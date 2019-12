Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.19

Deutsche Handball-Frauen starten mit Sieg in WM-Hauptrunde

KUMAMOTO (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen sind mit einem Sieg in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft gestartet und dürfen nun sogar vom Halbfinale träumen. Die DHB-Auswahl gewann am Sonntag in Kumamoto gegen den WM-Dritten Niederlande mit 25:23 (11:12) und übernahm mit 5:1 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe 1. Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft am Montag nun auf Serbien, das zuvor Südkorea beim 36:33 die erste Turnierniederlage zugefügt hatte.

Punktsieg gegen Ruiz: Joshua wieder Schwergewichtsweltmeister

DIRIJAH (dpa) - Profi-Boxer Anthony Joshua ist wieder vierfacher Schwergewichtsweltmeister. Der Brite setzte sich am Samstagabend in Dirijah vor den Toren der saudischen Hauptstadt Riad gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz jr. nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten durch und revanchierte sich damit für die Niederlage Anfang Juni. Der 30 Jahre alte Joshua ist nun Weltmeister der Verbände WBO, IBF und IBO sowie Superchampion der WBA.

Dresden und Wehen bleiben auf Abstiegsrängen - Regensburg Sechster

DÜSSELDORF (dpa) - Dynamo Dresden hat den Sprung vom letzten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Mit Interimstrainer Heiko Scholz als Nachfolger von Cristian Fiel kamen die Sachsen gegen den SV Sandhausen am Sonntag über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Auch der FC St. Pauli hat nach dem achten sieglosen Ligaspiel in Serie große Abstiegssorgen. Die Hamburger unterlagen bei Jahn Regensburg mit 0:1. Die Regensburger rückten auf den sechsten Platz vor. Neben Dresden bleibt auch der SV Wehen Wiesbaden nach dem 0:0 gegen Darmstadt 98 auf einem direkten Abstiegsplatz.

FC Bayern gibt leichte Entwarnung bei Boateng und Tolisso

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat nach dem 1:2 gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach bei den angeschlagen ausgewechselten Corentin Tolisso und Jérôme Boateng «leichte Entwarnung» gegeben. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mitteilte, wurde bei Tolisso eine neurogene Muskelverhärtung im linken Oberschenkel festgestellt. Boateng laboriere an einer neurogenen Muskelverhärtung in der linken Wade. Wie lange die beiden Stars aussetzen müssen, prognostizierte der Verein nicht.

Snowboarderin Hofmeister gewinnt Weltcup in Russland

BANNOYE (dpa) - Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den ersten Parallel-Riesenslalom der neuen Saison gewinnen. Die 23-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch und feierte ihren fünften Weltcupsieg. Bei den Männern schaffte es nur Stefan Baumeister in die Finalrunde; er unterlag im Viertelfinale dem späteren Zweiten Mirko Felicetti.

Riiber gewinnt auch fünften Kombinierer-Wettkampf - Geiger Dritter

LILLEHAMMER (dpa) - Der Norweger Jarl Magnus Riiber ist in der Nordischen Kombination derzeit nicht zu schlagen. Am Sonntag gewann der 22-Jährige nach einem Sprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf in Lillehammer auch den fünften von bisher fünf Saisonwettkämpfen. Riiber setzte sich vor Landsmann Joergen Graabak und dem Deutschen Vinzenz Geiger durch. Fabian Rießle wurde Vierter direkt gefolgt von Eric Frenzel.

Hannover gewinnt Handball-Verfolgerduell gegen Berlin

HANNOVER (dpa) - Die TSV Hannover-Burgdorf hat mit einem 31:28 (17:16)-Sieg im Verfolgerduell gegen die Füchse Berlin ihren Platz in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga behauptet. Mit 22:8 Punkten rückten die Niedersachsen auf den vierten Rang vor, die Berliner bleiben mit 20:10 Zählern Siebter.

Deutsche Langläufer in Staffelrennen auf Platz

LILLEHAMMER (dpa) - Die deutsche Langlauf-Staffel der Männer hat beim Weltcup in Lillehammer über 4x7,5 Kilometer einen Achtungserfolg erzielt. Am Sonntag belegten Sebastian Eisenlauer, Janosch Brugger, Lucas Bögl und Jonas Dobler den fünften Platz mit gerade einmal 9,6 Sekunden Rückstand auf Sieger Russland II. Beim Sieg der Norwegerinnen kamen die deutschen Frauen auf Rang den acht.

Skispringerin Althaus wird Sechste - Lundby gewinnt schon wieder

LILLEHAMMER (dpa) - Doppel-Weltmeisterin Katharina Althaus hat ihre starke Form aus dem vergangenen Winter zum Start der neuen Skisprung-Saison noch nicht bestätigen können. Die 23 Jahre alte Oberstdorferin belegte in Lillehammer am Sonntag den sechsten Platz, das gleiche Resultat hatte sie tags zuvor beim Auftaktspringen eingefahren. Nicht zu schlagen war wieder einmal die Norwegerin Maren Lundby, die an beiden Tagen souverän gewann.

Dressur-Olympiasiegerin Werth siegt bei Weltcup-Turnier in Salzburg

SALZBURG (dpa) - Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat das Weltcup-Turnier in Salzburg gewonnen. Auf ihrem 13 Jahre alten Wallach Emilio setzte sich die 50-Jährige am Sonntag in der Kür gegen ihren Landsmann Benjamin Werndl auf Daily Mirror durch. Für Isabell Werth war es der dritte Erfolg in der Weltcup-Saison nach ihren Siegen in Lyon und Stuttgart.

Deutsche Skirennfahrerinnen in Lake Louise mit guten Ergebnissen

LAKE LOUISE (dpa) - Die deutschen Skirennfahrerinnen Kira Weidle und Viktoria Rebensburg haben ihre gute Form bei der zweiten Weltcup-Abfahrt untermauert. Beim Sieg der Österreicherin Nicole Schmidhofer belegte Weidle am Samstag in Lake Louise Rang sechs. Rebensburg kam in Kanada nach Rang vier am Freitag auf Position neun. Schmidhofer gewann vor Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,13 Sekunden) und Francesca Marsaglia aus Italien (+0,43).

NHL: Torwart Grubauer verletzt raus - Kahun trifft für Pittsburgh

BOSTON (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer von den Colorado Avalanche ist zum zweiten Mal innerhalb eines Monats von einer Verletzung gestoppt worden. Beim 4:1 bei den Boston Bruins musste Grubauer am Samstagabend (Ortszeit) beim Stand von 1:1 (18. Minute) mit einer Unterkörperverletzung vom Eis. Schon im November musste er zwei Wochen aussetzen. Erfreulicher verlief der Abend für Dominik Kahun. Der 24-Jährige traf beim 5:3 der Pittsburgh Penguins zum 4:1 (42.).

Kraft gewinnt Skisprung-Weltcup in Russland - Geiger auf Rang sechs

NISCHNI TAGIL (dpa) - Der Österreicher Stefan Kraft hat seinen ersten Weltcup-Erfolg in diesem Winter verbucht. Der 26 Jahre alte Skispringer gewann am Sonntag im russischen Nischni Tagil nach Sprüngen auf 140 und 134,5 Meter. Vor allem im ersten Durchgang hatte Kraft seinen Rivalen bei schwierigsten Windbedingungen einige Punkte abgenommen. Das Podium komplettierten Killian Peier aus der Schweiz und der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der beste Deutsche war erneut Karl Geiger, der nach seinem zweiten Platz vom Vortag diesmal Sechster (130,5 und 124,5 Meter) wurde. Für Markus Eisenbichler gab es als 36. wieder keine Punkte. Die weiteren deutschen Springer schafften es wie am Vortag in den zweiten Durchgang. Constantin Schmid (7.), Pius Paschke (11.), Stephan Leyhe (22.), Moritz Baer (27.) und Richard Freitag (30.) sammelten damit Punkte im Weltcup.