Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.19

FC Bayern mit Vorfreude ins Topspiel: «Auch im Hause Flick Klassiker»

MÜNCHEN (dpa) - Hansi Flick blickt dem Bundesliga-Topspiel des FC Bayern München bei Tabellenführer Borussia Mönchengladbach mit besonders großer Vorfreude entgegen. «Ich freue mich auf jedes Spiel. Aber klar, in meiner Kindheit war Gladbach gegen Bayern immer ein Klassiker. Mein Bruder war der Gladbach-Fan, ich der Bayern-Fan. Es war im Hause Flick auch immer der Klassiker», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters am Freitag in München.

Klinsmann-Vision: Hertha-Identifikation wie Liverpool oder Barcelona

BERLIN (dpa) - Jürgen Klinsmann hat seine Vision der Zukunft von Hertha BSC noch einmal skizziert und die Sehnsucht in der Hauptstadt nach einem international erfolgreichen Club beschrieben. «Ich glaube, dass die Berliner den inneren Wunsch haben, eine Hertha zu sehen, die irgendwann mal ihr eigenes Stadion hat, irgendwann in Europa präsent ist und sich überregional positioniert», sagte der ehemalige Bundestrainer in einem Interview dem Sender DAZN. Klinsmann übernahm vor knapp anderthalb Wochen den Posten als Trainer bei der Hertha.

Deutsche Handballerinnen starten mit 3:1 Punkten in WM-Hauptrunde

YAMAGA (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen haben den Gruppensieg bei der Weltmeisterschaft knapp verpasst. Die DHB-Auswahl kam am Freitag in Yamaga gegen Südkorea zu einem 27:27 (15:14) und beendete die Vorrunde mit 7:3 Punkten als Gruppenzweiter hinter dem weiter ungeschlagenen Asienmeister (8:2). Beste Werferin für das Team von Bundestrainer Henk Groener war Kreisläuferin Julia Behnke mit sieben Toren. In der nächsten Turnierphase trifft der EM-Zehnte auf die Niederlande, Norwegen und Serbien. Die DHB-Frauen gehen mit 3:1 Zählern in die Hauptrunde.

Box-Weltmeister Ruiz legt vor WM-Rückkampf nochmals zu

RIAD (dpa) - Der oft als «Dickerchen» verspottete Box-Weltmeister Andy Ruiz jr. hat vor seinem Rückkampf gegen den entthronten Champion Anthony Joshua noch einmal zugelegt. Beim offiziellen Wiegen einen Tag vor dem Duell kam er am Freitag in der saudischen Hauptstadt Riad auf 128,7 Kilogramm - das sind 7,6 Kilo mehr als bei seinem überraschenden Sieg gegen Joshua im Juni. Ruiz fiel auch deswegen auf, weil er wegen seiner mexikanischen Herkunft einen breitkrempigen Mexikaner-Hut trug. Der britische Herausforderer Joshua brachte 107,5 Kilogramm auf die Waage, 3,6 weniger als bei seiner Niederlage.

Ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Wozniacki kündigt Rücktritt an

KOPENHAGEN (dpa) - Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki hat ihren Rücktritt angekündigt. Die 29 Jahre alte Dänin will ihre Profi-Karriere im Januar nach den Australian Open beenden, die sie 2018 gewonnen hatte. «Ich habe professionell Tennis gespielt, seit ich 15 Jahre alt bin. In dieser Zeit habe ich ein fantastisches erstes Kapitel in meinem Leben gehabt», schrieb Wozniacki am Freitag bei Instagram.