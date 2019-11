Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.19

Bayern-Trainer Flick gespannt auf Klinsmann: «Hat damals viel bewegt»

MÜNCHEN (dpa) - Der langjährige DFB-Assistenztrainer Hansi Flick ist gespannt auf das Bundesliga-Comeback von Jürgen Klinsmann. «Natürlich freut man sich, auch wenn ich den Jürgen nie so erlebt habe. Ich bin ja erst nach 2006 zur Nationalmannschaft gekommen, da war er schon weg», sagte der Coach des FC Bayern am Freitag in München. Damals wurde Klinsmann-Assistent Joachim Löw zum Bundestrainer befördert, Flick wurde dann dessen Co-Trainer. Treffen habe es aber wiederholt gegeben.

Radsport: Bahn-Vierer siegt beim Weltcup und bricht deutschen Rekord

HONGKONG (dpa) - Der deutsche Bahn-Vierer der Männer hat erstmals seit Dezember 2004 wieder einen Weltcup in der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung gewonnen und einen Riesenschritt in Richtung Olympia 2020 gemacht. Felix Groß (Leipzig), Leon Rohde (Wedel), Domenic Weinstein (Villingen) und Theo Reinhardt (Berlin) siegten am Freitag in Hongkong im Finale in 3:51,984 Minuten gegen Neuseeland (3:52,655). In der ersten Runde des Wettkampfs hatte das Quartett von Bundestrainer Sven Meyer zudem zum dritten Mal in dieser Weltcup-Saison den deutschen Rekord gebrochen. Um 1,387 Sekunden drückten die Vier den bisherigen Bestwert auf nun 3:51,298 Minuten.

Ex-England-Star Wayne Rooney gibt Trainer-Debüt bei Derby County

DERBY (dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler und Rekordtorschütze Wayne Rooney gibt am Samstag sein Trainerdebüt. Der 34-Jährige wird bei seinem neuen Verein, dem Zweiligisten Derby County, als Assistent von Chefcoach Philipp Cocu an der Seitenlinie stehen, wenn die Rams zuhause gegen die Queens Park Rangers spielen. Der frühere Manchester-United-Profi, der bis Oktober noch in der amerikanischen MLS für DC United auf Torejagd ging, ist bei den Rams als Spieler und Trainer verpflichtet worden. Rooney darf aber erst mit Beginn der Winter-Transferphase am 1. Januar 2020 für Derby spielen.

Sportkletterer feiern zweites Olympia-Ticket - «Ein Glas Champagner»

TOULOUSE (dpa) - Der deutsche Sportkletterer Jan Hojer hat sein vorzeitiges Olympia-Ticket standesgemäß gefeiert und freut sich auf die Sommerspiele. Der Kölner hatte bei einem Qualifikationsevent in Toulouse am Donnerstagabend das Finale erreicht und ist damit 2020 in Tokio dabei. Eine wilde Partynacht gab es nach einem harten Wettkampf im Süden Frankreichs aber nicht. «Ich hatte ein Glas Champagner und bin danach schnell ins Bett gegangen», erzählte der 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Am Samstag (19.00 Uhr) will er im Finale der besten Acht noch mal seine Klasse unter Beweis stellen.

Die letzte Hoffnung: Markus Merk will den 1. FC Kaiserslautern retten

KAISERSLAUTERN (dpa) - Für seinen Herzensverein 1. FC Kaiserslautern unterbricht Markus Merk sogar die Flitterwochen mit Ehefrau Sabine. Der ehemalige Welt-Schiedsrichter fliegt am Wochenende extra aus Südostasien in die Heimat, um auf der Mitgliederversammlung am Sonntag (11.00 Uhr) das Zepter beim schwer angeschlagenen Fußball-Drittligisten zu übernehmen. «Wenn der FCK mich braucht, dann bin ich da. Ich könnte es mir nie verzeihen, es nicht wenigstens versucht zu haben», sagte Merk der Deutschen Presse-Agentur zu seiner Kandidatur für den Aufsichtsrat des viermaligen deutschen Meisters.

Vettel-Unfall im Formel-1-Auftakttraining von Abu Dhabi

ABU DHABI (dpa) - Sebastian Vettel hatte im Auftakttraining zum Formel-1-Finale in Abu Dhabi einen Unfall. Zwei Minuten vor dem Ende der eineinhalbstündigen Einheit am Freitag verlor der Heppenheimer bei Kurve 19 die Kontrolle über seinen Ferrari und schlug mit dem Heck in die Leitplanke ein. «Bist du okay?», fragte ihn der Scuderia-Kommandostand. «Ja, ich bin okay», antwortete Vettel und stieg aus seinem roten Rennwagen selbst aus.

Peiffer verpasst Biathlon-Auftakt - Schempp ersetzt Olympiasieger

ÖSTERSUND (dpa) - Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer verpasst den Auftakt in die neue Biathlon-Saison. Der 32-Jährige kann am Samstag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Östersund nicht wie zunächst geplant in der Mixedstaffel antreten und muss im ersten Saisonrennen aufgrund eines viralen Magen-Darm-Infekts kurzfristig passen. Wie der Deutsche Skiverband am Freitag mitteilte, wird Einzel-Weltmeister Peiffer durch Simon Schempp ersetzt. Der Schwabe tritt gemeinsam mit Karolin Horchler, Denise Herrmann und Benedikt Doll an. Ob Peiffer im ersten Sprintrennen des WM-Winters am Sonntag in Mittelschweden schon wieder dabei sein kann, soll erst am Samstag entschieden werden.

Rassistische Vorfälle: Niederlande wollen Kameras einsetzen

DEN HAAG (dpa) - Im Kampf gegen rassistische Vorfälle sollen in niederländischen Fußballstadien Kameras eingesetzt werden. Das wurde nach einem Treffen von Premierminister Mark Rutte und Verantwortlichen des Fußballverbands KNVB deutlich, berichteten niederländische Medien am Freitag. Der Verband schlug demnach längere Stadionverbote als Strafe vor.

Fünfjahreswertung der UEFA: Bundesliga-Clubs festigen Rang drei

BERLIN (dpa) - Die Bundesliga-Clubs haben in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union UEFA den dritten Rang gefestigt. Durch die Siege des FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad (6:0) und Bayer Leverkusen bei Lok Moskau (2:0) sowie das vorzeitige Weiterkommen von RB Leipzig (2:2 gegen Benfica Lissabon) in der Champions League und die drei Auswärts-Erfolge von Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg in der Europa League wurde der Vorsprung auf die viertplatzierten Italiener auf 1,988 Punkte ausgebaut.