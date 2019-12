Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.19

Polizeikosten: Fußball-Clubs lehnen Bremens Vorschlag ab

NEU-ISENBURG (dpa) - Ein von Bundesligist Werder Bremen beantragter Solidarfonds zur Finanzierung einer Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen ist auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga abgelehnt worden. Die Mehrheit der 36 Erst- und Zweitligisten votierte bei dem Treffen am Dienstag in Neu-Isenburg gegen eine Umlage der zusätzlichen Kosten auf alle Vereine. Wie die DFL mitteilte, gehen die aktuellen Gebührenbescheide der Freien Hansestadt Bremen für Polizeikosten nun in voller Höhe von rund 1,17 Millionen Euro zu Lasten von Werder Bremen. Die DFL will zur endgültigen Klärung des Rechtsstreites bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Auch Bremen wird rechtliche Schritte gegen die DFL einleiten.

ZDF zeigt erstes EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

BERLIN (dpa) - Das ZDF überträgt am 16. Juni 2020 das erste EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich. Die Partie in München wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Wie Das Erste am Dienstag weiter mitteilte, ist das Eröffnungsspiel der multinationalen Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei am 12. Juni (21.00 Uhr) in Rom in der ARD zu sehen. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion am 12. Juli 2020 (21.00 Uhr) wird vom ZDF übertragen. Das Duell zwischen Titelverteidiger Portugal und der DFB-Auswahl ist am 20. Juni (18.00 Uhr) im ARD-Programm zu sehen.

WM-Erfolgslauf der Handballerinnen geht weiter - Hauptrunde perfekt

KUMAMOTO (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Das Team von Bundestrainer Henk Groener setzte seine bisher perfekte Gruppenphase am Dienstag auch gegen Dänemark fort und besiegte den Rekord-Olympiasieger in Kumamoto mit 26:25 (13:11). Davor hatte eine deutsche Mannschaft vor 19 Jahren zuletzt ein Pflichtspiel gegen Dänemark gewonnen. Mit einer makellosen Bilanz von nun 6:0-Punkten steht die DHB-Auswahl weiter an der Spitze der Gruppe B und ist nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen.

Der nächste Borussen-Leistungsträger verlängert: Kramer bis 2023

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach nutzt den derzeitigen Höhenflug weiter zur langfristigen Bindung von Leistungsträgern. Weltmeister Christoph Kramer verlängerte seinen Kontrakt vorzeitig bis 30. Juni 2023. Das teilte der Fußball-Club vom Niederrhein am Dienstag mit. Vor dem 28 Jahre alten Mittelfeldspieler hatte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bereits die Verträge mit den Stammkräften Yann Sommer, Laszlo Benes und Florian Neuhaus verlängert.

DFB sperrt Frankfurter Kohr für zwei Spiele

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundesligist Eintracht Frankfurt kann in den kommenden Ligaspielen gegen Hertha BSC und den FC Schalke 04 nicht auf Dominik Kohr setzen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Kohr am Dienstag wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Zwei-Spiele-Sperre. Der Mittelfeldspieler war am Montagabend im Derby beim FSV Mainz 05 in der 44. Minute von Referee Manuel Gräfe wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Weil Verein und Spieler dem Urteil zustimmten, ist es rechtskräftig.

Leverkusens Tah für zwei Spiele gesperrt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss zwei Spiele auf Abwehrspieler Jonathan Tah verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den 23-Jährigen enstprechend für seine Notbremse im Spiel am Samstag beim FC Bayern München (2:1). Das teilte der DFB am Dienstag mit. Tah war nach einem Foul gegen Philippe Coutinho des Feldes verwiesen worden.

Frankfurts Rode tut Beschimpfung durch eigene Fans als Bagatelle ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundesligist Eintracht Frankfurt kann in den kommenden Ligaspielen gegen Hertha BSC und den FC Schalke 04 nicht auf Dominik Kohr zurückgreifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Kohr am Dienstag wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Zwei-Spiele-Sperre. Der Mittelfeldspieler war am Montag im Derby beim 1. FSV Mainz 05 in der 44. Minute von Referee Manuel Gräfe (Berlin) des Feldes verwiesen worden.

Heiko Scholz übernimmt Interimsposten als Trainer bei Dynamo Dresden

DRESDEN (dpa) - Heiko Scholz wird beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden als Interimstrainer fungieren. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Nach der Freistellung von Trainer Cristian Fiel hat der 53-jährige Scholz bei Dynamo einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Er leitet am Dienstag auch die erste Trainingseinheit in dieser Woche vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen. Als Co-Trainer fungiert vorübergehend U19-Trainer Willi Weiße.

Verletzungspech bei Fortuna: Nach Sobottka fällt auch Suttner aus

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Punktgewinn am Samstag bei 1899 Hoffenheim teuer bezahlt. Abwehrspieler Markus Suttner zog sich beim 1:1 (0:1) einen Muskelfaserriss zu und fällt bis auf weiteres aus. Das teilte die Fortuna am Dienstag mit. In dem Spiel hatte Marcel Sobottka zudem einen Nasenbeinbruch erlitten. Der Mittelfeldspieler sollte am Dienstag operiert werden. Bei Borussia Dortmund am Samstag muss Fortuna-Coach Friedhelm Funkel nun auf beide Spieler verzichten.

Schwere Verletzung bei Oldenburger Basketballer Nathan Boothe

OLDENBURG (dpa) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg muss für mehrere Monate auf seinen Power Forward Nathan Boothe verzichten. Der US-Amerikaner zog sich am Sonntag beim 71:68-Sieg gegen Brose Bamberg einen Bruch des Schienbeinkopfs zu. Nach Angaben des Vereins soll der 25-Jährige bereits an diesem Dienstag operiert werden. Boothe spielte bislang eine starke Saison und schaffte für die Oldenburger im Schnitt 13,6 Punkte und vier Rebounds pro Spiel.