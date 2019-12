Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.19

Gladbach-Coach Rose zu Meisterspekulationen: «Macht uns schon stolz»

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Trainer Marco Rose mag die Euphorie beim Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach nicht bremsen. «Es gehört zu unserer Arbeit, die Menschen und Fans glücklich zu machen», sagte Rose am Donnerstag und bekannte im Hinblick auf immer mehr Experten, die eine Meisterschaft Borussias für möglich halten: «Das macht uns schon stolz.» Konkret eingehen auf einen möglichen Titelgewinn wollte Rose vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen Bayern München (15.30 Uhr/Sky) aber nicht.

Funkel vor BVB-Spiel: «Umgang mit Favre ist unmenschlich»

DÜSSELDORF (dpa) - Trainer-Routinier Friedhelm Funkel hat vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund die Diskussion über BVB-Coach Lucien Favre kritisiert. «Das geht mir viel zu schnell. Es ist nicht nachvollziehbar und teilweise unmenschlich, wie einige Medien ihn nach jedem Spiel angreifen. Man muss auch mal an den Menschen denken. Lucien Favre ist ein Top-Trainer», sagte der Coach von Fortuna Düsseldorf vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Videobeweis vor DFB-Sportgericht: Wehens Einspruch abgelehnt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden ist mit seinem Einspruch gegen die Niederlage bei Dynamo Dresden vor dem DFB-Sportgericht gescheitert. Das Gremium unter dem Vorsitzenden Richter Hans E. Lorenz erklärte in der zweistündigen Verhandlung am Donnerstag in Frankfurt am Main die umstrittene Entscheidung nach einem kuriosen Videobeweis für rechtens. Erstmals behandelte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes einen solchen Fall.

Russland-Entscheidung der Wada ist für das IOC verbindlich

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee wird sich an die bevorstehenden Entscheidungen der Welt-Anti-Doping-Agentur über Sanktionen gegen Russland halten. «Sie sind verbindlich», sagte Präsident Thomas Bach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Lausanne und verwies darauf, dass das IOC den Welt-Anti-Doping-Kodex anerkannt habe. Am Montag entscheidet die Wada darüber, welche Strafen sie gegen Russland wegen der Manipulationen aus dem Moskauer Labor verhängt. Für Bach sind die Manipulationen angesichts der vorliegenden Informationen «offensichtlich» und er habe «keinen Grund, daran zu zweifeln».

FIFA-Präsident Infantino soll IOC-Mitglied werden

LAUSANNE (dpa) - Der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA, Gianni Infantino, soll auf der Session des Internationalen Olympischen Komitees im Januar in Lausanne IOC-Mitglied werden. Das kündigte IOC-Präsident Thomas Bach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Verbandszentrale in der Schweiz an. Auch Yasuhiro Yamashita, der Präsident des japanischen Nationalen Olympischen Komitees, und David Haggerty, Präsident der Internationalen Tennis-Föderation, sollen aufgenommen werden.

Biathlet Peiffer hatte «Glück im Unglück» - Waffe wird repariert

ÖSTERSUND (dpa) - Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer kann nach seinem Sturz beim Weltcup in Östersund schon wieder trainieren und muss nach dem Zwischenfall keine weiteren Folgen befürchten. «Er hatte Glück im Unglück. Arnd ist theoretisch auch einsatzfähig für das Staffelrennen. Es macht aber Sinn, noch ein, zwei Trainings abzuwarten», sagte Bernd Eisenbichler, der Sportliche Leiter der Biathleten beim Deutschen ioiSkiverband, am Donnerstag in Schweden. Noch offen ist, ob Einzel-Weltmeister Peiffer am Samstag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) zum Abschluss in Östersund auch wirklich Teil der deutschen Männerstaffel sein wird.

Zweifache Mixed-Grand-Slam-Siegerin Grönefeld beendet Tennis-Karriere

NORDHORN (dpa) - Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld beendet ihre Tennis-Karriere und verzichtet damit auch auf eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020. Das bestätigte die 34-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte mich auf die Familie konzentrieren», teilte die 34 Jahre alte Nordhornerin mit. Im Mixed hatte die Niedersächsin 2014 bei den French Open und 2009 in Wimbledon die Grand-Slam-Titel geholt und damit ihre größten Erfolge gefeiert.

Spielmacher Strobel sagt für Handball-EM ab

STUTTGART (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop muss bei der Europameisterschaft auf Spielmacher Martin Strobel verzichten. Nach seiner schweren Knieverletzung bei der Heim-WM vor knapp einem Jahr sagte der 33-Jährige für das Turnier im Januar in Norwegen, Österreich und Schweden ab. «Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, die Europameisterschaft im Januar nicht zu spielen», sagte Strobel laut Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) am Donnerstag.

IOC-Pläne treibt Pläne für Jugendspiele 2024 in Pyeongchang voran

LAUSANNE (dpa) - Die übernächsten Olympischen Jugendwinterspiele sollen 2024 im südkoreanischen Pyeongchang stattfinden. IOC-Präsident Thomas Bach kündigte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Lausanne «zielgerichtete Gespräche» an. Der 65-Jährige will Nordkorea in der Organisation «an Bord nehmen, wenn es die Umstände erlauben». Die Wettkämpfe sollen vornehmlich auf Sportstätten der Winterspiele von 2018 stattfinden. Die nächsten Jugendwinterspiele werden im Januar in Lausanne stattfinden. Korea gilt auch als möglicher Gastgeber der Olympischen Spiele im Sommer 2032 und damit als möglicher Konkurrent einer deutschen Bewerbung.

Fliegen und die Tournee: Skispringerinnen noch lange nicht am Ziel

LILLEHAMMER (dpa) - Die sportliche Gleichstellung der Skisprung-Frauen ist in den vergangenen Jahren deutlich vorangeschritten. Zu Ende ist der Prozess aber noch lange nicht. Diesen Winter muss das deutsche Team stark dezimiert in Angriff nehmen. Die Vierschanzentournee bleibt der große Traum: Trotz oder gerade wegen der beeindruckenden Erfolge der vergangenen Jahre und immer mehr Wettkämpfen auf der Großschanze sehen sich die deutschen Skispringerinnen auf dem Weg zur sportlichen Gleichberechtigung noch nicht am Ziel. «Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hin wollen», sagt Katharina Althaus. Die Doppel-Weltmeisterin von Seefeld hofft vor dem Start des Weltcup-Winters an diesem Wochenende in Lillehammer, dass sie und ihre Teamkolleginnen beim Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel bald nicht mehr nur als Zuschauer dabei sind.

UEFA: Videobeweis auch in EM-Playoffs und WM-Qualifikation

NYON (dpa) - Der Videobeweis soll auch in den EM-Playoffs im kommenden Jahr sowie in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar eingesetzt werden. Das teilte das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwoch nach einer Sitzung in Nyon mit. Der Weltverband FIFA muss den Beschluss noch absegnen. Die Technik kommt auf europäischer Ebene bereits in der Champions League zum Einsatz, auch bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr werden die Schiedsrichter auf die Unterstützung des Video-Assistenten bauen können.