs Aston Villa für Rashica.

Mainzer Kapitän Latza fällt bis zur Winterpause aus

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für den Rest der Hinrunde auf Kapitän Danny Latza verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich am Montag einem Eingriff an der Wirbelsäule unterzogen und steht den Rheinhessen bis Weihnachten nicht zur Verfügung. Je nach Heilungsverlauf soll der 30-Jährige voraussichtlich im Januar wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.