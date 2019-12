Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.19

Erster Heimsieg für Hannover - Osnabrück gewinnt auch in Kiel

DÜSSELDORF (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat am Samstag den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Das Team des neuen Trainers Kenan Kocak kam trotz zweimaligen Rückstands zu einem 3:2 (1:1) gegen den FC Erzgebirge Aue und verbesserte sich mit nunmehr 20 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Drei Punkte mehr auf dem Konto hat Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück, der eine Woche nach dem Coup gegen den HSV mit 4:2 (1:2) bei Holstein Kiel gewann. Die SpVgg Greuther Fürth beendete durch späte Tore zum 3:1 (1:0) gegen den VfL Bochum eine Serie von zuvor drei Spielen ohne Sieg.

Berlin und Hamburg planen keine Olympia-Bewerbungen für 2032

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Berlin und Hamburg planen keine Bewerbungen um die Olympischen Spiele 2032. «Hamburg hat ein deutliches Signal gegeben, sich eine Olympia-Bewerbung nicht vorstellen zu können», sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, am Samstag bei der Mitgliederversammlung des DOSB in Frankfurt. Berlin habe bekundet, dass 2032 «zu früh kommen könnte», ergänzte Hörmann. Berlins Sportsenator Andreas Geisel hatte in der Vergangenheit eine Bewerbung für 2036 in die Diskussion gebracht. Als einziger potenzieller Kandidat für eine Olympia-Bewerbung für 2032 hat sich bisher nur die Initiative Rhein-Ruhr positioniert.

Stadionwechsel bei Club-WM in Katar wegen Verzögerungen

DOHA (dpa) - Nur wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-Club-WM in Katar sind einige Spiele verlegt worden. Grund seien Verzögerungen bei der Fertigstellung des «Education City Stadium» nahe der Hauptstadt Doha wegen nicht abgeschlossener Tests für den Betrieb, wie der Weltverband FIFA am Samstag mitteilte. Das neu gebaute Stadion mit Platz für 40.000 Zuschauer sollte ursprünglich am 18. Dezember eröffnet werden. Dies wurde nun auf das Frühjahr 2020 verschoben. Ausweichort für das Finale, das Halbfinale sowie das Spiel um Platz drei wird das Khalifa International Stadium sein.

Riiber wieder zu stark: Kombinierer Rießle im Fotofinsh aufs Podest

LILLEHAMMER (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer haben ihren Aufwärtstrend mit einem weiteren Podestplatz zwar bestätigt, mussten sich Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen aber erneut klar geschlagen geben. Nach einem Sprung und dem Lauf über zehn Kilometer belegte Fabian Rießle am Samstag in Lillehammer den dritten Platz. Er landete erst auf der Zielgeraden per Fotofinish vor seinem Teamkollegen Vinzenz Geiger, der Vierter wurde. Während Riiber, der nun alle vier Wettkämpfe in diesem Winter gewonnen hat, erneut allen weit enteilte, sicherte sich sein Teamkollege Joergen Graabak erst auf den letzten Metern den zweiten Platz.

Tennisspieler Zverev an Augen operiert - «Alles gut gelaufen»

NEW YORK (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat sich wie geplant in New York einer Augen-Operation unterzogen. «Alles ist gut gelaufen. Meine Augen erholen sich noch», sagte der 22 Jahre alte Hamburger in der Nacht zum Samstag in einer Videobotschaft auf Instagram. «Mir geht es gut. Ich werde bald trainieren.» Die Operation hatte der Weltranglisten-Siebte vor Kurzem nach seinem Halbfinal-Aus bei den ATP Finals in London angekündigt, nachdem er dieses Jahr viele Probleme hatte, wenn er mit Kontaktlinsen spielte. Zverev hatte von einer Hornhautverkrümmung berichtet, die schlimmer werde.

Gute Plätze für Ihle und Dufter bei Eisschnelllauf-Weltcup

NUR-SULTAN (dpa) - Die deutschen Sprinter haben erstmals in dieser Saison im Eisschnelllauf-Weltcup überzeugt. Nico Ihle und Joel Dufter belegten am Samstag in Kasachstan über 1000 Meter die Plätze fünf und sieben. Routinier Ihle verlor zwar noch sein Rennen, nachdem er in der letzten Kurve in der ungünstigen Außenbahn laufen musste, der Chemnitzer musste in 1:09,80 Minuten aber nur vier Konkurrenten den Vortritt lassen. Die Podestplätze gingen an drei Niederländer: Es siegte Thomas Krol vor Kjeld Nuis und Kai Verbij.

Langlauf-Siege für Johaug und Bolschunow - Hennig holt Achtungserfolg

LILLEHAMMER (dpa) - Die Norwegerin Therese Johaug und der Russe Alexander Bolschunow haben sich beim Langlauf-Weltcup in Lillehammer die Siege im Skiathlon gesichert. Langstrecken-Dominatorin Johaug siegte am Samstag über 2x7,5 Kilometer überlegen vor der Amerikanerin Jessica Diggins und Heidi Weng aus Norwegen. Bolschunow setzte sich über 2x15 Kilometer vor gleich vier Norwegern durch. Hans Christer Holund und Emil Iversen komplettierten das Podest, Gelb-Träger Johannes Kläbo wurde Vierter. Katharina Hennig gelang als 13. ein Achtungserfolg. Lucas Bögl war als 20. bester Deutscher.

Durchwachsener Saisonstart für deutsche Skicrosser in Val Thorens

VAL THORENS (dpa) - Die deutschen Skicrosser haben zum Start in die neue Weltcup-Saison die vorderen Plätze klar verpasst. Nach Rang sieben von Florian Wilmsmann zum Auftakt am Freitag kam am Samstag niemand vom Deutschen Skiverband über das Viertelfinale hinaus. Weder Daniel Bohnacker noch Heidi Zacher oder Daniela Maier schafften es im französischen Val Thorens ins Halbfinale.

Real Madrid übernimmt nach Heimsieg Tabellenführung

MADRID (dpa) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona die Tabellenführung in der ersten spanischen Liga übernommen. Die Tore am Samstag erzielten Raphaël Varane (37. Minute) und Karim Benzema (79. Minute). Ab der 83. Minute spielten die Königlichen in Unterzahl, nachdem Ferland Mendy Gelb-Rot sah. 2014-Weltmeister Toni Kroos wurde in der 71. Minute ausgewechselt, für ihn kam Luka Modric. Der FC Barcelona kann am Samstagabend mit einem Sieg gegen RCD Mallorca wieder an Real vorbeiziehen.