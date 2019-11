Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.19

Klinsmann neuer Hertha-Trainer bis Saisonende - Friedrich Teammanager

BERLIN (dpa) - Der ehemalige Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Jürgen Klinsmann übernimmt bis Saisonende das Traineramt beim angeschlagenen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Das neue Mitglied des Hertha-Aufsichtsrats löst Ante Covic ab. Das teilten die Berliner am Mittwoch mit. Klinsmann bringt Alexander Nouri und Markus Feldhoff als Assistenten sowie Andreas Köpke als Torwart-Trainer und Arne Friedrich als Team-Manager mit. Hertha liegt nach zwölf Spieltagen mit elf Punkten auf dem 15. Rang, punktgleich mit dem 16. Fortuna Düsseldorf.

WADA bestätigt: Russland-Bann betrifft nicht die Fußball-EM 2020

BERLIN (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat bestätigt, dass die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2020 nicht von den geforderten harten Sanktionen gegen Russlands Sport betroffen ist. «Für die UEFA ist die EM kein Multisport-Großereignis oder eine Weltmeisterschaft, sondern ein regionales/kontinentales Einzelsportereignis. Es ist also nicht von dieser Empfehlung betroffen», teilte WADA-Sprecher James Fitzgerald am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP per Email mit. Die UEFA ist kein Unterzeichner des Welt-Anti-Doping-Kodex, jedoch Mitglied im Weltverband FIFA, der den Kodex unterzeichnet hat.

Havertz Dritter bei Wahl der internationalen Nachwuchs-Stars

ROM (dpa) - Kai Havertz wird vom italienischen Sport-Blatt «Tuttosport» als drittbester Nachwuchsspieler der Welt ausgezeichnet. Das teilte das Blatt am Mittwoch mit. Der 20-Jährige in Diensten von Bayer 04 Leverkusen erhielt bei der Wahl 75 Punkte und musste sich nur Jadon Sancho von Borussia Dortmund (175 Punkte) und Atletico Madrid-Profi Joao Felix (332) geschlagen geben. An der Abstimmung über die besten Spieler unter 21 Jahren beteiligten sich nach Angaben von «Tuttosport» 40 renommierte Sport-Journalisten. 25 von ihnen sahen Joao Felix an erster Stelle.

Liverpool-Star Wijnaldum will bei Rassismus das Spielfeld verlassen

LIVERPOOL (dpa) - Der holländische Fußball-Nationalspieler Georginio Wijnaldum vom Champions-League-Sieger FC Liverpool hat angekündigt den Platz zu verlassen, sollte er in einem Spiel rassistisch beleidigt werden. Das gelte auch für den Fall, dass es sich um das Finale der Champions League oder der Europameisterschaft 2020 handele. «Warum sollte ich in dem Fall spielen?», sagte der 29-Jährige im Interview des Senders CNN Sport. «Ich finde, dass jeder das (vom Platz gehen) machen sollte. Ich finde, damit unterstützt man auch andere Menschen, denn warum sollte man weitermachen? Wenn du weiterspielst, wird das niemals aufhören.»

Olympia-Quali: Deutsche Basketballer gehen Hammerlos aus dem Weg

MIES (dpa) - Die deutschen Basketballer stehen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio vor einer schwierigen, aber machbaren Aufgabe. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in Gruppe A des Olympischen Qualifikations-Turniers in Split zunächst auf Russland und Mexiko. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der FIBA-Zentrale in Mies/Schweiz. Damit vermied die deutsche Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder eine schwerere Gruppe mit den topgesetzten Serben oder Griechenland.

Formel-1-Teams Red Bull und Toro Rosso weiter mit Motorpartner Honda

MILTON KEYNES (dpa) - Der Formel-1-Rennstall Red Bull und sein Schwester-Team Toro Rosso setzen auch in den kommenden zwei Jahren auf Motorpartner Honda. Die beiden Teams bestätigten am Mittwoch die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem japanischen Hersteller. Die Wagen von Toro Rosso fahren seit 2018 mit Honda, Red Bull seit dieser Saison.

Ex-Bundestrainer Leukefeld bangt um Existenz des Frauenhandballs

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ex-Bundestrainer Dago Leukefeld sorgt sich um die Zukunft des Frauenhandballs in Deutschland und hat dem Verband kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. «Wir brauchen eine brutale Traineroffensive. So jedenfalls geht der Frauenhandball kaputt. Die Wertschätzung für die Nachwuchstrainer ist eine Katastrophe», sagte Leukefeld in einem Interview der «Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten» (Mittwoch). «Diesen Schuh muss sich auch der Deutsche Handballbund anziehen.»

Krefeld Pinguine: Entscheidung über Zukunft könnte sich hinziehen

KREFELD (dpa) - Die finanziell angeschlagenen Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga halten eine weitere ergebnislose Gesellschafterversammlung an diesem Donnerstag für möglich. «Ich weiß es nicht. Mit Herrn Ponomarew ist grundsätzlich alles möglich», sagte Geschäftsführer Matthias Roos am Mittwoch. Roos wirft dem russischen Gesellschafter Michail Ponomarew vor, dem Club seit Monaten zugesagte Gelder zu verweigern. Ponomarew bestreitet dies.